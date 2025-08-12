Rusia i-a blocat conturile golgheterului istoric al NHL, bun prieten cu Vladimir Putin

Alexandr Ovecikin, căpitanul echipei Washington Capitals şi cel mai bun marcator din istoria Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă (NHL), născut la Moscova, are cinci conturi bancare blocate în Rusia pentru nedepunerea declaraţiilor fiscale, a relatat marţi ziarul RBC, citat de agenţia EFE.

Potrivit presei locale, jucătorul de hochei, prieten al preşedintelui rus Vladimir Putin şi al omologului său american, Donald Trump, are cinci conturi bancare blocate la banca VTB, deţinută în proporţie de 60% de stat.

Două dintre aceste conturi au fost blocate în iunie 2023, iar alte două în 2024. Un altul a fost blocat luna trecută, toate pentru nedepunerea declaraţiilor fiscale în termenul stabilit de legislaţia rusă.

În luna aprilie a acestui an, Ovecikin a devenit cel mai bun marcator din istoria NHL, cu un total de 895 goluri, o performanţă pentru care preşedintele rus l-a felicitat într-o postare pe site-ul Kremlinului.

Alex Ovecikin a depăşit recordul deţinut de legendarul hocheist canadian Wayne Gretzky, autorul a 894 de goluri între 1979 şi 1999.

Editor : S.S.