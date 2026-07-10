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Rusia construiește adăposturi fortificate pentru a-și proteja avioanele Su-57, cele mai avansate, de atacurile ucrainene

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Suhoi SU-57
Suhoi SU-57. Foto: Profimedia
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Rusia își fortifică în ritm alert unul dintre cele mai importante centre de aviație militară, construind adăposturi blindate pentru avioane, într-un efort evident de a le proteja de atacurile ucrainene de lungă distanță.

Potrivit revistei Military Watch, imagini recente din satelit arată lucrări de construcție pe scară largă la Uzina de Aviație din Komsomolsk-pe-Amur și la Baza Aeriană Dzemgi adiacentă, situate în Extremul Orient al Rusiei, informează Kyiv Post.

Imaginile indică faptul că inginerii construiesc adăposturi fortificate direct în jurul avioanelor deja staționate pe linia de zbor, în loc să le relocheze, ceea ce permite continuarea operațiunilor de zbor în paralel cu consolidarea protecției.

Publicația a precizat că fabrica de aviație este singura unitate de producție din Rusia pentru avioanele de vânătoare Su-57 și Su-35, în timp ce baza aeriană Dzemgi găzduiește escadrile operaționale echipate cu avioane Su-57, Su-35 și Su-30SM2.

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Sukhoi Su-57 (denumirea NATO: Felon) este primul și singurul avion de vânătoare stealth de generația a cincea operațional al Rusiei. După un program de dezvoltare care a durat un deceniu și a fost marcat de numeroase întârzieri, acesta a intrat oficial în serviciul Forțelor Aerospatiale Ruse (VKS) în 2020.

Revista Military Watch informează că imaginile din satelit arată, de asemenea, o nouă hală de producție de mari dimensiuni, aflată în stadiu avansat de finalizare, alături de mai multe adăposturi fortificate, unele dintre ele fiind, potrivit unor surse, suficient de mari pentru a adăposti două sau trei avioane de vânătoare.

Construcția are loc în contextul în care Rusia încearcă să-și protejeze mai bine activele militare de mare valoare, în urma unei serii de atacuri ucrainene de lungă distanță reușite împotriva bazelor aeriene situate adânc în teritoriul rus.

Ucraina a vizat din ce în ce mai mult infrastructura aeriană rusă folosind drone și rachete cu rază lungă de acțiune, lovind aerodromuri aflate la sute și, în unele cazuri, la mii de kilometri de linia frontului.

Editor : Sebastian Eduard

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