Rusia, China și Mongolia au organizat exerciții militare comune. Ce obiective au vizat cele trei țări

Data publicării:
CHINA BEIJING XI JINPING RUSSIA MONGOLIA TRILATERAL MEETING (CN)
Xi Jinping, Vladimir Putin și Ukhnaa Khurelsukh. Sursa foto: Profimedia Images

China, Rusia şi Mongolia au desfăşurat primele lor exerciţii comune de apărare a frontierei, a anunţat marţi armata chineză, subliniind necesitatea unei coordonări mai strânse în materie de securitate între cele trei ţări vecine, informează Reuters.

Exerciţiul, denumit "Cooperare pentru Apărarea Frontierei - 2025", a avut loc luni şi marţi într-o regiune de frontieră comună care nu a fost menţionată, a raportat Armata de Eliberare a Poporului într-o postare pe contul său oficial de pe reţeaua Weibo.

Exerciţiile au avut ca scop "consolidarea cooperării strategice între cele trei ţări, prin întărirea capacităţii de a contracara ameninţările la adresa securităţii frontierelor, şi continuarea consolidării încrederii strategice reciproce", adaugă armata chineză.

În timpul exerciţiilor, un post de comandă comun a fost înfiinţat pe teritoriul chinez, operat după principiul "cărei părţi îi aparţine teritoriul, acea parte preia conducerea, cu o consultare multilaterală şi o comandă paralelă", se menţionează în postarea de pe Weibo.

Aceste manevre survin după întrevederea trilaterală dintre liderii celor trei ţări pe 2 septembrie la Beijing, la o zi după ce preşedintele chinez Xi Jinping a găzduit peste 20 de lideri ai ţărilor non-occidentale la summitul Organizaţiei pentru Cooperare de la Shanghai (OCS), unde a pledat pentru o nouă ordine globală de securitate şi economică.

Mongolia nu a aderat până acum la OCS, alegând să fie un stat observator din 2004, în timp ce alte naţiuni, precum India, Pakistan şi Iran, au devenit membri deplini ai organizaţiei.

Beijingul a continuat să-şi îndemne vecinul să se alăture organizaţiei, din care fac parte în prezent 10 ţări.

Editor : A.R.

