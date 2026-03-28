Rusia interzice exporturile de benzină. Măsura intervine tocmai în momentul în care Kremlinul ar fi putut profita

„Amenințare serioasă" la adresa exporturilor rusești

Rusia a anunțat interzicerea exporturilor de benzină pe fondul fluctuațiilor bruște ale prețurilor pe piețele mondiale de petrol, determinate de conflictul din Orientul Mijlociu și de atacurile continue ale Ucrainei asupra infrastructurii energetice ruse, scrie TVP World.

Viceprim-ministrul rus Alexander Novak a dat instrucțiuni Ministerului Energiei din Rusia să elaboreze un proiect de rezoluție care să interzică exporturile de benzină începând cu 1 aprilie, a raportat vineri Reuters, citând guvernul rus, o măsură menită să stabilizeze prețurile interne la combustibili.

Novak a declarat că turbulențele de pe piețele mondiale de petrol și produse petroliere, cauzate de criza din Orientul Mijlociu, au dus la o volatilitate semnificativă a prețurilor, a raportat Reuters.

Ca răspuns la atacurile SUA-Israel asupra Iranului care au început pe 28 februarie, Teheranul a blocat efectiv strategicul Strâmtoarea Hormuz, prin care tranzitau, înainte de conflict, aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu petrol și volume semnificative de gaz natural lichefiat.

Blocada a dus la o creștere bruscă a prețurilor globale la petrol, determinând guvernele din întreaga lume să elibereze sute de milioane de barili din rezervele de urgență de petrol, într-un efort de a atenua impactul economic.

Pe fondul crizei actuale din Orientul Mijlociu, exporturile de combustibil ale Rusiei au fost puse sub presiune de recentele atacuri ucrainene asupra porturilor și rafinăriilor rusești.

Un analist, citat de postul de radio Radio Free Europe/Radio Liberty, a declarat că Rusia se confruntă cu „cea mai gravă amenințare” la adresa exporturilor de petrol de la începutul invaziei pe scară largă din Ucraina, în urma a trei zile de atacuri cu drone ucrainene asupra infrastructurii din regiunea Leningrad, din nord-vestul Rusiei.

Atacurile au afectat exporturile rusești într-un moment în care experții au avertizat că creșterea prețurilor globale la energie ar putea consolida capacitatea Moscovei de a-și susține războiul din Ucraina, potrivit Radio Free Europe/Radio Liberty.

Reuters a raportat miercuri că atacurile cu drone ucrainene, confiscarea petrolierelor din așa-numita flotă fantomă a Moscovei și închiderea conductei Druzhba – care transportă țiței rusesc către Ungaria și Slovacia prin Ucraina – au blocat împreună aproximativ 40% din capacitatea de export de petrol a Rusiei, adică aproximativ 2 milioane de barili pe zi.

Livrările de petrol prin conductă Druzhba au fost efectiv oprite încă din ianuarie, Kievul dând vina pe infrastructura avariată în urma unui atac cu drone rusești.

Interdicția de export a benzinei vine după un an în care mai multe regiuni rusești și părți din Ucraina ocupate de Rusia au raportat penurie de combustibil după ce Kievul a intensificat atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești, determinând Moscova să impună și apoi să ajusteze restricțiile anterioare privind exporturile de benzină și motorină, potrivit Reuters.

Agenția de știri de stat rusă TASS, citată de Reuters, a raportat că viitoarea interdicție a Kremlinului privind exporturile de benzină de către producătorii interni este de așteptat să rămână în vigoare până la sfârșitul lunii iulie.

Top Citite
photo-collage.png - 2026-03-27T103137.762
1
Decizie fără precedent în SUA: semnătura lui Donald Trump va apărea pe bancnotele...
marco rubio si volodimir zelenski in biroul oval
2
Marco Rubio îl acuză pe Volodimir Zelenski că a „minţit” în legătură cu garanţiile de...
stalpi dunare
3
Ilie Bolojan spune că va face publice numele „noilor băieți deștepți din energie”...
donald trump
4
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a...
Drone is flying in the sky. Operator controls the drone. War in Ukraine
5
Ucrainenii au reușit să arunce în aer cea mai mare fabrică de îngrășăminte fosfatice din...
Ion Țiriac critică investiția de 117 milioane € a Guvernului României: ”Cea mai mare prostie”
Digi Sport
Ion Țiriac critică investiția de 117 milioane € a Guvernului României: ”Cea mai mare prostie”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pompe carburanti
Carburanții s-au scumpit la pompă pentru a 17-a oară de când a început războiul în Iran
Szabolcs Panyi
Avioanele guvernului Orban au adus în secret bani și obiecte de valoare din Rusia, potrivit unui jurnalist de investigație maghiar
rusia benzinarie
Rusia vrea să interzică exporturile de benzină de la 1 aprilie
vladimir putin
Putin nu exclude o restabilire a relațiilor cu Europa. El a explicat de unde a apărut ruptura
serghei lavrov face declaratii
Scandal în Franța, după un interviu al lui Serghei Lavrov la France 2. Ministru: Moscova şi-a „desfăşurat liniştită propaganda”
Recomandările redacţiei
Război în Orientul Mijlociu.
Escaladare în Orientul Mijlociu. Rebelii Houthi au lansat rachete...
Donald Trump
Donald Trump este furios și pregătește un model de tip „pay-to-play”...
INSTANT_PNL_CIUCU_BOLOJAN_ANUNT001_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-scaled
„Nu ne putem juca de-a coaliţiile”. Ciucu, mesaj pentru Grindeanu...
No Kings Donald Trump
A treia rundă de proteste „No Kings” va reuni milioane de americani...
Ultimele știri
Explozie puternică într-un bloc din Caracal: 25 de persoane au fost evacuate. O femeie, transportată la spital
Romgaz amână intrarea pe piața pentru populație până în 2027, deși promitea oferte din primăvară. „Lucrurile au fost abordate politic”
Un submarin nuclear sovietic, scufundat în timpul Războiului Rece, eliberează material radioactiv pe fundul mării
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
'Profetul Apocalipsei' anunță o mare catastrofă în august 2026, după ce a prezis războiul din Iran
Fanatik.ro
Ce reacție a avut Adrian Mutu după ce a auzit că mulți români cred că era mai bine pe vremea lui Nicolae...
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Gino Iorgulescu și-a scos la vânzare vila din Primăverii. Cum arată locuința de lux pe care șeful LPF cere o...
Adevărul
Cel mai periculos oraș din lume: oamenii trăiesc doar 35 de ani din cauza lipsei oxigenului. Motivul care îi...
Playtech
Adio, buletin de plastic. Actele se mută pe telefon și ajung și în România
Digi FM
Țara din Europa unde permisul auto costă cât o mașină second-hand. Șoferii ajung să plătească între 3.500 și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Turcii au rămas "mască" după anunțul în legătură cu Gică Hagi: "Șoc în România"
Pro FM
Cum arată Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani. S-a fotografiat fără inhibiții pe o plajă din...
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywood-ul în apogeul carierei sale: „Am fost la un pas de moarte”
Adevarul
„Vin rușii”. Val de reacții bizare în online, după o tornadă din Teleorman: „Georgescu e de vină/Bolojan a...
Newsweek
Ministrul muncii despre schimbarea sistemului de pensii. Crește vârsta de pensionare? Mai poți ieși anticipat?
Digi FM
Cât a cheltuit Nicușor Dan pe toate deplasările din 2025. Suma ar fi acoperit doar un singur zbor de lux al...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Ce au descoperit autoritățile în cazul fraudei comise asupra Ursulei Andress, fata Bond din anii '60. Scandal...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”