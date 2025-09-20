Live TV

Rusia contestă hotărârea ONU care o consideră responsabilă pentru doborârea avionului MH17 Malaysia Airlines

Data publicării:
MH17
Avionul Booeing 777 MH17, reconstituit în hangar. Foto: Profimedia
Din articol
Doborârea MH17

Rusia a depus un apel la Curtea Internațională de Justiție împotriva unei decizii a organismului aviatic al ONU care a considerat Moscova responsabilă pentru doborârea în 2014 a zborului MH17 al Malaysia Airlines deasupra estului Ucrainei, a declarat Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei pe 19 septembrie.

Într-o declarație, Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a afirmat că decizia din 12 mai a Consiliului Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) este „nefondată” și se bazează pe ceea ce a numit „rezultate dubioase” ale anchetelor conduse de Țările de Jos și Ucraina.

Ministerul a acuzat OACI că a acceptat „fapte falsificate” și că nu a efectuat o anchetă completă și imparțială asupra dezastrului.

Moscova a declarat că contestă decizia „din toate punctele de vedere” — inclusiv jurisdicția, legea aplicabilă, faptele și presupusele „încălcări procedurale grave”.

„Rusia va căuta adevărul în conformitate cu obligațiile sale în temeiul Cartei ONU și al normelor aplicabile ale dreptului internațional”, se arată în declarație.

Citește și

Rusia este responsabilă pentru distrugerea zborului MH17, soldat cu moartea a 298 de persoane, potrivit unei agenții ONU

Doborârea MH17

Avionul Boeing 777 a fost doborât pe 17 iulie 2014, deasupra teritoriului controlat de forțele ruse în regiunea Donețk din Ucraina. Toate cele 298 de persoane și 15 membri ai echipajului aflați la bord au murit.

Anchetatorii au concluzionat că avionul a fost lovit de un sistem de rachete Buk furnizat de Rusia și lansat de pe teritoriul controlat de Rusia.

În 2022, Tribunalul Districtual de la Haga a condamnat în contumacie doi cetățeni ruși și un cetățean ucrainean la închisoare pe viață pentru implicarea lor în doborârea zborului MH17.

Rusia a negat implicarea și a respins verdictul.

La 9 iulie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a considerat Rusia responsabilă pentru doborârea avionului, într-un caz mai amplu care viza presupuse încălcări ale drepturilor omului comise de Moscova începând din 2014. Curtea cu sediul la Strasbourg a invocat încălcări „răspândite și flagrante”, inclusiv tortură, muncă forțată și restricții ale drepturilor civile în timpul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Citește și

CEDO a găsit Rusia vinovată de doborârea zborului MH17 deasupra Donbasului, în 2014. Reacția sfidătoare a Kremlinului

.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
teodora pana fb
1
Cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket. Cum se...
zele donetk
2
Succes nesperat pentru armata Kievului. Zelenski susține că soldații ucraineni au reușit...
Election ?24: Michelle Obama And Alicia Keys Rally For Vice President Harris
3
Anunțul Primăriei Sectorului 4 după descoperirea construcției vechi de sub Planșeul...
MiG-31k
4
Avioane rusești, în spațiul aerian al Estoniei. Tallinn activează articolul 4 al NATO...
Elkanns and Marella Agnelli
5
Mașini, cocaină și răpiri. Saga unui scandal extravagant care ține de decenii, în familia...
Au apărut imaginile, după ce americanii au scris că Simona Halep "se confruntă cu dificultăți"
Digi Sport
Au apărut imaginile, după ce americanii au scris că Simona Halep "se confruntă cu dificultăți"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ro-alert drone
Alertele cu dronă sau teroarea trăită la granița cu Ucraina. Cum...
bani, fonduri UE, euro
Ce opțiuni au guvernele europene pentru a-i convinge pe cei bogați să...
drona prinsa in plasa ucraina
Cum ajută cultivatorii de lalele din Olanda apărarea ucrainenilor în...
Ce sunt medicamentele beta-blocante. Getty Images
Un nou trend online periculos: Părerea medicilor despre medicamentele...
Ultimele știri
Cum a răsturnat Trump sistemul juridic pentru a-și atinge obiectivele de deportare și a face din tribunale capcane pentru imigranți
„Cumpăr trei-patru, pentru o masă”. Cartofi mai puțini și mai scumpi, anul acesta în piețe. Cu cât se vinde kilogramul
Ce rețetă de magiun rezistă cel mai bine în cămară pe timp de iarnă: Trucuri de la specialiști
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Militari suedezi
Suedia se pregătește pentru un posibil atac din partea Rusiei. Cele șapte scenarii posibile. Cât își propun suedezii să reziste
Avioane poloneze și aliate, în apărarea teritoriului Poloniei. Foto- Profimedia
Avioane rusești au încălcat zona de siguranță a unei platformei petroliere poloneze din Marea Baltică
profimedia-0952903562
Senatorii americani vor să sancționeze „flota fantomă” a Rusiei. Măsura ar putea viza și baza industrială de apărare a Moscovei
Militar rus Ucraina
Un fost ofițer ucrainean dezertor comandă ofensiva rusă asupra orașului Kupiansk
Sataniști
Rusia a inclus „mişcarea satanistă internaţională” pe lista cu terorişti. Cum definește Kremlinul această organizație, care nu există
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Educației! Apar noi schimbări
Fanatik.ro
Ce mănâncă Jannik Sinner și Carlos Alcaraz. Alimentele pe care le consumă cei doi tenismeni se găsesc și în...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Ipostaza surprinzătoare în care a apărut Sorana Cîrstea. Partenerul său de viață, Alexandru Țiriac, nu a...
Adevărul
Un bărbat și doi copii au murit arși de vii într-o mașină Tesla, după ce s-au izbit de un copac. Portierele...
Playtech
Momentul ruşinos în care Regina Camilla o împinge pe Kate Middleton! Melania nu a ştiut cum să reacţioneze
Digi FM
Toată un zâmbet. Încântătoarea Goldie Hawn, ședință foto animată pe Broadway. A fermecat publicul din NYC
Digi Sport
A închis telefonul! Gigi Becali a stat doar un minut în direct, după Botoșani - FCSB 3-1
Pro FM
Băieții lui Britney Spears, într-o rară fotografie de familie, alături de verișoarele lor, fiicele lui Jamie...
Film Now
Scorsese va regiza „What Happens at Night”, o adaptare a romanului de groază cu același nume. Cine sunt...
Adevarul
Leguma rezistentă adusă din Uzbekistan care s-a adaptat surprinzător de bine la clima din România: cu cât se...
Newsweek
Budăi spune cum s-a evitat o lovitură dură la pensie pentru toți pensionarii. Când se elimină CASS?
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
O creatură marină de doi metri, descoperită pe o plajă din California: „Parcă eram pe altă planetă”
Film Now
Julia Roberts dezvăluie numele actriței care o intimidează profund: Am fost atât de emoționată să o întâlnesc
UTV
Naomi Hedman, reacție neașteptată despre fostul ei iubit Andrew Barabancea. „Nu știu cine este!”