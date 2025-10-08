Rusia a aprobat retragerea din acordul cu SUA privind plutoniul nuclear. „Casa Albă a luat recent o serie de măsuri anti-rusești”

Camera inferioară a parlamentului rus a aprobat miercuri retragerea din acordul istoric cu Statele Unite, care viza reducerea stocurilor uriașe de plutoniu de calitate militară rămase din mii de ogive nucleare din perioada Războiului Rece.

Acordul privind gestionarea și eliminarea plutoniului (PMDA), semnat în 2000, angaja atât Statele Unite, cât și Rusia să elimine cel puțin 34 de tone de plutoniu de calitate militară fiecare, cantitate care, potrivit oficialilor americani, ar fi fost suficientă pentru fabricarea a până la 17.000 de focoase nucleare. Acordul a intrat în vigoare în 2011, scrie TPWorld.

„Statele Unite au luat o serie de noi măsuri anti-rusești care modifică fundamental echilibrul strategic care prevalea la momentul semnării acordului și creează amenințări suplimentare la adresa stabilității strategice”, se arată într-o notă rusă privind legislația prin care Moscova se retrage din pact.

După ce au dezmembrat mii de focoase după Războiul Rece, atât Moscova, cât și Washingtonul s-au trezit cu stocuri uriașe de plutoniu de calitate militară, care era costisitor de depozitat și prezenta un risc potențial de proliferare.

Obiectivul PMDA era de a elimina plutoniul de calitate militară prin transformarea acestuia în forme mai sigure, cum ar fi combustibilul cu oxizi mixți (MOX) sau prin iradierea plutoniului în reactoare cu neutroni rapizi pentru producerea de energie electrică.

În 2016, Rusia a suspendat punerea în aplicare a acordului, invocând sancțiunile SUA și ceea ce a calificat drept acțiuni ostile împotriva Rusiei, extinderea NATO și schimbările în modul în care Statele Unite eliminau plutoniul.

Rusia a declarat la momentul respectiv că Statele Unite nu au respectat acordul după ce Washingtonul a decis, fără aprobarea Rusiei, să dilueze pur și simplu plutoniul și să îl elimine.

Rusia și Statele Unite sunt de departe cele mai mari puteri nucleare din lume și, împreună, controlează aproximativ 8.000 de ogive nucleare.

Editor : Sebastian Eduard