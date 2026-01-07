Patriarhul Rusiei, Kirill, a recunoscut că s-a gândit mult la motivul pentru care, în absența unor diferențe fundamentale, Occidentul s-a „înfuriat” atât de tare pe Rusia și a găsit câteva motive, printre care faptul că Rusia reprezintă o alternativă civilizațională la lumea occidentală. El a declarat acest lucru într-un interviu acordat directorului general al TASS, Andrei Kondrashov, în direct la canalul de televiziune „Rusia-1”.

Patriarhul a explicat că, în opinia sa, ceea ce se întâmplă nu este întâmplător, deoarece „Rusia oferă un model atractiv de dezvoltare civilizațională, bazat pe valori pe care țările occidentale le-au abandonat sau continuă să le abandoneze”. În special, el a menționat că este vorba despre păstrarea credinței creștine, care, în opinia sa, este eliminată din viața publică în mai multe țări occidentale.

Șeful Bisericii Ortodoxe Ruse a subliniat, de asemenea, că Rusia, în opinia sa, apără valorile tradiționale legate de înțelegerea personalității umane. El a indicat că țara nu acceptă interpretarea drepturilor omului răspândită în Occident, considerând că sub acest slogan sunt adesea promovate idei care duc la distrugerea fundamentelor morale ale societății.

Editor : A.R.