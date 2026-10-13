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Rusia dezvoltă o nouă versiune pentru „Kinjal”, după ce comenzile au scăzut abrupt în acest an

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rachetă Kinjal atașată unui avion MiG-31 rusesc
Rachetă hipersonică Kinjal lansată de avionul de luptă MiG-31. Foto: Profimedia Images
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Rusia dezvoltă o nouă versiune a rachetei balistice „Kinjal”. Aceasta va fi lansată din aer, dotată cu un focos de fragmentare cu exploziv puternic, posibil ca răspuns la problemele legate de precizia acesteia, a declarat agenția de informații militare a Ucrainei (HUR).

Luni, 12 octombrie, HUR a făcut publică această evaluare, alături de un model 3D interactiv al rachetei și de informații despre componentele și producătorii acesteia, publicate pe site-ul său War & Sanctions, scrie Kyiv Post.

Racheta „Kinjal”, cu denumirea de 9-S-7760 și cunoscută pe scară largă sub numele de Kh-47M2, are în prezent două configurații de focos: un focos penetrant cu exploziv puternic, conceput pentru a străpunge structuri consolidate, și un focos nuclear. Specificațiile publicate indică o greutate a focosului de 450 de kilograme.

Modificarea propusă ar adăuga o încărcătură explozivă de fragmentare, care provoacă daune atât prin unda de șoc, cât și prin fragmentele împrăștiate în aer.

HUR a afirmat că această evoluție ar putea fi direct legată de problemele de ghidare, subliniind că precizia este deosebit de importantă pentru o încărcătură explozivă penetrantă destinată lovirii țintelor fortificate.

Rusia și-a redus semnificativ comenzile de apărare de stat pentru rachetele „Kinjal” în 2026, redirecționând capacitatea de producție, componentele și materiile prime către racheta balistică 9M723 „Iskander-M”, lansată de la sol, a precizat HUR.

Agenția a atribuit această schimbare problemelor de precizie ale rachetei „Kinjal” și limitărilor care afectează aeronavele utilizate pentru lansarea acesteia.

Rachetele „Kinjal” sunt transportate de avioane de interceptare MiG-31I și MiG-31K modificate. HUR a precizat că aceste aeronave au o durată de viață utilă limitată și nu mai sunt fabricate de industria aeronautică rusă.

„Kinzhal” este o rachetă cu o singură treaptă, cu combustibil solid, dotată cu un focos integrat. Potrivit HUR, aproximativ 90% din componentele sale sunt comune cu racheta 9M723 a sistemului „Iskander-M”.

Printre diferențele cheie se numără o carenă de coadă care se desprinde după pornirea motorului, un căutător radar descris de Rusia ca fiind capabil să funcționeze în orice condiții meteorologice și un sistem activ de bruiaj, alături de echipamente care lansează momeală.

Modelul online al HUR identifică componente precum sistemul de ghidare radar al rachetei, echipamentul de navigație, motorul cu combustibil solid și ogiva penetrantă, precum și companiile implicate în fabricarea acestora.

Editor : Sebastian Eduard

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