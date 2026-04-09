Live TV

Rusia încearcă să profite de criza gazelor naturale și oferă Asiei livrări la preţ redus din facilităţile sale vizate de sancţiuni

Data publicării:
nava transport gaze gnl gaz natural lichefiat sua
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Rusia încearcă să profite de problemele existente la nivel global cu aprovizionarea cu gaze naturale, pentru a convinge ţările din sudul Asiei să cumpere gaze lichefiate provenite de la facilităţile ruseşti vizate de sancţiunile americane, au declarat pentru Bloomberg mai multe surse din apropierea acestui dosar. 

Gazele lichefiate respective au fost oferite la o reducere de preţ de până la 40% faţă de preţurile spot înregistrate săptămâna trecută, prin intermediul unor companii obscure, cu sediul în China şi Rusia, au dezvăluit sursele care au dorit să îşi păstreze anonimatul. Vânzătorii au spus că pot furniza documente pentru a face să pară că transporturile provin din surse non-ruseşti, de exemplu din Oman sau Nigeria, au adăugat sursele, conform News.ro. 

Închiderea Strâmtorii Ormuz şi atacurile asupra celei mai mari instalaţii de export de gaze lichefiate din lume, amplasată în Qatar, au redus livrările mondiale de GNL cu aproximativ o cincime, perturbând piaţa gazelor şi crescând preţurile. Livrările din Qatar au stagnat, forţând clienţii din Bangladesh şi India să caute alternative mai scumpe. 

Bangladesh, ţară care anul trecut a importat din Qatar aproximativ 60% din necesarul său de GNL, a recurs la achiziţiile de pe piaţa spot, cheltuind uneori o sumă aproape dublă faţă de ceea ce ar fi plătit în baza contractelor pe termen lung cu Qatarul. De asemenea, Bangladesh şi India au fost forţate să reducă aprovizionarea cu gaze a sectorului îngrăşămintelor din cauza reducerii livrărilor de gaze lichefiate. 

Chiar dacă Rusia şi-a majorat constant exporturile de gaze lichefiate provenite de la facilităţile sale de export sancţionate de SUA - Arctic LNG 2 şi Portovaya - majoritatea cumpărătorilor rămân reticenţi când vine vorba să accepte livrări de la facilităţile sancţionate, de teama represaliilor din partea Washingtonului. Până în prezent, China a fost singura ţară care a importat gaze lichefiate ruseşti vizate de sancţiuni, prin intermediul unei reţele de nave din aşa-numita flotă fantomă. 

Extinderea livrărilor către ale ţări decât China ar ajuta Rusia să îşi diversifice baza de clienţi şi să extindă exporturile de la instalaţiile sale de pe lista neagră. Facilitatea Arctic LNG 2, care a fost proiectată să fie cea mai mare instalaţie rusească de gaze lichefiate, a început exporturile în 2024, dar capacitatea sa maximă a fost limitată de lipsa capacităţilor de transport maritim şi a cumpărătorilor dispuşi să cumpere gaze lichefiate vizate de sancţiuni.

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Petrolier
1
Navele care vor trece prin Strâmtoarea Ormuz vor plăti o taxă Iranului. Cum își justifică...
Lebanon Israel Iran War
2
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. JD Vance: „Ar fi stupid” ca negocierile cu Iranul...
Alegeri Ungaria
3
Ungaria, cel mai recent sondaj de opinie: Partidul de opoziție Tisza pare a se distanța...
photo-collage.png - 2026-04-07T133657.123
4
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12...
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
5
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă...
VIDEO Impresionant! Decizia celui mai bogat om din Ucraina, la două zile după moartea lui Mircea Lucescu
Digi Sport
VIDEO Impresionant! Decizia celui mai bogat om din Ucraina, la două zile după moartea lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
petrol brent iran preturi
Pariu de aproape 950 milioane de dolari pe scăderea preţului petrolului, cu câteva ore înainte de armistiţiul SUA–Iran
volodimir zelenski la birou
Zelenski intră în negocierile pentru Strâmtoarea Ormuz: „Toată lumea ar trebui să aprecieze”. Ce are Ucraina de oferit
Donald Trump
„Trump caută cu disperare orice ieșire”. Reacțiile liderilor din SUA după anunțul armistițiului cu Iranul
donald trump
Iranul și strategia Pentagonului: o posibilă ieșire pentru Donald Trump din acuzațiile de crime de război
flags of Iran and China
Trump crede că Beijingul a fost implicat în convingerea Iranului să negocieze un armistițiu
Recomandările redacţiei
Trupe americane la exerciții la Kogălniceanu
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul...
femeie-frig-ger-shutterstock_1038774679
Vreme de iarnă în aprilie. ANM anunță lapoviță, ninsoare și...
Donald Trump, în timpul unei conferințe de presă organizate după summitul NATO la World Forum din Haga.
Fost oficial NATO, despre amenințările lui Donald Trump privind...
sigla pnl
PNL cere demisia vicepreşedintelui CJ Argeş, de la PSD, vizat de un...
Ultimele știri
Zeci de răniți în Indonezia după un cutremur de suprafață cu magnitudinea de 4,9
Autoritățil mențin starea de alertă la Praid până pe 8 mai. Accesul în Canionul de sare este interzis
Rețeaua de date privind durabilitatea agricolă, pe agenda Guvernului. Ce prevede proiectul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care atrag bani și oportunități începând cu 8 aprilie. Luna în Săgetător aduce noroc nebănuit în plan...
Cancan
ULTIMA dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
Fanatik.ro
Drumul de 8 luni al lui Cornel Dinu de la „îmi aștept sfârșitul” la „nu mai iau somnifere”. Cum se simte...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Atacul hackerilor ruși de la GRU, oprit de SRI și FBI. Ce informații au furat din România. „Instituțiile...
Adevărul
Singurul an în care nu s-a aprins Lumina Sfântă de la Ierusalim
Playtech
Restricţii la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Cine sunt moștenitorii regretatului antrenor și în ce afaceri...
Digi FM
Ce nu ai voie să faci în Vinerea Mare. Tradiții, interdicții și semnificații din cea mai tristă zi a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză de proporții! Iranienii merg până la capăt, după ce le-a fost refuzată solicitarea
Pro FM
Loredana Groza și fiica ei, una mai îndrăzneață ca alta, pe plaja din Maldive. Imaginile rare cu Elena au...
Film Now
Michael J. Fox, reacție după ce a fost declarat mort din greșeală. CNN și-a cerut scuze public
Adevarul
Cum apar complicațiile suferite de antrenorul Mircea Lucescu. AVC ischemic și tromboembolismul pulmonar...
Newsweek
Casa de Pensii anunță creșteri la pensie limită vârstă, invaliditate, urmaș. Sumele nu vor bucura pensionarii
Digi FM
Ce planuri avea Mircea Lucescu alături de soție după ce ar fi fost externat. Un apropiat a rupt tăcerea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce nu aterizează Artemis 2 pe Lună. Misiunea este una de referință din alte motive
Digi Animal World
Un bărbat s-a lăsat mușcat intenționat de sute de șerpi veninoși. Sângele lui ar putea salva mii de vieți
Film Now
Cum arată a patra soție a lui Steven Seagal, o balerină mongolă care i-a dăruit al șaptelea copil. Poze rare...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...