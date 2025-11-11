Moscova a anunțat marți că a descoperit o operațiune a Direcției Principale de Informații a Ucrainei (HUR) și a „manipulatorilor britanici” ai acesteia, care aveau ca scop deturnarea unui avion de vânătoare rus MiG-31, în care ar fi fost implicat jurnalistul bulgar de investigație Hristo Grozev, cunoscut drept „Sherlock Holmes al vremurilor noastre”. Potrivit unei declarații a Centrului de Relații Publice al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), ofițeri ai serviciilor secrete militare ucrainene au încercat să recruteze piloți ruși pentru presupusul complot, „oferindu-le o sumă de trei milioane de dolari americani” în schimbul furtului avionului. „Serviciul de informații a planificat apoi să trimită avionul, înarmat cu o rachetă Kinzhal, către cea mai mare bază aeriană NATO din sud-estul Europei, situată în Constanța, România, unde ar fi putut fi doborât de apărarea antiaeriană”, a afirmat FSB, conform Meduza.

Agenția a publicat și un videoclip în care apare o persoană care poartă o cască de zbor care îi ascunde fața. Bărbatul apare pe fundalul unor avioane militare, cu vocea distorsionată digital. În clip, el susține că, în toamna anului 2024, a fost contactat pe Telegram de cineva care se numea „Serghei Lugovsky”, care a spus că era jurnalist la Bellingcat și i-a oferit bani pentru „consultanță în probleme militare”.

Pentru a-și confirma identitatea, spune bărbatul, Lugovsky i-a trimis un card de presă. „Cred că adevăratul scop al lui Serghei în a mă contacta a fost să mă compromită și să folosească ulterior acest lucru în avantajul serviciilor de informații”, a precizat el.

Un agent FSB a declarat agenției de știri rusești TASS că „serviciul de informații a folosit așa-numita organizație jurnalistică Bellingcat, care este controlată de CIS din Marea Britanie”. Sursa a adăugat că, în 2022, FSB îl acuzase deja pe jurnalistul Hristo Grozev, care lucra pentru Bellingcat la acea vreme, de implicare într-o „operațiune HUR eșuată de deturnare a unui avion de vânătoare Su-34”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Într-una dintre conversațiile noastre, Serghei a menționat că îmi va plăti o recompensă pentru că i-aș fi furnizat informații legate de armată. A spus că banii vor fi transferați pe cardul meu bancar personal”, spune bărbatul din videoclipul FSB, adăugând că „a refuzat să mai comunice”.

Bărbatul continuă spunând că, la scurt timp după aceea, a primit un e-mail anonim în care i se oferea un milion de dolari pentru a deturna un avion. Dacă avionul transporta o rachetă Kinjal, plata ar fi crescut la trei milioane.

Un bărbat pe nume Alexander ar fi păstrat legătura cu el prin „diverse aplicații de mesagerie străine”, trimițându-i la un moment dat un videoclip în care se vedea o sumă mare de bani. Potrivit bărbatului, când a spus că „nu are abilitățile necesare pentru a ateriza singur un MiG-31”, Alexander a aranjat o convorbire telefonică cu un pilot al Forțelor Aeriene Ucrainene care a încercat să-l instruiască de la distanță, asigurându-l că „nu era nimic dificil sau complicat în asta”.

Hristo Grozev a devenit din vânător de spioni ruși în ținta numărul unu a asasinilor lui Putin. Colaj foto: Profimedia Images

Bărbatul din videoclip susține, de asemenea, că planul HUR ar fi prevăzut „neutralizarea în aer” a unui comandant de zbor rus. „Voiau să tratez masca de oxigen a comandantului cu un fel de substanță otrăvitoare sau să sparg geamul despărțitor și să-l incapacitez”, spune el.

El adaugă că deturnarea urma să aibă loc în timpul unui zbor deasupra Mării Negre.

„Alexander a sugerat să ne apropiem de un aerodrom din regiunea Odesa din Ucraina, trecând prin spațiul aerian românesc deasupra orașului Constanța”, afirmă bărbatul. Potrivit lui, Alexander a promis, de asemenea, că va pune în scenă un reportaj fals, simulând imagini ale unui accident aviatic, pe care să-l trimită mass-mediei ca poveste de acoperire.

Marți, FSB a raportat că, „drept răspuns la provocarea” Ucrainei, forțele ruse au lansat luni seara rachete Kinjal împotriva Centrului principal de informații electronice al HUR din regiunea Kiev și a aerodromului Starokosteantîniv din regiunea Hmelnîțkîi, „unde sunt staționate celebrele avioane de vânătoare F-16”.

Grozev a respins acuzațiile ca fiind absurde. „Folosesc o față generată de inteligența artificială, discursul este nenatural și fals, iar pe deasupra, totul nu are niciun sens”, a spus el.

Editor : C.A.