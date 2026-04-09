Rusia încearcă să profite de criza gazelor naturale și oferă Asiei livrări la preţ redus din facilităţile sale vizate de sancţiuni

Rusia încearcă să profite de problemele existente la nivel global cu aprovizionarea cu gaze naturale, pentru a convinge ţările din sudul Asiei să cumpere gaze lichefiate provenite de la facilităţile ruseşti vizate de sancţiunile americane, au declarat pentru Bloomberg mai multe surse din apropierea acestui dosar.

Gazele lichefiate respective au fost oferite la o reducere de preţ de până la 40% faţă de preţurile spot înregistrate săptămâna trecută, prin intermediul unor companii obscure, cu sediul în China şi Rusia, au dezvăluit sursele care au dorit să îşi păstreze anonimatul. Vânzătorii au spus că pot furniza documente pentru a face să pară că transporturile provin din surse non-ruseşti, de exemplu din Oman sau Nigeria, au adăugat sursele, conform News.ro.

Închiderea Strâmtorii Ormuz şi atacurile asupra celei mai mari instalaţii de export de gaze lichefiate din lume, amplasată în Qatar, au redus livrările mondiale de GNL cu aproximativ o cincime, perturbând piaţa gazelor şi crescând preţurile. Livrările din Qatar au stagnat, forţând clienţii din Bangladesh şi India să caute alternative mai scumpe.

Bangladesh, ţară care anul trecut a importat din Qatar aproximativ 60% din necesarul său de GNL, a recurs la achiziţiile de pe piaţa spot, cheltuind uneori o sumă aproape dublă faţă de ceea ce ar fi plătit în baza contractelor pe termen lung cu Qatarul. De asemenea, Bangladesh şi India au fost forţate să reducă aprovizionarea cu gaze a sectorului îngrăşămintelor din cauza reducerii livrărilor de gaze lichefiate.

Chiar dacă Rusia şi-a majorat constant exporturile de gaze lichefiate provenite de la facilităţile sale de export sancţionate de SUA - Arctic LNG 2 şi Portovaya - majoritatea cumpărătorilor rămân reticenţi când vine vorba să accepte livrări de la facilităţile sancţionate, de teama represaliilor din partea Washingtonului. Până în prezent, China a fost singura ţară care a importat gaze lichefiate ruseşti vizate de sancţiuni, prin intermediul unei reţele de nave din aşa-numita flotă fantomă.

Extinderea livrărilor către ale ţări decât China ar ajuta Rusia să îşi diversifice baza de clienţi şi să extindă exporturile de la instalaţiile sale de pe lista neagră. Facilitatea Arctic LNG 2, care a fost proiectată să fie cea mai mare instalaţie rusească de gaze lichefiate, a început exporturile în 2024, dar capacitatea sa maximă a fost limitată de lipsa capacităţilor de transport maritim şi a cumpărătorilor dispuşi să cumpere gaze lichefiate vizate de sancţiuni.

