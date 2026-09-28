Rusia intenționează să producă până la 14.000 de rachete „Dan-T” în 2027. De ce sunt acestea atât de temute de armata Ucrainei

Moscova intenționează să crească producția de rachete „Dan-T” până la 14.000 de unități încă de anul viitor, ceea ce, împreună cu dronele Shahed și rachetele de croazieră, ar putea crea o sarcină suplimentară asupra sistemului de apărare antiaeriană ucrainean.

Ce se știe despre „Dan-T”

Conform datelor furnizate de producătorul rus, racheta „Dan-T” este lansată de pe avioane sau elicoptere, este echipată cu un motor cu reacție și este capabilă să parcurgă sute de kilometri la viteză mare. După lansare, aceasta se îndreaptă autonom către țintă. „Rostec” menționează, de asemenea, un regim special de zbor, menit să îngreuneze detectarea și interceptarea muniției de către sistemele de apărare antiaeriană, relatează RBC Ucraina.

De ce utilizarea în masă reprezintă principalul risc

Interlocutorii RBC-Ucraina consideră că cel mai mare risc îl reprezintă potențiala utilizare în masă a acestui mijloc: viteza mare, raza lungă de acțiune și posibilitatea de a lansa astfel de muniții cu miile promit să adauge apărării aeriene ucrainene o sarcină suplimentară – pe lângă „shahed-uri”, rachetele de croazieră și cele balistice.

Planurile rusești prevăd producția a până la două mii de „Dan-T” până la sfârșitul acestui an și până la 14.000 în anul următor.

Sursele citate de publicație menționează că „Dan-T” nu este singurul nou mijloc de atac care îngrijorează armata – alături de acesta este menționat și S8000 „Banderol”.



În același timp, Ucraina intră deja în perioada de toamnă-iarnă cu un deficit de rachete de interceptare, în special PAC-3, necesare pentru combaterea rachetelor balistice, în timp ce Rusia a crescut simultan ponderea dronelor cu reacție în atacuri – de la sfârșitul lunii august, acestea reprezintă aproximativ 50-60% din atacuri, iar până în noiembrie inamicul intenționează să crească acest procent la 80%.



Potrivit evaluării expertului în aviație, directorul de dezvoltare al unei întreprinderi din domeniul apărării, Anatolii Hrapchynskyi, „Dan-T” este o versiune modificată a rachetei-țintă de antrenament „Dan-M”: din construcție au fost eliminate parașuta și lentila Lüneberg, obținându-se astfel o rachetă cu aripi, cu o rază de acțiune de până la 500 de kilometri la lansarea de pe avioane de tip Su-35 sau de aproximativ 250 de kilometri – de pe instalații terestre.

Editor : Sebastian Eduard