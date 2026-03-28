Rusia interzice exporturile de benzină. Măsura intervine tocmai în momentul în care Kremlinul ar fi putut profita

Rusia a anunțat interzicerea exporturilor de benzină pe fondul fluctuațiilor bruște ale prețurilor pe piețele mondiale de petrol, determinate de conflictul din Orientul Mijlociu și de atacurile continue ale Ucrainei asupra infrastructurii energetice ruse, scrie TVP World.

Viceprim-ministrul rus Alexander Novak a dat instrucțiuni Ministerului Energiei din Rusia să elaboreze un proiect de rezoluție care să interzică exporturile de benzină începând cu 1 aprilie, a raportat vineri Reuters, citând guvernul rus, o măsură menită să stabilizeze prețurile interne la combustibili.

Novak a declarat că turbulențele de pe piețele mondiale de petrol și produse petroliere, cauzate de criza din Orientul Mijlociu, au dus la o volatilitate semnificativă a prețurilor, a raportat Reuters.

Ca răspuns la atacurile SUA-Israel asupra Iranului care au început pe 28 februarie, Teheranul a blocat efectiv strategicul Strâmtoarea Hormuz, prin care tranzitau, înainte de conflict, aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu petrol și volume semnificative de gaz natural lichefiat.

Blocada a dus la o creștere bruscă a prețurilor globale la petrol, determinând guvernele din întreaga lume să elibereze sute de milioane de barili din rezervele de urgență de petrol, într-un efort de a atenua impactul economic.

„Amenințare serioasă” la adresa exporturilor rusești

Pe fondul crizei actuale din Orientul Mijlociu, exporturile de combustibil ale Rusiei au fost puse sub presiune de recentele atacuri ucrainene asupra porturilor și rafinăriilor rusești.

Un analist, citat de postul de radio Radio Free Europe/Radio Liberty, a declarat că Rusia se confruntă cu „cea mai gravă amenințare” la adresa exporturilor de petrol de la începutul invaziei pe scară largă din Ucraina, în urma a trei zile de atacuri cu drone ucrainene asupra infrastructurii din regiunea Leningrad, din nord-vestul Rusiei.

Atacurile au afectat exporturile rusești într-un moment în care experții au avertizat că creșterea prețurilor globale la energie ar putea consolida capacitatea Moscovei de a-și susține războiul din Ucraina, potrivit Radio Free Europe/Radio Liberty.

Reuters a raportat miercuri că atacurile cu drone ucrainene, confiscarea petrolierelor din așa-numita flotă fantomă a Moscovei și închiderea conductei Druzhba – care transportă țiței rusesc către Ungaria și Slovacia prin Ucraina – au blocat împreună aproximativ 40% din capacitatea de export de petrol a Rusiei, adică aproximativ 2 milioane de barili pe zi.

Livrările de petrol prin conductă Druzhba au fost efectiv oprite încă din ianuarie, Kievul dând vina pe infrastructura avariată în urma unui atac cu drone rusești.

Interdicția de export a benzinei vine după un an în care mai multe regiuni rusești și părți din Ucraina ocupate de Rusia au raportat penurie de combustibil după ce Kievul a intensificat atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești, determinând Moscova să impună și apoi să ajusteze restricțiile anterioare privind exporturile de benzină și motorină, potrivit Reuters.

Agenția de știri de stat rusă TASS, citată de Reuters, a raportat că viitoarea interdicție a Kremlinului privind exporturile de benzină de către producătorii interni este de așteptat să rămână în vigoare până la sfârșitul lunii iulie.

