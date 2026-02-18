Live TV

Rusia explică de ce a decis blocarea totală a aplicației Telegram: „Serviciile secrete străine au acces la corespondență”

Data actualizării: Data publicării:
Telegram
Foto: Profimedia

Autoritățile ruse au decis să restricționeze funcționarea Telegram în Rusia, deoarece aplicația de mesagerie dezvăluie corespondența serviciilor secrete străine, a declarat ministrul dezvoltării digitale al Federației Ruse, Maksut Shadaev. „Dacă la începutul conflictului, Telegram era considerat un serviciu destul de anonim, utilizat de armata noastră, acum există multe fapte confirmate de autoritățile noastre care arată că serviciile secrete străine au acces la corespondența din Telegram”, a declarat Shadaev în timpul discursului său din Duma de Stat. Potrivit lui, datele obținute de serviciile secrete sunt utilizate împotriva armatei ruse în Ucraina.

De asemenea, Shadaev a declarat că Telegram a ignorat 150.000 de solicitări ale Roskomnadzor de a șterge informații interzise, inclusiv pornografie infantilă și anunțuri privind distribuirea de droguri. În plus, potrivit lui, în aplicația de mesagerie au fost comise 150.000 de infracțiuni de fraudă, dintre care 30.000 sunt legate de sabotaje și atentate teroriste. Ministrul a adăugat că, în prezent, transferul de fișiere media în Telegram este încetinit, dar corespondența nu este restricționată. „Militarii noștri pot continua să comunice acolo, dar sperăm că, în timp, vor trece la un alt serviciu de mesagerie”, a concluzionat Shadaev.

Roskomnadzor a început să restricționeze funcționarea Telegram în Rusia pe 9 februarie. Agenția a promis că va continua să facă acest lucru până când administrația serviciului nu va amplasa serverele în țară și „nu va respecta legislația rusă”. În același timp, șeful comitetului Federației pentru legislație constituțională, Andrei Klishas, a admis blocarea completă a Telegram. Potrivit Baza, acest lucru s-ar putea întâmpla până la 1 aprilie.

Deputații din Duma de Stat și bloggerii Z s-au pronunțat anterior împotriva blocării Telegram. Aceștia din urmă au subliniat, în special, că acțiunile Roskomnadzor vor afecta sistemul de comandă al trupelor ruse din Ucraina, deoarece aplicația de mesagerie rămâne principalul mijloc de comunicare.

La rândul său, Kremlinul a pus la îndoială faptul că restricțiile impuse aplicației de mesagerie ar putea afecta coordonarea trupelor. „Nu cred că ne putem imagina că comunicațiile de pe front sunt asigurate prin Telegram sau vreo altă aplicație de mesagerie. Este greu și imposibil să ne imaginăm așa ceva”, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Multi-Domain Command Europe multinational exercise Dynamic Front in Romania
2
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie...
Peisaj de iarnă în românia
3
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
dan mihalache
4
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
steagul rusiei si o pompa de petrol
5
Rusia se îneacă în propriul petrol. Exporturile de aur negru ale Moscovei s-au prăbușit
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata
Digi Sport
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Telegram Rusia
Represiunea lui Putin împotriva Telegram a atras nemulțumirea unor propagandiști ruși: „O greșeală să pierdem un instrument important”
profimedia-1065398788-1536x1023
ISW: Ucrainenii contraatacă pe frontul din Donbas, după haosul comunicațiilor ruse generat de întreruperea Starlink și Telegram
soldati rusi
„Va trebui să folosim porumbei călători”. Soldații ruși, în haos după ce accesul la Telegram și Starlink le-a fost blocat în Ucraina
whatsapp telegram x tiktok wk
Rusia anunță restricții privind utilizarea Telegram pe motiv de „încălcare” a legii
pavel durov telegram
Spania îl acuză pe fondatorul Telegram că răspândește minciuni și subminează instituțiile democratice
Recomandările redacţiei
CONSTANTA - METEO - ZAPADA - 26 NOI 2023
HARTĂ Meteorologii anunță noi coduri de vreme severă până mâine...
om traverseaza strada acoperita de zapada mare, ninge
Alerte de viscol și ninsori în București și alte 25 județe: Strat de...
putin bucuresti
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din...
INSTANT_ZAPADA_BUCURESTI_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
București, sub nămeți. Ninsori abundente și sute de apeluri de...
Ultimele știri
Mugur Isărescu: „România ar putea discuta despre adoptarea euro în aproximativ cinci ani, dacă deficitul bugetar scade sub 3%”
Avioanele Air Force One renunță la culorile legendare din era Kennedy, adoptând un design dorit de Trump. Va fi și o dungă aurie
O rusoaică a purtat pancarta cu numele Ucrainei la ceremonia de deschidere a JO de iarnă. „Trebuie să fiu îngrijorată”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii au noroc la bani din 18 februarie 2026. Destinul le împinge spre decizii importante
Cancan
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe...
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu femeia agresată de socrul lui Călin Georgescu la o petrecere. Motivul pentru care a fost...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Simona Halep, martoră la drama unei sportive de top! Cine e bărbatul lângă care a apărut la Dubai. FOTO
Adevărul
Tensiuni în cercul apropiaților lui Putin. Un oligarh de top s-a plâns de izolarea totală a Rusiei
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Cine este Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision 2026. Piesa pe care o interpretează i-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina a intrat "în acțiune"
Pro FM
Val de reacții după ce North West și-a etalat piercing-urile pe rețelele sociale. Kim Kardashian a apărat-o...
Film Now
De ce a murit Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones. Ce au descoperit medicii legiști
Adevarul
„Plantele zombie” din grădina lui Epstein. Noi documente sugerează interesul pentru o substanță care ar anula...
Newsweek
Cum ține Casa de Pensii la secret modul de calcul al pensiilor? Pensionarii purtați pe drumuri și în instanță
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Misterioasa Penelope Cruz, despre rolul din „The Bride!”. Cum o vede regizoarea Maggie Gyllenhaal: „Cu...
UTV
Dosar de șantaj și percheziții în scandalul Bostanică-Beregoi.