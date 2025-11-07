Live TV

Rusia introduce cartela SIM pentru copii: minorii vor putea fi urmăriți fără ordin judecătoresc

Ministerul Dezvoltării Digitale din Rusia urmează să introducă un nou tip de cartelă SIM pentru copii, scrie The Moscow Times. Noul tip de cartelă SIM va filtra traficul de internet, va îmbunătăți controlul parental și va permite detectarea și urmărirea locului unde se află un copil fără un ordin judecătoresc, a declarat ministrul Maksut Shadayev.

Shadayev a propus pentru prima dată în august cartele SIM pentru copiii sub 14 ani, cu restricții privind anumite servicii, cum ar fi conectarea la rețelele sociale, pentru a proteja mai bine minorii online.

„Introducem acum ceea ce se numește «cartele SIM pentru copii»”, a declarat Shadayev. „Părinții vor putea obține date de geolocalizare ale copiilor lor la cerere, fără a fi nevoie de un mandat judecătoresc”, a adăugat el.

Shadayev nu a specificat data exactă la care vor fi disponibile cartelele SIM pentru copii.

Unii dintre principalii operatori de telefonie mobilă din Rusia oferă deja tarife speciale concepute pentru copii, cu protecție suplimentară împotriva spamului și fraudei, precum și limite de utilizare a internetului mobil.

Shadayev a declarat că inițiativa se extinde și la persoanele în vârstă, care vor putea desemna o persoană de încredere pentru a accesa datele lor de geolocalizare prin portalul de servicii publice al Rusiei, Gosuslugi, ceea ce va permite un timp de răspuns mai rapid în situații de urgență.

Aplicația MAX, noul instrument de control al regimului lui Putin: „Toată lumea are nevoie de timp pentru a accepta inevitabilul"

