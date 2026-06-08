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Rusia folosește un camuflaj inventat în Primul Război Mondial pentru a-și feri tehnica militară de dronele ucrainene

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Photograph of a Dreadnought Battleship
Sursa foto: Profimedia
Din articol
Camuflaj de scurtă durată

Forțele ruse au început să vopsească vehiculele militare cu dungi groase alb-negru, asemănătoare camuflajului unei zebre, pentru a induce în eroare sistemele de țintire bazate pe inteligență artificială ale dronelor ucrainene.

Camuflajul de tip „dazzle” a fost utilizat pe scară largă în Primul Război Mondial, în special pe nave. Obiectivul de atunci nu era acela de a ascunde o țintă, ci de a îngreuna estimarea vitezei, distanței și direcției acesteia.

Ucraina a intensificat constant atacurile cu drone asupra țintelor rusești, în special asupra vehiculelor de aprovizionare, precum camioanele și cisternele. Ca răspuns, Rusia pare să fi vopsit dungi pe vehicule, iar imaginile cu acestea purtând modelul de camuflaj circulă acum pe rețelele de socializare.

Camuflaj de scurtă durată

„IA este antrenată pe seturi vaste de imagini etichetate și învață indicii vizuale precum «culori, modele, texturi și degradeuri»”, a declarat Geert De Cubber, specialist în sisteme autonome la Academia Militară Regală din Belgia, pentru Radio Free Europe Radio Liberty (RFE/RL)

Dacă noile scheme de vopsire nu se află în baza de date a unei drone, „acestea ar avea cu siguranță un efect asupra performanței detectorului”, a spus el, adăugând că țintirea trebuie limitată, astfel încât să nu confunde vehiculele militare cu cele civile.

Todd E. Humphreys, expert în aerospațial și IA la Universitatea din Texas la Austin, a declarat pentru RFE/RL că vopseaua de camuflaj poate scoate vehiculele „din distribuție”, dar a spus că avantajul poate fi de scurtă durată, pe măsură ce sistemele sunt reantrenate și modelele se schimbă.

Experții subliniază că oamenii pot identifica în continuare un camion militar chiar și sub camuflajul orbitor.

Un purtător de cuvânt al Brave1, o inițiativă ucraineană în domeniul tehnologiei de apărare, a declarat pentru RFE/RL că atacurile sunt „întotdeauna autorizate de un om”, cu „un om … care deține controlul deplin”.

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Editor : A.R.

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