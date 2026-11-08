Rusia îl celebrează pe fostul șef al spionajului Stasi. Markus Wolf a fost „omul fără chip” pentru serviciile secrete occidentale

Rusia a amplasat o placă comemorativă în memoria fostului șef al spionajului est-german, Markus Wolf, ai cărui agenți au contribuit la plecarea din funcție a cancelarului vest-german Willy Brandt, potrivit DPA.

Un relief din bronz creat de sculptorul Vladimir Ivanov și o placă de granit au fost instalate pe fațada clădirii din centrul Moscovei, unde Wolf a locuit între 1934 și 1945, după ce a fugit de naziști în Rusia.

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Wolf, care a murit la vârsta de 83 de ani pe 9 noiembrie 2006 la Berlin, a fost șef al diviziei de informații externe a Ministerului pentru Securitatea Statului din Germania de Est, cunoscut sub numele de Stasi, timp de aproape 30 de ani.

În calitate de număr doi al Stasi, a fost considerat de mulți unul dintre cei mai mari maeștri spioni ai erei Războiului Rece, fiind mult timp privit de Occident drept „omul fără chip”, deoarece agențiile occidentale ar fi aflat cum arăta abia la sfârșitul anilor 1970.

Infiltrarea cercului apropiat al lui Brandt de către spionul est-german Günter Guillaume, a cărui expunere a dus la demisia cancelarului în 1974, este considerată cea mai spectaculoasă realizare a lui Wolf.

Șeful serviciului de informații externe al Rusiei, Serghei Narîșkin, a lăudat „versatilitatea unică a personajului lui Markus Wolf” la prima înmânare a plăcii, în septembrie.

El l-a descris pe fostul șef al spionajului ca fiind „un om cu talente extraordinare, [...] un patriot al Germaniei și un prieten loial al țării noastre, un profesionist remarcabil în domeniul informațiilor, un analist profund și un scriitor talentat”.

Wolf a transformat serviciile secrete din fosta Germanie de Est într-unele dintre cele mai puternice din lume la acea vreme, a spus Narîșkin.

Soția lui Wolf, Andrea Wolf, și-a exprimat recunoștința într-o scrisoare adresată „tuturor prietenilor ruși” care au păstrat vie memoria soțului ei, potrivit serviciilor de informații ruse.

Orașul Moscova a declarat că Wolf este onorat pentru că și-a lăsat amprenta asupra istoriei Războiului Rece.

În stânga plăcii dedicate lui Wolf, o placă mai veche îl comemorează pe tatăl său, Friedrich Wolf, scriitor, și pe fratele său, regizorul de film Konrad Wolf, pe fațada clădirii de pe strada Nijni Kislovski nr. 8.

Editor : Ș.R.