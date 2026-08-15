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Rusia cere „lămuriri” Turciei și Statelor Unite cu privire la o posibilă livrare de arme către Ucraina: „Nu este prea târziu”

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Purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova.
Purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova. Sursa foto: Profimedia Images
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Kremlinul a luat legătura cu oficialii de la Washington și Ankara pentru a-și exprima îngrijorarea cu privire la un viitor transfer de arme către Ucraina, a declarat sâmbătă, 15 august, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, relatează Kyiv Independent.

Declarația vine la o săptămână după ce documentele Congresului SUA au dezvăluit că Turcia intenționa să transfere către Kiev un lot semnificativ de arme fabricate în SUA. Transportul include 70 de sisteme de rachete tactice ale armatei (ATACMS) cu rază lungă de acțiune, alături de alte echipamente militare.

Livrarea unor astfel de arme va provoca „daune grave relațiilor noastre bilaterale cu Washingtonul și Ankara”, a declarat Zaharova în fața jurnaliștilor.

Trimiterea de arme în Ucraina subminează eforturile depuse de SUA și Turcia de a acționa ca mediatori în conflictul dintre Kiev și Moscova, a declarat Ministerul Afacerilor Externe.

„Încercările de a folosi o retorică care promovează pacea, în timp ce se furnizează simultan arme către (Ucraina), erodează inevitabil încrederea reciprocă, mai ales pe fondul asigurărilor repetate ale oficialilor turci că Turcia evită livrările de arme «letale» către Kiev”, a declarat Zaharova.

Turcia, membră a NATO, s-a poziționat ca un potențial mediator de pace în războiul dintre Rusia și Ucraina, menținând un parteneriat economic și politic strâns cu Moscova și furnizând, în același timp, arme către Kiev.

În 2022, Turcia a contribuit la punerea în aplicare a inițiativei Black Sea Grain pentru exporturile maritime în condiții de siguranță de cereale și îngrășăminte din Ucraina. De asemenea, țara a găzduit negocieri trilaterale între SUA, Ucraina și Rusia, deși aceste discuții nu au condus la un armistițiu sau la o soluționare mai amplă a conflictului.

Președintele SUA, Donald Trump, și-a început al doilea mandat cu promisiuni de a pune capăt războiului din Ucraina, deși eforturile sale de a media un acord de pace au intrat în impas pe fondul războiului pe care îl duce în prezent împotriva Iranului. După preluarea mandatului, Trump a redus drastic sprijinul militar acordat de SUA Kievului, susținând o soluție diplomatică și promovând doctrina sa „America First”.

Sub administrația Trump, Washingtonul a pus capăt finanțării pe scară largă a apărării și furnizării de ajutor militar american către Ucraina, obligând Kievul să se bazeze pe sprijinul altor parteneri pentru a obține sisteme de armament esențiale.

Conform documentelor Congresului, Turcia intenționează să scape de sistemele de armament mai vechi, pe măsură ce trece la modele noi. Pe lângă cele 70 de rachete M39 ATACMS, pachetul destinat Ucrainei include 12 sisteme de lansare multiplă a rachetelor (MLRS) de tip M270, peste 2.000 de muniții cu dispersie și 47.000 de proiectile de obuzier.

Zaharova a avertizat că astfel de arme ar provoca „daune pe mai multe planuri” — atât asupra țintelor din Rusia, cât și asupra încrederii Moscovei în SUA și Turcia. Ea a afirmat că ministerul a contactat Washingtonul și Ankara pentru a obține „lămuriri” cu privire la livrarea viitoare.

„Nu este prea târziu să evaluăm situația cu luciditate”, a spus ea.

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Editor : A.M.G.

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