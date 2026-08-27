Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a anunțat că, ca măsură de răspuns, a declarat persona non grata unui angajat al Ambasadei României în Moscova.

Diplomația din Rusia a făcut anunțul după ce a fost convocat însărcinatul român cu afaceri din cadrul reprezentanței țării noastre la Moscova.

Amintim, Liliana Burda, însărcinată cu afacerile României în Rusia, a fost convocată la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse.

Informația a fost comunicată agenției TASS de către Ministerul rus de Externe. Chemarea reprezentantei părții române a avut loc în contextul numeroaselor incidente cu drone, anunță diplomația de la București.

Ministerul Afacerilor Externe român a anunțat la sfârșitul lunii iulie, după ce ambasadorul Rusiei la București a fost convocat la sediul MAE, că un membru al misiunii diplomatice a Moscovei la București va fi declarat persona non grata pe teritoriul nostru național.

Tot atunci, reprezentanții MAE au anunțat că trimisul țării noastre la Moscova va fi chemat în țară pentru consultări. Măsurile vin după ce Armata a doborât trei drone care ar fi fost de proveniență rusească.

După ce România și-a chemat ambasadorul în țară pentru consultări, Rusia a anunțat că nu îşi va rechema ambasadorul din România pentru consultări, dar expulzarea unui diplomat rus de către Bucureşti va primi un răspuns adecvat, a declarat într-o conferinţă de presă la momentul respectiv, Aleksei Fadeev, director adjunct al Departamentului pentru comunicare din Ministerul rus al Afacerilor Externe.

Editor : A.R.