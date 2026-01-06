Rusia condamnă „amenințările neocoloniale” împotriva Venezuelei: „Fără nicio interferență externă distructivă”

Rusia a salutat marți numirea lui Delcy Rodriguez în funcția de președinte interimar al Venezuelei, considerând-o un pas către asigurarea păcii și stabilității în fața „amenințărilor neocoloniale flagrante și a agresiunii armate străine”, relatează Reuters.

„Insistăm cu fermitate că Venezuelei trebuie să i se garanteze dreptul de a-și determina propriul destin fără nicio interferență externă distructivă”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei într-un comunicat.

Comunicatul nu menționa în mod explicit Statele Unite. Sâmbătă, președintele Donald Trump a trimis forțe speciale pentru a-l captura pe președintele venezuelean Nicolas Maduro și a-l aduce în SUA, unde acesta a pledat nevinovat la acuzațiile de trafic de droguri și a insistat că rămâne liderul legitim al țării.

„Salutăm eforturile depuse de autoritățile oficiale ale acestei țări pentru a proteja suveranitatea statului și interesele naționale. Reafirmăm solidaritatea neclintită a Rusiei cu poporul și guvernul venezuelean”, se arată în declarația Rusiei, care adaugă că Moscova va continua să ofere „sprijinul necesar”.

Maduro a fost al doilea aliat apropiat al Rusiei care a fost înlăturat în doar puțin peste un an, după răsturnarea președintelui sirian Bashar al-Assad în decembrie 2024.

Însă o sursă rusă de rang înalt a declarat săptămâna aceasta pentru sursa citată că, dacă Trump susține o revigorare a Doctrinei Monroe privind dominația SUA în emisfera vestică, atunci și Rusia are dreptul la propria sa sferă de influență.

Amintim că vicepreşedintele şi ministrul petrolului din Venezuela, Delcy Rodriguez, a depus luni jurământul oficial în calitate de preşedinte interimar al ţării.

Editor : A.M.G.