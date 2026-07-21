Rusia își construiește propriul „Starlink”. Moscova a lansat noi sateliți pentru rețeaua spațială Rassvet

Rusia a lansat un nou lot de sateliți Rassvet aflați pe orbită joasă, în cadrul proiectului prin care încearcă să își dezvolte propria alternativă la rețeaua Starlink a companiei SpaceX. În prezent, constelația numără aproximativ 40 de sateliți, însă analiștii estimează că Moscova va avea nevoie de câteva sute pentru ca sistemul să poată fi utilizat eficient și în scopuri militare, scrie Kyiv Post.

„Rusia a lansat al doilea lot de sateliți Rassvet, care sunt destinați să devină un echivalent al Starlink. În prezent, pe orbită se află până la 40 de sateliți”, a scris pe Telegram Serhii „Flash” Beskrestnov, consilier al președintelui Ucrainei pentru tehnologie în domeniul apărării.

Potrivit acestuia, noii sateliți nu și-au ocupat încă pozițiile în cadrul constelației orbitale, însă acest lucru este așteptat să se întâmple în curând.

Beskrestnov a subliniat că Rusia va trebui să desfășoare cel puțin câteva sute de sateliți înainte ca sistemul să poată fi utilizat eficient în scopuri militare, pentru asigurarea capacităților C3 (comandă, control și comunicații).

Prin comparație, el a precizat că SpaceX operează în prezent peste 15.000 de sateliți, în timp ce OneWeb are aproximativ 600-700 pe orbită, iar Project Kuiper al Amazon a lansat circa 400-500 de sateliți, cu planuri de extindere până la aproximativ 4.000.

Rusia susține că rețeaua Rassvet va furniza internet în bandă largă cu acoperire globală, oferind viteze de până la 1 Gbps pentru fiecare terminal de utilizator și o latență de până la 70 de milisecunde.

Analiști occidentali și ucraineni avertizează însă că, dincolo de utilizarea civilă, constelația ar putea avea aplicații militare importante, oferind comunicații securizate, capacități de comandă și control și conectivitate pentru forțele ruse.

Potrivit publicației Militarniy, compania aerospațială rusă Bureau 1440 a lansat primul lot operațional al constelației Rassvet la sfârșitul lunii martie.

După atingerea orbitei țintă, cei 16 sateliți s-au separat cu succes de racheta purtătoare Soyuz-2.1b și au fost transferați către centrul de control al misiunii al companiei. După verificarea sistemelor și activare, sateliții au început să se deplaseze către orbitele operaționale.

Aparatele sunt construite pe platforma proprie a Bureau 1440 și sunt echipate cu comunicații 5G NTN, sisteme de alimentare modernizate, terminale laser de ultimă generație pentru comunicații între sateliți, propulsie cu plasmă și propriul sistem de desfășurare a sateliților.

Lansarea a marcat trecerea de la faza de testare a tehnologiei la construirea unei rețele complete de comunicații prin satelit.

Bureau 1440 a atins acest prag la aproximativ 1.000 de zile după lansarea primilor sateliți experimentali, deși proiectul a înregistrat întârzieri. Primul lot operațional fusese programat inițial pentru lansare până la sfârșitul anului 2025.

În prezent, Rusia pregătește o desfășurare pe scară largă, care va implica zeci de lansări și extinderea rapidă a constelației.

Sistemul Rassvet este destinat să ofere acoperire globală cu internet prin sateliți aflați pe orbită joasă, inclusiv conectivitate pentru trenuri și aeronave.

Conform planurilor actuale, constelația va fi formată inițial din 350 de sateliți, dintre care peste 250 ar urma să fie lansați până în 2027, când sunt programate să înceapă serviciile comerciale. Până în 2035, rețeaua ar putea depăși 900 de sateliți.

„La 1 iulie 2023 am realizat prima sesiune de comunicații cu cei trei sateliți experimentali Rassvet-1 și am demonstrat «internetul nostru spațial». La acel moment, viteza de transfer a datelor a atins 10 Mbps, cu o latență de 41 de milisecunde”, declara anterior compania.

Proiectul beneficiază de finanțare de 102,8 miliarde de ruble (aproximativ 1,36 miliarde de dolari) din bugetul federal al Rusiei, prin programul național „Economia Datelor”. Bureau 1440 intenționează să investească suplimentar încă 329 de miliarde de ruble (aproximativ 4,36 miliarde de dolari) din fonduri proprii până în 2030.

La începutul lunii iunie, Rassvet a pierdut unul dintre primii săi sateliți operaționali, la doar câteva luni după lansare.

Publicația de stat Kommersant a relatat că firma a confirmat pierderea, precizând că 15 dintre cei 16 sateliți lansați în martie în cadrul primei desfășurări operaționale se află încă pe orbită joasă.

„În prezent, pe orbită se află șase sateliți experimentali Rassvet-1 și Rassvet-2 și 15 sateliți din primul lot operațional. Aceștia au testat cu succes sistemele principale de la bord, efectuează manevre orbitale și funcționează normal”, a declarat Bureau 1440 pentru Kommersant.

Deși proiectul este dezvoltat de mai mulți ani, acesta a căpătat o nouă importanță la începutul acestui an, după ce SpaceX a întrerupt accesul la Starlink pentru utilizare militară de către Rusia.

Pe 5 iunie, directorul general al Iks Holding, Alexei Șelobkov, a confirmat, în cadrul Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, că Rusia intenționează să lanseze serviciul comercial în 2027.

Proiectul apare într-un moment în care Starlink joacă un rol tot mai important în războiul dintre Rusia și Ucraina. Deși serviciul este interzis în Rusia, iar utilizarea lui este sancționată cu amenzi, forțele ucrainene au folosit drone conectate la Starlink pentru a efectua lovituri reușite asupra unor rafinării rusești de petrol, profitând de rezistența rețelei la bruiajul electronic.

Editor : Ș.A.