Live TV

Rusia i-a blocat conturile golgheterului istoric al NHL, bun prieten cu Vladimir Putin

Data publicării:
Alexandr Ovecikin
Alexandr Ovecikin. Foto Profimedia

Alexandr Ovecikin, căpitanul echipei Washington Capitals şi cel mai bun marcator din istoria Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă (NHL), născut la Moscova, are cinci conturi bancare blocate în Rusia pentru nedepunerea declaraţiilor fiscale, a relatat marţi ziarul RBC, citat de agenţia EFE.

Potrivit presei locale, jucătorul de hochei, prieten al preşedintelui rus Vladimir Putin şi al omologului său american, Donald Trump, are cinci conturi bancare blocate la banca VTB, deţinută în proporţie de 60% de stat.

Două dintre aceste conturi au fost blocate în iunie 2023, iar alte două în 2024. Un altul a fost blocat luna trecută, toate pentru nedepunerea declaraţiilor fiscale în termenul stabilit de legislaţia rusă.

În luna aprilie a acestui an, Ovecikin a devenit cel mai bun marcator din istoria NHL, cu un total de 895 goluri, o performanţă pentru care preşedintele rus l-a felicitat într-o postare pe site-ul Kremlinului.

Alex Ovecikin a depăşit recordul deţinut de legendarul hocheist canadian Wayne Gretzky, autorul a 894 de goluri între 1979 şi 1999.

Editor : S.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan mirabela gradinaru copil drumetie republica moldova
1
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor...
copii care alearga pe langa fantani
3
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță un val de răcire...
avion prabusit arad planor
4
Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră...
masini de scoala
5
Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc...
Foto Neverosimil: cum a apărut Gigi Becali în mijlocul zilei, în nordul Bucureștiului + Reacție după ce a aflat porecla primită
Digi Sport
Foto Neverosimil: cum a apărut Gigi Becali în mijlocul zilei, în nordul Bucureștiului + Reacție după ce a aflat porecla primită
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - ROMTRANSPLANT - CONFERINTA - 16 MAI 2024
Focar de Candida auris la Spitalul Floreasca: patru pacienți izolați...
Berlin, Deutschland, 18.07.2025: Bundeskanzleramt: Besuch des rumänischen Präsidenten: Nicusor Dan *** Berlin, Germany,
Ce a declarat Nicușor Dan despre negocierile istorice dintre Donald...
emblema romsilva
Blocaj în reforma Romsilva. Ministerul Justiției: Proiectul venit de...
viza sua
Reguli noi pentru vizele SUA, din 2 septembrie. Ce trebuie să știe...
Ultimele știri
Ministrul Alexandru Nazare vrea ca Fiscul să verifice firmele mari care nu-și plătesc taxele: „Eşalonarea nu e o scuză pentru abuzuri”
Analiză: Doar 4% din proiectele „Anghel Saligny”, finalizate în 4 ani. Nici jumătate din bani nu s-au decontat. PSD, lider la alocări
Iranul a declanșat marea epurare, după războiul cu Israel: 21.000 de persoane au fost arestate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
soldati pe front
Europa a trimis mai multe arme în Ucraina decât SUA. Cât înseamnă diferența în bani
viktor orban la bruxelles
De ce nu a semnat Ungaria declaraţia UE privind sprijinul pentru Ucraina în războiul cu Rusia. Explicațiile lui Viktor Orban
Închisoare
Noi acuzații împotriva unui fost pușcaș marin american, închis în Rusia din 2022
Kaja Kallas
UE pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni, în contextul în care Rusia continuă să respingă încetarea focului, afirmă Kaja Kallas
Volodimir Zelenski
Avertismentul lui Zelenski privind întâlnirea dintre Trump și Putin: „Armata rusă nu se pregăteşte să pună capăt războiului”
Partenerii noștri
Pe Roz
Romina Gingașu și-a sărbătorit ziua de naștere în patria luxului. Meniu de 5 stele, artificii, rochie de...
Cancan
Final de august atipic, anunțat de ANM! Vremea se schimbă neașteptat în aceste zone
Fanatik.ro
Călin Georgescu nu s-a retras. Lovitura de imagine pe care o pregătește liderul suveranist: ”Este un om care...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
Cum devin prietenii tăi hoții din spatele unei mari escrocherii. Poliția trage un semnal de alarmă: ”Atenție...
Adevărul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Playtech
Gabriela Firea, desfigurată de operațiile estetice! Cea mai recentă apariție a șocat, nimeni nu se aștepta la...
Digi FM
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kilograme în trei luni: „Am lăsat în urmă îmbuibarea de care eram...
Digi Sport
S-a terminat ”telenovela”: negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi, încheiate
Pro FM
Theo Rose și Anghel Damian emană iubire. Sunt născuți la o zi distanță: "Gravităm firesc unul în jurul...
Film Now
Orlando Bloom, de nerecunoscut în „The Cut”. Dieta extremă ținută de actor: „Nu e ceva de încercat acasă”
Adevarul
Șomajul în China a născut „munca fantomă”: Disperați, tinerii plătesc 4 euro pe zi pentru a păcăli statul și...
Newsweek
Care pensionari iau bani în plus la pensie în septembrie? 2.000.000 carduri de alimente, încărcate
Digi FM
Adda, gest lăudabil și schimbare de look în același timp. Și-a tăiat părul și l-a donat femeilor bolnave de...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Gestul făcut de o pisică în timp ce stăpâna ei doarme. Ce „cadou” i-a lăsat lângă cap: „E mai înfricoșător...
Film Now
Fostul soț al lui Halle Berry, criticat după ce a spus că actrița nu era femeie de casă: Voia menajeră, voia...
UTV
Jeremy Allen White își etalează fizicul lucrat pe plajă. Actorul se pregătește pentru rolul lui Bruce...