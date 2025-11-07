Federația Rusă intenționează să blocheze comunicațiile timp de 24 de ore pentru cetățenii care se întorc din străinătate.

Potrivit Ukrinform, Centrul pentru combaterea dezinformării din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei a raportat acest lucru pe Facebook.

Oficialii ruși susțin că întreruperea de 24 de ore este o „perioadă de calmare” menită să împiedice utilizarea cartelelor SIM pentru operarea dronelor.

Nu este clar de ce oficialitățile de la Moscova cred că ce cei veniți din exterior ar putea opera drone ăprin intermediul telefonului mobil doar într-o fereastră de 24 de ore de la venire.

De fapt, aceasta reprezintă o altă încercare de a monitoriza mișcările cetățenilor și de a le restricționa comunicarea.

„Aceste măsuri marchează un nou pas în politica Rusiei de izolare digitală. Autoritățile construiesc un sistem în care monitorizarea comunicațiilor face parte dintr-o infrastructură digitală represivă”, a menționat Centrul.

Deși prezentată ca „măsuri de securitate”, politica este, în realitate, un alt instrument de control al cetățenilor și de întrerupere a contactului lor cu lumea exterioară.

Conform Ukrinform, o aplicație neoficială de mesagerie numită Telega este distribuită în Rusia. Aceasta funcționează pe platformele VK și MAX, ambele controlate în totalitate de guvern și utilizate pentru supravegherea digitală de stat

