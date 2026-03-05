Live TV

Rusia contrazice Kievul: Serghei Lavrov spune că nu există acord privind garanțiile de securitate pentru Ucraina. „Eu nu le-am văzut”

Data actualizării: Data publicării:
Sergey Lavrov - Subrahmanyam Jaishankar meeting in Moscow​​​​​​​
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Sursa: Profimedia

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat joi că Moscova nu a văzut și nici nu a acceptat vreo garanție de securitate occidentală pentru Kiev, contrazicând o afirmație anterioară a unui înalt oficial ucrainean. „Pornim de la premisa că nu numai că nu am aprobat aceste garanții, dar nici măcar nu le-am văzut”, a declarat Lavrov, potrivit agenției de știri ruse TASS, citată de Kyiv Independent.

Kirilo Budanov, șeful de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat pe 28 februarie că Rusia va accepta garanțiile de securitate pentru Ucraina susținute de SUA.

„La negocierile anterioare, partea rusă a declarat în mod direct că va accepta garanțiile de securitate oferite Ucrainei de către SUA”, a spus Budanov. El a adăugat că Rusia înțelege că ar putea fi „forțată” să accepte astfel de garanții.

Declarațiile lui Budanov au venit la câteva zile după ce oficialii americani și ucraineni s-au întâlnit la Geneva pe 26 februarie, în cadrul eforturilor continue de a negocia pacea cu Moscova. Rusia nu a participat la discuții.

Delegațiile ar fi discutat despre nevoile Ucrainei în materie de reconstrucție postbelică și despre planurile pentru o rundă ulterioară de negocieri care ar include Rusia.

Pe măsură ce eforturile diplomatice continuă, Kievul a susținut că garanțiile de securitate puternice și obligatorii din partea partenerilor săi – în special din partea Statelor Unite – sunt esențiale pentru orice acord de pace și pentru descurajarea unei viitoare invazii rusești.

Nu este încă clar ce formă vor lua aceste garanții, arată Kyiv Independent. Moscova a respins anterior propunerile legate de securitatea Ucrainei, inclusiv aderarea la NATO sau desfășurarea de forțe europene de menținere a păcii pe teritoriul ucrainean — ambele considerate cele mai puternice mijloace de descurajare a unor viitoare atacuri. Rusia a solicitat, de asemenea, garanții de securitate pentru sine.

