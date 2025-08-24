Live TV

Video Rusia dictează termenii păcii în Ucraina: garanții internaționale de securitate și fără NATO. Lavrov: „Ucraina trebuie să fie neutră”

Data actualizării: Data publicării:
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Foto: Profimedia Images

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat, într-un interviu publicat duminica aceasta, că un grup de naţiuni, între care membri ai Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, ar trebui să fie garanţii securităţii Ucrainei, informează Reuters.

Agenţia de presă britanică a relatat săptămâna trecută că preşedintele rus Vladimir Putin cere Ucrainei să renunţe la întreaga regiune Donbas, în est, să renunţe la ambiţiile de a adera la NATO, să rămână neutră şi să nu permită accesul trupelor occidentale pe teritoriul său, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu modul de gândire de la vârful Kremlinului.

Lavrov a declarat la emisiunea „Meet the Press” de la NBC News că Putin şi preşedintele american Donald Trump au discutat problema unei garanţii de securitate pentru Ucraina şi că Putin a ridicat problema discuţiilor eşuate de la Istanbul din 2022.

În cadrul acelor convorbiri, Rusia şi Ucraina au discutat despre neutralitatea permanentă a Ucrainei în schimbul garanţiilor de securitate din partea celor cinci membri permanenţi ai Consiliului de Securitate al ONU: Regatul Unit, China, Franţa, Rusia şi Statele Unite, precum şi din partea altor ţări, conform unei copii a unui proiect de acord văzut de Reuters în 2022.

Lavrov a declarat pentru NBC că un grup care să includă membri ai Consiliului de Securitate ar trebui să garanteze securitatea Ucrainei. Grupul ar putea include, de asemenea, Germania, Turcia şi alte ţări, a spus Lavrov.

„Iar garanţii ar garanta securitatea Ucrainei, care trebuie să fie neutră, care trebuie să fie nealiniată cu niciun bloc militar şi care trebuie să fie non-nucleară”, a insistat Lavrov, conform unei transcrieri a interviului publicată de Ministerul de Externe rus.

Oficialul a precizat, de asemenea, că aderarea Ucrainei la NATO este inacceptabilă pentru Rusia, că Rusia doreşte protecţie pentru vorbitorii de limbă rusă din Ucraina şi că există o discuţie despre teritorii care trebuie purtată cu Ucraina. 

