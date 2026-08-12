Rusia desfăşoară surprinzător de rapid o reţea de sateliţi asemănătoare Starlink

Rusia desfăşoară mai rapid decât se credea o versiune proprie a sistemului de internet prin satelit Starlink, a afirmat general-maiorul ucrainean Vadim Skibiţkii, citat marţi de Reuters dintr-un interviu acordat agenţiei RBC-Ucraina.

Reţeaua Starlink a companiei SpaceX conduse de magnatul Elon Musk acoperă Ucraina, dar nu şi Rusia. Ucrainenii au obţinut cu ajutorul ei un avantaj important în operaţiunile cu drone şi în comunicaţiile pe câmpul de luptă.

Forţele ruse au folosit terminale Starlink obţinute de pe pieţe semilegale până anul acesta, când Kievul a convins SpaceX să dezactiveze dispozitivele respective, ceea ce a contribuit la schimbarea echilibrului pe front în favoarea Ucrainei.

Skibiţkii, adjunct al comandantului serviciului ucrainean de informaţii militare (DIU) a declarat că Rusia dispune în prezent de 16 sateliţi în sistemul Rassvet. „Au început deja să îi lanseze mult mai rapid decât era planificat iniţial”, a spus el.

Sistemul funcţionează în prezent cu intermitenţe, doar când unul din sateliţi survolează teritoriul ucrainean, a precizat generalul. El a avertizat însă că Rusia intenţionează să creeze până în 2027 o constelaţie de 292 de sateliţi şi să crească numărul acestora la 924 până în 2035.

„Odată ce Rusia desfăşoară o constelaţie completă de sateliţi, sistemul va funcţiona ca Starlink. Deja sunt în curs discuţii despre modul de contracarare”, a arătat Skibiţkii.

Rusia loveşte Ucraina cu o serie de rachete supersonice, în timp ce ucrainenii şi-au epuizat stocul de rachete interceptoare. Potrivit lui Skibiţki, Moscova şi-a îndeplinit deja planul de producţie a rachetelor Zircon (Ţirkon) şi Oniks pe 2026 în primele şapte luni ale anului şi îşi va depăşi obiectivele cu 10-20%. În acelaşi timp, industria ucraineană de rachete balistice, aflată abia la începuturi, a devenit o ţintă prioritară pentru atacurile ruseşti.

Generalul a adăugat că stocurile de rachete balistice Iskander-M ale Rusiei, principala armă din arsenalul supersonic, sunt estimate la circa 130 de bucăţi, din care 65 produse în iulie.

Editor : Sebastian Eduard