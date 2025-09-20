Rusia contestă hotărârea ONU care o consideră responsabilă pentru doborârea avionului MH17 Malaysia Airlines

Rusia a depus un apel la Curtea Internațională de Justiție împotriva unei decizii a organismului aviatic al ONU care a considerat Moscova responsabilă pentru doborârea în 2014 a zborului MH17 al Malaysia Airlines deasupra estului Ucrainei, a declarat Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei pe 19 septembrie.

Într-o declarație, Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a afirmat că decizia din 12 mai a Consiliului Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) este „nefondată” și se bazează pe ceea ce a numit „rezultate dubioase” ale anchetelor conduse de Țările de Jos și Ucraina.

Ministerul a acuzat OACI că a acceptat „fapte falsificate” și că nu a efectuat o anchetă completă și imparțială asupra dezastrului.

Moscova a declarat că contestă decizia „din toate punctele de vedere” — inclusiv jurisdicția, legea aplicabilă, faptele și presupusele „încălcări procedurale grave”.

„Rusia va căuta adevărul în conformitate cu obligațiile sale în temeiul Cartei ONU și al normelor aplicabile ale dreptului internațional”, se arată în declarație.

Citește și

Rusia este responsabilă pentru distrugerea zborului MH17, soldat cu moartea a 298 de persoane, potrivit unei agenții ONU

Doborârea MH17

Avionul Boeing 777 a fost doborât pe 17 iulie 2014, deasupra teritoriului controlat de forțele ruse în regiunea Donețk din Ucraina. Toate cele 298 de persoane și 15 membri ai echipajului aflați la bord au murit.

Anchetatorii au concluzionat că avionul a fost lovit de un sistem de rachete Buk furnizat de Rusia și lansat de pe teritoriul controlat de Rusia.

În 2022, Tribunalul Districtual de la Haga a condamnat în contumacie doi cetățeni ruși și un cetățean ucrainean la închisoare pe viață pentru implicarea lor în doborârea zborului MH17.

Rusia a negat implicarea și a respins verdictul.

La 9 iulie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a considerat Rusia responsabilă pentru doborârea avionului, într-un caz mai amplu care viza presupuse încălcări ale drepturilor omului comise de Moscova începând din 2014. Curtea cu sediul la Strasbourg a invocat încălcări „răspândite și flagrante”, inclusiv tortură, muncă forțată și restricții ale drepturilor civile în timpul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Citește și

CEDO a găsit Rusia vinovată de doborârea zborului MH17 deasupra Donbasului, în 2014. Reacția sfidătoare a Kremlinului



.

Editor : Sebastian Eduard