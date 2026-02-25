Rusia continuă reabilitarea lui Stalin cu un film despre viaţa dictatorului: „El a fost cel care a construit ţara noastră”

Casa de producţie rusă Triix Media a început miercuri filmările pentru o peliculă despre dictatorul sovietic Iosif Stalin, a cărui imagine Kremlinul încearcă să o reabiliteze de mai mulţi ani.

Turnarea filmului "Stalin", în care dictatorul este interpretat de veteranul actor Igor Mirkurbanov, a început în regiunea Leningrad. "Turnăm un film neobişnuit. În ultimii 30 de ani au fost multe discuţii despre Iosif Vissarionovici (Stalin). Nu voi spune că a fost un tip bun şi drăguţ, dar el a fost cel care a construit ţara noastră, din a cărei moştenire continuăm să ne hrănim", afirmă regizorul Vladimir Bortko, citat de Agerpres.

Acesta a mai menţionat că scenariul filmului a fost conceput în urmă cu 15 ani, dar abia acum Triix Media a decis să-l transpună într-o producţie cinematografică. "Dorim să arătăm în film nu binele sau răul, ci adevărul", explică regizorul.

Filmul, care va avea patru episoade, va fi turnat la Sankt Petersburg, la Moscova şi pe coasta Mării Negre, unde Stalin, care a murit în anul 1953, petrecea mult timp din motive de sănătate.

În timp ce preşedintele rus Vladimir Putin condamnă uneori excesele stalinismului, linia politică a Kremlinului constă în general în minimalizarea acestora. Milioanele de victime ale persecuţiilor politice au primit spaţii reduse în manualele de istorie, în timp ce Stalin, principalul responsabil pentru acele represiuni, este prezentat în primul rând ca un erou şi învingătorul nazismului. Putin a îndemnat să nu fie uitată represiunea stalinistă, dar nici rolul pe care autocratul georgian l-a avut "în victoria poporului sovietic" împotriva Germaniei naziste.

După venirea lui Putin la putere în anul 2000, circa o sută de monumente în memoria lui Stalin au fost ridicate în toată Rusia, o tendinţă care s-a accelerat după anexarea peninsulei ucrainene Crimeea în 2014. De pildă, anul trecut în luna mai, la a 90-a aniversare a metroului din Moscova, un basorelief gigantic cu figura lui Stalin a fost amplasat în staţia de metrou Taganskaia, în centrul capitalei ruse.

Mai mult, comuniştii ruşi au făcut anul acesta încă un pas în reabilitarea lui Stalin, după ce au condamnat criticile faţă de cultul personalităţii liderului sovietic formulate în 1956 în timpul istoricului cel de-al XX-lea Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.

Editor : A.P.