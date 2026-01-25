Numărul recruților din Rusia a început să scadă după patru ani de război împotriva Ucrainei. Între timp, campaniile de recrutare ale Kremlinului în străinătate par să se intensifice, scriu jurnaliștii Meduza. La începutul lunii ianuarie, videoclipurile virale care păreau să arate ofițeri ruși maltratând recruți africani au determinat oficialii ucraineni să lanseze noi avertismente potrivit cărora armata lui Vladimir Putin consideră luptătorii străini ca fiind „de unică folosință”. Cu toate acestea, promisiunile de salarii mari și cetățenie rapidă continuă să atragă mii de tineri, în special din țările cu venituri mici, în rândurile armatei ruse.

„O nevoie uriașă de oameni”

La începutul lunii ianuarie, videoclipuri care păreau să arate africani luptând pentru Rusia în războiul său împotriva Ucrainei au devenit virale online.

Unul dintre ele arăta un luptător african cu o mină terestră legată de piept, căruia i se ordona, sub amenințarea armei, să atace pozițiile ucrainene.

Vorbind în rusă, persoana care filma explica faptul că soldatul era folosit ca „deschizător de conserve” – cu alte cuvinte, se aștepta ca acesta să se arunce în aer.

Un alt videoclip arăta un grup de soldați africani cântând și dansând într-o pădure înzăpezită. „Uite câți soldați de unică folosință sunt”, spune persoana care filmează în limba rusă. „Vor cânta altfel odată ce vor fi trimiși în mașina de tocat carne”, adaugă el.

Deși autenticitatea imaginilor nu a fost verificată, videoclipurile au atras din nou atenția asupra eforturilor globale ale Rusiei de a recruta noi trupe. În contextul în care invazia la scară largă a Ucrainei se apropie de al cincilea an, cifrele oficiale arată că numărul rușilor care se înrolează în armată a început să scadă. Mai mult, analiza realizată de publicația independentă Mediazona, care urmărește victimele militare ruse, sugerează că 2025 a fost „cel mai mortal an” al războiului de până acum.

Prăbușirea juntei din Mali – sau doar slăbirea sa – le-ar oferi militanților ocazia de a cuceri minele de aur și celelalte zăcăminte de minerale controlate de guvernul lui Goita și aliații săi din Rusia. Foto: Profimedia Images

„Rusia are o nevoie enormă de oameni care să lupte în acest război”, spune Karen Philippa Larsen, cercetătoare la Institutul Danez pentru Studii Internaționale (DIIS), care studiază recrutarea de cetățeni străini de către armata rusă.

După cum a raportat anterior Meduza, Rusia a vizat lucrătorii migranți din interiorul țării pentru recrutarea în armată și a luat măsuri severe împotriva cetățenilor naturalizați care au evitat recrutarea. În mai 2025, șeful Comitetului de Investigații al Rusiei, Alexander Bastrykin, a raportat că 20.000 de cetățeni ruși recent naturalizați au fost trimiși să lupte în Ucraina.

Dar Rusia a căutat luptători și din zone mai îndepărtate, în special tineri din fostele țări sovietice și din țările cu venituri mici din Asia de Sud, Orientul Mijlociu și Africa. Deși numărul exact al soldaților străini de partea Rusiei rămâne necunoscut, serviciul rus al BBC estimează că cel puțin 20.000 de cetățeni din țări terțe s-ar fi alăturat armatei.

Într-o postare din noiembrie pe X, ministrul ucrainean de externe Andrii Sybiha a declarat că 1.436 de persoane din 36 de țări africane luptă în rândurile armatei ruse. „Numărul reprezintă persoanele identificate, deși numărul real ar putea fi mai mare”, a adăugat el.

Dmytro Usov, secretarul Centrului de coordonare pentru tratamentul prizonierilor de război din Ucraina, a raportat ulterior că Kievul a identificat cel puțin 18.000 de cetățeni străini care au luptat pentru Rusia și că în prezent deține prizonieri de război din 37 de țări.

„Bani și cetățenie”

În cadrul cercetării sale de teren, Larsen a discutat cu 19 cetățeni din țări terțe deținuți în lagărele de prizonieri de război din Ucraina în primăvara anului 2025. Acești prizonieri de război proveneau din Sri Lanka, Nepal, Yemen, Republica Togo, Maroc, Egipt și Brazilia. Și, contrar modului în care propaganda Kremlinului tinde să îi descrie pe recruții străini, Larsen a descoperit că aceștia nu erau deloc motivați ideologic să se alăture războiului Rusiei împotriva Ucrainei. „Cea mai mare și mai frecventă motivație era banii, urmată de cetățenie”, a declarat ea pentru Meduza.

„Majoritatea dintre ei descriu incapacitatea de a-și susține viața de zi cu zi acasă și, în acest sens, se simt obligați să emigreze pentru a munci”, explică Larsen. „Pașaportul rus reprezintă această poartă de acces către munca în străinătate, în Rusia, și către asigurarea unui venit viitor.”

Pe lângă oferirea de bonusuri substanțiale la înrolare, Rusia a adoptat o serie de modificări legislative menite să stimuleze cetățenii străini și apatrizii să se alăture armatei sale. În ianuarie 2024, președintele Vladimir Putin a semnat un decret prin care se acordă cetățenia rusă străinilor care semnează contracte militare pe un an în timpul „operațiunii militare speciale” și membrilor apropiați ai familiilor acestora. Legislatorii ruși urmează să examineze, de asemenea, un pachet de proiecte de lege care ar proteja străinii care servesc în armată de deportare și extrădare.

Cu toate acestea, nu lipsesc relatările din mass-media despre cetățeni străini care au fost înșelați sau constrânși să se alăture armatei ruse. Pe 7 ianuarie, armata ucraineană a publicat un interviu cu un luptător capturat din Uganda, Richard Akantoran, în vârstă de 43 de ani, care a afirmat că a fost ademenit în Rusia cu promisiunea unor locuri de muncă „bine plătite” și apoi forțat să se înroleze în armată sub amenințarea armei.

Soldați ruși în uniformă. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Potrivit lui Larsen, majoritatea luptătorilor străini se înrolează de bunăvoie, iar doar o minoritate dintre ei nu sunt deloc conștienți de realitatea situației în care se află atunci când semnează un contract cu Ministerul Apărării din Rusia. În același timp, mulți dintre ei presupun sau sunt induși să creadă că vor lucra departe de linia frontului, spune ea.

Modul în care Rusia găsește potențiali recruți în străinătate rămâne neclar. Prizonierii de război intervievați de Larsen au spus că au fost recrutați prin intermediul prietenilor și al membrilor familiei sau al „agenților” asociați cu ambasada rusă din țara lor de origine. „Acești intermediari sunt foarte importanți atât în recrutarea online, cât și în cea offline”, spune Larsen.

O anchetă recentă a BBC a susținut că o femeie rusă pe nume Polina Azarnykh a folosit Telegram pentru a atrage sute de recruți din țările din Orientul Mijlociu, promițându-le în mod fals tinerilor roluri necombative. Azarnykh a respins acuzațiile, deși experții care urmăresc problema au declarat pentru BBC că Azarnykh pare să facă parte dintr-o „rețea de recrutori informali” pentru armata rusă.

Rusia își intensifică eforturile de recrutare la nivel global folosind rețeaua socială VK, potrivit grupului de cercetare OpenMinds, cu sediul la Londra. Pe baza unei analize a 19.000 de anunțuri de recrutare militară destinate cetățenilor străini, OpenMinds a constatat că, deși majoritatea se adresau vorbitorilor de limbă rusă, în special celor din țările fostei Uniuni Sovietice, 38% menționau țări din Africa, Asia și Orientul Mijlociu.

Analiza OpenMinds a relevat, de asemenea, că numărul postărilor care îndemnau străinii să se alăture armatei ruse a crescut de șapte ori între iunie și septembrie 2025, reprezentând o treime din toate anunțurile de recrutare de pe VK.

„Prizonieri pe linia frontului”

Deși mass-media se referă uneori la luptătorii străini din Rusia ca la „mercenari”, mulți dintre recruții din țări terțe nu sunt soldați profesioniști.

„Majoritatea dintre ei nu au pregătire militară”, spune Larsen, explicând că prizonierii de război pe care i-a intervievat au beneficiat de o pregătire de bază între 10 zile și trei luni înainte de a fi trimiși pe front.

Potrivit cercetătoarei, mulți dintre cei intervievați au spus că s-au antrenat alături de alți recruți străini, în special în grupuri care vorbeau aceeași limbă. Cu toate acestea, aceste trupe nu au fost ținute împreună în timpul desfășurării lor. În schimb, luptătorii individuali au fost împerecheați cu un soldat rus ca „prieten” – și apoi au avut dificultăți de comunicare pe linia frontului, deoarece nu vorbeau o limbă comună.

„Din interviuri, a devenit clar că Rusia nu are cu adevărat încredere în aceste persoane”, spune Larsen.

Mai mulți prizonieri de război i-au spus lui Larsen că au încercat în repetate rânduri să-și rezilieze contractele militare, atât în timpul antrenamentelor, cât și după desfășurarea în teren, dar au fost întâmpinați cu amenințări violente. „Unii dintre ei spun că comandanții lor le-au spus direct că vor fi uciși dacă pleacă”, își amintește ea. „Se simțeau ca niște prizonieri pe linia frontului.”

Rusia a mutat unități de elită ale forțelor aeropurtate și infanteriei marine din direcția Sumî înspre sectorul Pokrovsk, acolo unde cel puțin 100.000 de soldați au fost trimiși pentru a cuceri orașul-fortăreață al ucrainenilor. Foto: Profimedia Images

Prizonierii de război au vorbit și despre „lupte foarte grele”, explicând că erau adesea trimiși înaintea altor trupe ruse pentru a cerceta sau localiza pozițiile ucrainene. Cei mai mulți dintre ei au spus că forțele ucrainene i-au capturat la câteva săptămâni după sosirea lor pe linia frontului.

Potrivit lui Larsen, aceste tactici sugerează o tendință în cadrul armatei de a trata luptătorii străini ca pe niște soldați de unică folosință – la fel ca deținuții recrutați din închisorile rusești. „Cred că există o tendință de a-i considera pe străinii și prizonierii care luptă pentru Rusia ca fiind, într-un anumit sens, «soldați de unică folosință», deoarece cel mai probabil nu sunt foarte bine pregătiți”, explică ea. „Și cred că străinii sunt deosebit de vulnerabili în acest context, deoarece, dacă și când un soldat străin moare, nu există nicio familie rusă care să primească un sicriu.”

Mediazona și Serviciul rus al BBC au identificat cel puțin 554 de cetățeni străini uciși în timp ce luptau pentru Rusia în Ucraina. Însă sediul central din Kiev pentru tratamentul prizonierilor de război afirmă că autoritățile ucrainene au identificat 3.388.

„Carne pentru mașina de tocat”

Oficialii ucraineni susțin, de asemenea, că armata rusă folosește luptătorii străini ca carne de tun. „Cetățenii străini din armata rusă au un destin trist. Cei mai mulți dintre ei sunt trimiși imediat în așa-numitele „atacuri de carne”, unde sunt uciși rapid”, a scris ministrul de externe Andrii Sybiha pe X în noiembrie. „Comanda rusă înțelege că nu va exista nicio răspundere pentru străinii uciși, așa că aceștia sunt tratați ca material uman de mâna a doua, dispensabil.”

După ce la începutul lunii ianuarie au început să circule online videoclipuri cu luptători africani, ambasadorul Ucrainei în Africa de Sud, Olexander Scherba, a declarat pentru Telegraph că Rusia folosește africanii ca „carne pentru mașina de tocat”.

Cu toate acestea, după cum subliniază Larsen, indiferența față de victimele militare pare să fie mai degrabă o regulă decât o excepție. „Armata rusă nu tratează foarte bine nici soldații ruși”, spune ea.

Fie că se află încă pe linia frontului, fie că sunt deținuți de Ucraina, luptătorii străini de partea Rusiei se luptă să se întoarcă în țările lor de origine. Potrivit lui Larsen, prizonierii de război din țări terțe aflați în Ucraina se află într-o situație incertă, oficialii de la Kiev susținând că aceștia pot fi eliberați prin schimburi de prizonieri, iar Rusia nefiind interesată de un astfel de schimb. „Există o mare incertitudine cu privire la modul în care vor putea părăsi lagărele de prizonieri de război”, spune ea.

Soldați ruși participă la repetiția pentru o paradă militară în Piața Roșie din Moscova, Rusia. Foto: Profimedia

Din noiembrie, guvernul Africii de Sud negociază atât cu Moscova, cât și cu Kievul pentru repatrierea a 17 sud-africani care ar fi fost „păcăliți” să lupte împotriva Ucrainei. Bărbații susțin că au fost atrași în armata rusă de Duduzile Zuma-Sambudla, fiica fostului președinte al Africii de Sud, sub pretextul „antrenamentului de gardă de corp”. Zuma-Sambudla susține că și ea a fost înșelată.

Președintele kenyan William Ruto i-a cerut, de asemenea, președintelui Volodymyr Zelensky să faciliteze eliberarea cetățenilor kenieni aflați în custodia Ucrainei. Se crede că peste 200 de kenieni luptă pentru Rusia, inclusiv foști membri ai forțelor de securitate ale țării, a declarat în noiembrie ministrul kenyan de externe Musalia Mudavadi.

Un purtător de cuvânt al sediului central al Ucrainei pentru tratamentul prizonierilor de război, Petro Yatsenko, a declarat pentru Kyiv Independent în decembrie că Moscova nu a solicitat schimbul prizonierilor din țări terțe deoarece „nu are nevoie de ei”. El a sugerat, de asemenea, că Kievul ar putea fi deschis repatrierii prizonierilor de război străini „dacă există interes” din partea țărilor lor de origine. În același timp, Yatsenko a spus că, deși Ucraina deține în prezent luptători străini capturați ca prizonieri de război, în conformitate cu Convenția a III-a de la Geneva, instanțele ucrainene ar putea în cele din urmă să încerce să îi judece pentru mercenarism.

În opinia lui Larsen, aparenta reticență a Rusiei de a solicita returnarea luptătorilor străini capturați este încă un indiciu că acești soldați sunt considerați „de unică folosință”. Ea a adăugat că un schimb de prizonieri „toți pentru toți” – pe care Ucraina l-a susținut pe tot parcursul invaziei la scară largă – ar putea, ipotetic, să ducă la eliberarea lor. Cu toate acestea, acest lucru s-ar putea materializa doar ca parte a unui acord de pace.

Rusia a recrutat activ civili pentru a-i trimite pe frontul din Ucraina. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

„S-ar putea să aibă loc un schimb de prizonieri „toți pentru toți” la sfârșitul războiului, iar aceștia ar putea fi schimbați în aceste condiții”, spune Larsen. „Dar pur și simplu nu știu ce se va întâmpla dacă Rusia refuză să îi accepte.”

Planul de pace în 20 de puncte elaborat de SUA și Ucraina la sfârșitul anului 2025 prevede un schimb de prizonieri „toți pentru toți”. Însă, la momentul redactării acestui articol, eforturile depuse de președintele Donald Trump pe parcursul unui an pentru a negocia încetarea războiului par să fi ajuns într-un impas. „Când Rusia este pregătită, Ucraina nu este. Când Ucraina este pregătită, Rusia nu este”, a declarat Trump la o conferință de presă la Casa Albă pe 20 ianuarie.

Între timp, campania de recrutare a Rusiei continuă să atragă tot mai mulți luptători străini. Serviciul de Informații Externe din Kiev a raportat la sfârșitul lunii decembrie că Ucraina a identificat peste 150 de recruți din 25 de țări care s-au alăturat armatei ruse în acea lună.

Editor : C.A.