Rusia explică de ce a decis blocarea totală a aplicației Telegram: „Serviciile secrete străine au acces la corespondență”

Autoritățile ruse au decis să restricționeze funcționarea Telegram în Rusia, deoarece aplicația de mesagerie dezvăluie corespondența serviciilor secrete străine, a declarat ministrul dezvoltării digitale al Federației Ruse, Maksut Shadaev. „Dacă la începutul conflictului, Telegram era considerat un serviciu destul de anonim, utilizat de armata noastră, acum există multe fapte confirmate de autoritățile noastre care arată că serviciile secrete străine au acces la corespondența din Telegram”, a declarat Shadaev în timpul discursului său din Duma de Stat. Potrivit lui, datele obținute de serviciile secrete sunt utilizate împotriva armatei ruse în Ucraina.

De asemenea, Shadaev a declarat că Telegram a ignorat 150.000 de solicitări ale Roskomnadzor de a șterge informații interzise, inclusiv pornografie infantilă și anunțuri privind distribuirea de droguri. În plus, potrivit lui, în aplicația de mesagerie au fost comise 150.000 de infracțiuni de fraudă, dintre care 30.000 sunt legate de sabotaje și atentate teroriste. Ministrul a adăugat că, în prezent, transferul de fișiere media în Telegram este încetinit, dar corespondența nu este restricționată. „Militarii noștri pot continua să comunice acolo, dar sperăm că, în timp, vor trece la un alt serviciu de mesagerie”, a concluzionat Shadaev.

Roskomnadzor a început să restricționeze funcționarea Telegram în Rusia pe 9 februarie. Agenția a promis că va continua să facă acest lucru până când administrația serviciului nu va amplasa serverele în țară și „nu va respecta legislația rusă”. În același timp, șeful comitetului Federației pentru legislație constituțională, Andrei Klishas, a admis blocarea completă a Telegram. Potrivit Baza, acest lucru s-ar putea întâmpla până la 1 aprilie.

Deputații din Duma de Stat și bloggerii Z s-au pronunțat anterior împotriva blocării Telegram. Aceștia din urmă au subliniat, în special, că acțiunile Roskomnadzor vor afecta sistemul de comandă al trupelor ruse din Ucraina, deoarece aplicația de mesagerie rămâne principalul mijloc de comunicare.

La rândul său, Kremlinul a pus la îndoială faptul că restricțiile impuse aplicației de mesagerie ar putea afecta coordonarea trupelor. „Nu cred că ne putem imagina că comunicațiile de pe front sunt asigurate prin Telegram sau vreo altă aplicație de mesagerie. Este greu și imposibil să ne imaginăm așa ceva”, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov.

