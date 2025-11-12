Rusia face eforturi să-și completeze efectivele militare în scădere. Recrutări în rândul populației sărace din regiunile îndepărtate

Poți avea hepatită și totuși să fii considerat apt pentru serviciul militar în Rusia - mai ales dacă nu locuiești în Moscova sau Sankt Petersburg. Conform unor rapoarte independente recente din interiorul țării, coroborate de serviciile de informații militare ucrainene, responsabilii cu personalul forțelor armate din Moscova, însărcinați cu înlocuirea pierderilor din războiul ruso-ucrainean, vizează locuitorii din regiunile mai sărace și mai îndepărtate ale țării, reducând standardele de recrutare și lărgind definiția aptitudinii pentru serviciul militar rus, anunță Kyiv Post.

Anunțurile pentru înrolarea în trupele de securitate națională ruse BARS au explodat, în special în regiunile ruse cu economii mai slabe și șomaj mai ridicat, după ce Kremlinul a aprobat luni o nouă lege care autorizează mobilizarea rezerviștilor pentru „protejarea facilităților din zona din spate”, a raportat miercuri agenția independentă de știri rusă Important Stories (IS). Noile oferte de locuri de muncă BARS din regiunile provinciale din bazinul Volga, Tatarstan, Ufa și Bashkorstan, oferă rezerviștilor un salariu lunar de 10.000 de ruble (n.r. 123,04 dolari) și un bonus de până la 76.000 de ruble (n.r. 935 dolari) pentru semnarea contractului inițial și instruire, bărbaților dispuși să se înroleze voluntar și capabili să treacă verificările de admitere, potrivit articolului IS.

În regiunea Irkutsk din Rusia, un teritoriu siberian de aproximativ două ori mai mare decât Suedia, cu o populație de 2,3 milioane de locuitori, echipele de recrutare ale forțelor armate ruse acceptă ca apți pentru serviciul militar rezidenți care suferă de tuberculoză, HIV și hepatită - în anii trecuți, toate aceste boli constituiau motive de inaptitudine pentru serviciul militar, a raportat platforma independentă de știri locale Liudi Baikala (LB), citând anunțurile de recrutare publicate în mass-media locală de către autorități.

Anunțurile de recrutare care vizează bărbații cu HIV sau hepatită au fost plasate și pe platformele de căutare a unui loc de muncă care deservesc regiunea îndepărtată Kemerovo din Siberia și regiunea vestică Voronezh, potrivit raportului LB de marți.Voluntarii cu astfel de boli ar fi fost trimiși pe teren în unități izolate de soldații sănătoși, iar odată ajunși într-o unitate pentru „boli cronice”, voluntarii ar fi avut o probabilitate de 90% să fie trimiși în trupele de asalt, potrivit raportului LB, care citează un oficial de recrutare din Irkutsk. Anunțuri pentru recruți seropozitivi și hepatitici au apărut și în orașele din bazinul râului Volga: Ufa, Vologda, Ufa, Nijni Novgorod și Ceboksary.

Cel puțin 5.100 de soldați ruși au murit în Delta Niprului din luna ianuarie, unii dintre ei de foame, potrivit serviciilor de informații ucrainene. Foto: Profimedia Images

Raportul LB a pus la îndoială sinceritatea unei promisiuni făcute de un recrutor din Irkutsk, care i-a sugerat unui jurnalist care se dădea drept potențial recrut că unui bărbat care semnează un contract cu armata rusă i se va garanta un post în zona de retragere.

Articolul IS a pus, de asemenea, la îndoială sinceritatea unui oficial de recrutare care promitea unui nou rezervist rus că nu va participa la luptă, subliniind că forțele ucrainene care au invadat regiunea Kursk din Rusia în 2024 se află încă acolo și că, potrivit legii ruse, rezerviștii pot fi trimiși să lupte acolo.

În regiunea Irkutsk din Siberia centrală a Rusiei, numărul persoanelor dispuse să semneze un contract și să meargă la război în Ucraina a scăzut probabil la jumătate în 2025 față de 2024, a raportat luni platforma independentă de știri și analiză Liudi Baikala (LB), citând date de recrutare din trei orașe publicate de autoritățile locale. Regiunea Irkutsk se află „printre cele mai slabe performante în materie de recrutare, deoarece nu a reușit să mărească salariul pentru semnarea unui contract”, se arată în articol.

O ocupație pe muchie de cuțit

Serviciul în forțele de asalt ale Rusiei este una dintre cele mai periculoase meserii de ambele părți în războiul ruso-ucrainean, cu pierderi în luptă raportate în mod regulat de peste 70% într-un singur atac și, în unele cazuri, depășind 90%. Cele mai grave pierderi sunt suferite în timpul atacurilor trupelor slab antrenate prin câmpuri minate acoperite de mortiere ucrainene, artilerie, vehicule aeriene fără pilot (UAV) și drone kamikaze cu vedere la persoana întâi (FPV).

Conducerea națională a Rusiei a ordonat o mobilizare limitată a rezervelor în octombrie 2022 pentru a înlocui pierderile neașteptat de mari suferite în Ucraina, dar de atunci a evitat extinderea recrutării sau obligarea locuitorilor din marile orașe precum Moscova, Sankt Petersburg și Krasnodar să contribuie cu bărbați la luptă.

Conform anunțurilor oficiale ale Kremlinului, obiectivul principal al Rusiei în materie de recrutare pentru 2025 este de a înrola aproximativ 32.000 de soldați noi pe lună, punând accentul pe „contracte voluntare” mai degrabă decât pe o mobilizare pe scară largă.

Campania de recrutare a bărbaților pentru armată a fost la nivel național, dar a vizat în special regiunile cu șomaj mai ridicat și economii mai sărace. În vara anului 2025, totalul bonusurilor și stimulentelor plătite în regiunea Samara, relativ bogată și cu un nivel ridicat al ocupării forței de muncă, a crescut la 3,6 milioane de ruble (n.r. 44.300 de dolari).

Ce salarii primesc recruții

Însă încetinirea creșterii economice și scăderea veniturilor guvernamentale au redus valoarea bonusurilor în majoritatea regiunilor Rusiei, cele mai afectate fiind regiunile mai sărace și mai îndepărtate.

Comparativ cu vara, potrivit cercetărilor efectuate de Kyiv Post, bonusurile oferite în regiunea Nizhniy Novororod de pe râul Volga au scăzut de la 1.800.000 de ruble (n.r. 22.150 dolari) la 800.000 de ruble (n.r. 9.850 dolari), în regiunea Ulyanovsk din Munții Ural de la 2.000.000 de ruble (n.r. 24.620 dolari) la 800.000 de ruble (n.r. 9.850 dolari), iar în regiunea arctică Yamalo-Nenets de la 1.400.000 de ruble (n.r. 17.230 dolari) la 800.000 de ruble (n.r. 9.850 dolari).

În regiunea Sakha (Iacutia) din Extremul Orient al Rusiei, unul dintre cele mai sărace teritorii ale Rusiei, autoritățile au reușit să îndeplinească doar 40% din obiectivele de recrutare stabilite de Kremlin, a raportat agenția de informații militare ucraineană HUR într-o analiză publicată pe 22 octombrie, citând date interne ale Ministerului Apărării rus.

Foto: Sergey Pivovarov via Reuters

Autoritățile din Iacutia sunt reticente în a recruta membri din grupurile etnice Yakut, Yevenk și Yeven din teritoriu, deoarece locuitorii indigeni din Yakutia „nu sunt dispuși să moară pentru interesele Moscovei”, susține raportul agenției de informații ucrainene.

„O dinamică similară” de rezistență la găsirea de noi recruți pentru armata rusă „se observă și în alte regiuni din Extremul Orient al Rusiei”, se arată în analiza HUR. Potrivit raportului HUR, autoritățile de la Kremlin au dispus ca recrutorii care nu îndeplinesc obiectivele de recrutare să fie transferați în trupele de asalt, iar în Republica Sakha (Iacutia), șapte șefi ai punctelor de recrutare au fost transferați în serviciul de pe front în regimentele de infanterie motorizată atribuite armatelor combinate 5, 35 și 29 ale Rusiei.

Infractori în armata lui Putin

În 2023 și 2024, Kremlinul a recrutat aproximativ 150.000 de infractori și alte persoane încarcerate pentru serviciul militar, majoritatea fiind repartizați în unități de asalt.În prezent, cifra este probabil de aproximativ 50.000 de bărbați. Recrutarea unui număr mai mare de prizonieri este din ce în ce mai dificilă din cauza percepției că serviciul în unitățile de asalt este prea periculos, potrivit unei analize a serviciilor secrete britanice din 2024.

Conform datelor militare ale Ucrainei - care, potrivit acesteia, sunt confirmate de înregistrări video realizate cu drone sau de mai mulți martori oculari de la fața locului de la invazia Kremlinului din februarie 2022 - forțele ruse au înregistrat peste 1,15 milioane de victime militare - soldați uciși sau răniți grav - datorită unei rate medii de 1.000-1.200 de bărbați pe zi.

BBC, împreună cu grupul independent de informații rus Mediazona, a raportat în noiembrie că cercetătorii au identificat - pe nume - 145.258 de soldați ruși uciși în luptă de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei.

Citește și În armata lui Putin, sute de soldați ruși mor înainte să ajungă pe front. Ce arată raportul serviciilor de informații ucrainene

Pe 7 noiembrie, Kremlinul a încorporat oficial porțiunile ocupate de Rusia din regiunile Donețk, Lugansk, Zaporijia și Herson din Ucraina în Districtul Militar Sudic al Rusiei. Ordinul a permis și „legalizat”, conform regimului de ocupație, recrutarea forțată a bărbaților care trăiesc în acele regiuni ucrainene în serviciul militar rus – pentru a lupta împotriva Ucrainei, dacă este necesar.

Decizia Kremlinului de a mobiliza cu forța ucrainenii pentru a lupta împotriva concetățenilor lor a fost condamnată pe scară largă ca fiind, prin definiție, un crimă de război, Kievul fiind în fruntea acuzatorilor. Purtătorii de cuvânt ai Kremlinului au ignorat condamnarea internațională, afirmând că această măsură era legală în conformitate cu legislația rusă.

Editor : C.A.