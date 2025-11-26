Live TV

Rusia crede că divulgarea înregistrării convorbirii cu Witkoff e inacceptabilă și că echivalează cu un război hibrid. Reacția lui Trump

Reprezentantul SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, secretarul de stat Marco Rubio, consilierul pentru securitate națională Mike Waltz, ministrul de externe al Arabiei Saudite, prințul Faisal bin Farhan al-Saud, consilierul pentru securitate națională Mosaad bin Mohammad al-Aiban, consilierul pentru politică externă al președintelui rus, Iuri Ușakov, și ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, participă la o reuniune comună la Palatul Diriyah din Riad la 18 februarie 2025 Foto: Profimedia
Rusia a declarat miercuri că scurgerea unei înregistrări a unei convorbiri telefonice între consilierii de vârf ai lui Donald Trump și Vladimir Putin a fost o încercare inacceptabilă de a submina negocierile de pace din Ucraina și a constituit un act de război hibrid. Bloomberg News a publicat transcrierea unei convorbiri telefonice din 14 octombrie în care trimisul lui Trump, Steve Witkoff, l-a sfătuit pe consilierul de politică externă al lui Putin, Iuri Ușakov, cu privire la modul în care să-i prezinte planul de pace pentru Ucraina lui Trump, anunță Reuters.

Bloomberg a declarat că a analizat înregistrarea, dar nu a precizat cum a obținut accesul la o conversație extrem de sensibilă între înalți oficiali ai celor două mari puteri nucleare ale lumii. Ușakov a afirmat că discuțiile sale cu Witkoff nu erau destinate publicării și că nu ar fi trebuit să fie divulgate.

„Este inacceptabil”, a declarat Ușakov pentru mass-media rusă. El a afirmat că divulgarea informațiilor a avut în mod clar scopul de a împiedica discuțiile dintre Rusia și Statele Unite.

Într-un interviu acordat ziarului Kommersant, Ushakov a declarat că unele dintre conversațiile sale au fost purtate prin canale guvernamentale criptate, care sunt rareori interceptate și divulgate, cu excepția cazului în care una dintre părți intenționează în mod deliberat să facă acest lucru.

„Există anumite conversații pe WhatsApp care, în general, ar putea fi ascultate de cineva”, a spus Ușakov. El a exclus posibilitatea ca scurgerea de informații să fi provenit de la participanții la apel și a spus că va discuta problema cu Witkoff.

Kirill Dmitriev, directorul general al Fondului Rus de Investiții Directe și emisar al lui Putin în domeniul investițiilor, a declarat că raportul Bloomberg privind convorbirea din 29 octombrie dintre el și Ushakov era „fals”.

Serghei Riabkov, viceministrul rus de externe, a afirmat că unele organizații media erau folosite în cadrul unui război informațional hibrid purtat de țările europene împotriva Rusiei, cu scopul de a submina relațiile cu Washingtonul.

Bloomberg nu a răspuns la solicitarea de a comenta criticile Rusiei sau modul în care a obținut înregistrările. Reporterul principal al ziarului rus Kommersant la Kremlin, care l-a intervievat pe Ushakov, a intitulat articolul său: „Cine l-a înscenat pe Steve Witkoff?”.

Trump îi ia apărarea lui Witkoff

Donald Trump a declarat miercuri reporterilor că nu a ascultat înregistrarea audio, dar că Witkoff face „ceea ce face un negociator” pentru a „vinde” planul de pace atât Rusiei, cât şi Ucrainei, relatează BBC. Trump a spus că această convorbire scurtă a reprezentat o „formă foarte standard de negociere”.

Înregistrarea scursă a apărut la câteva zile după ce un proiect de plan de pace în 28 de puncte prezentat de SUA reflecta în mare măsură poziţiile Rusiei cu privire la războiul pe scară largă din Ucraina.

Witkoff a vizitat Moscova de mai multe ori în acest an şi se va întâlni din nou cu liderul rus Vladimir Putin săptămâna viitoare.

El nu s-a deplasat niciodată la Kiev în calitate de trimis special, deşi alţi oficiali americani au vizitat capitala ucraineană, iar secretarul armatei americane, Dan Driscoll, a fost la Kiev săptămâna trecută şi este aşteptat din nou săptămâna aceasta.

La rândul său, Trump a confirmat că va purta discuţii suplimentare cu ucrainenii.

Negocierile diplomatice au continuat după ce proiectul iniţial al planului a fost criticat de liderii ucraineni şi europeni ca fiind prea favorabil Rusiei. Printre propuneri se număra cedarea către Rusia a unor teritorii controlate de Ucraina în estul ţării.

Planul a fost revizuit pentru a reflecta mai bine interesele Ucrainei şi opiniile aliaţilor europeni. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este gata să se întâlnească cu Trump pentru a discuta „punctele sensibile” rămase în suspensie.

