Rusia i-a propus public lui Donald Trump un acord economic în valoare de 14 trilioane de dolari. Cu o condiție

Kirill Dmitriev și Steve Witkoff
În plan secund: Kirill Dmitriev și Steve Witkoff. Foto: Profimedia
Îngrijorare la Washington „Pachetul Dmitriev”

„Pachetul Dmitriev” este cartea pe care o joacă Rusia în acest moment încercând să atragă SUA de partea sa prin promisiuni ale unor contracte economice cu foarte multe zerouri. 

Dacă Washingtonul ridică sancțiunile împotriva Rusiei, Statele Unite ar putea avea acces la proiecte comune cu Moscova în valoare de peste 14 trilioane de dolari, a declarat negociatorul economic al Kremlinului, Kirill Dmitriev, pe 18 februarie, scrie Kyiv Independent.

Declarațiile sale vin pe fondul unei atenții crescânde asupra unei propuneri economice între SUA și Rusia, legată de negocierile privind încheierea războiului din Ucraina, care suscită îngrijorări la Kiev cu privire la potențiale compromisuri.

„SUA vor ridica în cele din urmă sancțiunile, deoarece sancțiunile împotriva Rusiei costă companiile americane peste 300 de miliarde de dolari”, a declarat Dmitriev.

”Portofoliul de proiecte potențiale între SUA și Rusia depășește 14 trilioane de dolari.”

Comentariile lui Dmitriev au răspuns la un material de presă al publicației The Economist, care afirma că Moscova a propus Washingtonului proiecte în valoare de aproximativ 12 trilioane de dolari în schimbul ridicării restricțiilor.

Potrivit publicației, propunerile discutate în timpul negocierilor includ acordarea de participații în proiecte energetice rusești unor persoane apropiate președintelui american Donald Trump.

Îngrijorare la Washington

Nu a existat nicio confirmare a acestor afirmații, dar propunerea raportată a stârnit îngrijorare la Washington.

Senatorul Sheldon Whitehouse a declarat că au existat „multe zvonuri” potrivit cărora Rusia ar fi propus acorduri comerciale private unor oficiali americani, inclusiv trimisului Steve Witkoff sau membrilor familiei Trump.

„Dacă acest lucru se dovedește a fi adevărat, este evident că este vorba de o conduită îngrozitoare din partea lor”, a declarat Whitehouse pentru Kyiv Independent pe 18 februarie, adăugând că astfel de afirmații ar justifica o anchetă.

„Pachetul Dmitriev”

Președintele Volodimir Zelenski a dezvăluit pentru prima dată existența a ceea ce Kievul numește „pachetul Dmitriev” pe 6 februarie. Casa Albă a refuzat de două ori să confirme propunerea pentru Kyiv Independent.

Rusia a semnalat existența propunerii. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu a negat acest lucru pe 13 februarie, descriind potențiala cooperare ca o „extensie naturală” a intereselor economice comune.

