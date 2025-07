Rusia folosește noua rachetă aer-aer R-77M în Ucraina

Rusia pare să utilizeze un nou tip de rachetă aer-aer, o variantă mult îmbunătățită a unui armament clasic, în războiul din Ucraina.

Există din ce în ce mai multe dovezi că R-77M — o versiune semnificativ îmbunătățită a rachetei R-77 cu rază de acțiune dincolo de raza vizuală, cunoscută de NATO sub numele de AA-12 Adder — nu numai că este operațională, dar este și utilizată în luptă, scrie YahooNews.

Apariția noii arme reprezintă o altă provocare majoră pentru Forțele Aeriene Ucrainene, precum și pentru alți potențiali adversari.

O fotografie apărută recent pe rețelele de socializare arată un avion de vânătoare multirol Su-35S Flanker-E al Forțelor Aerospațiale Ruse (VKS) transportând două exemplare de R-77M pe pilonii de sub conductele de admisie a motorului. Acestea pot fi comparate imediat cu avioanele standard R-77-1 care sunt transportate pe punctele de ancorare centrale de sub aripi. Avionul de vânătoare este, de asemenea, înarmat cu o singură rachetă de luptă aeriană din seria R-73/74 (AA-11 Archer) ghidată în infraroșu, sub aripa babord, și are module electronice de contramăsuri pe stațiile de pe vârful aripilor.

Editor : Sebastian Eduard