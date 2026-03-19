Rusia își evacuează de urgență personalul de la o instalație nucleară din Iran

Agenţia nucleară rusă, Rosatom, a anunţat joi că va evacua aproape tot personalul său din instalaţia nucleară de la Bushehr, situată în sudul Iranului, în urma atacului de miercuri asupra instalaţiilor sale, informează EFE.

"Pregătim o nouă evacuare. Aceasta va fi o evacuare la scară largă, după care doar câteva zeci de persoane vor rămâne la instalaţie", a declarat Aleksei Lihacev, şeful companiei de stat ruse din domeniul nuclear, potrivit agenţiei de ştiri TASS.

El a adăugat că personalul care va rămâne la centrală "va asigura monitorizarea echipamentelor".

În ceea ce priveşte restul, "de îndată ce situaţia politică şi militară o va permite, aceştia vor părăsi centrala şi Iranul" prin Armenia.

Una dintre clădirile tehnice de la Bushehr, situată pe coasta iraniană a Golfului Persic, a fost lovită de un proiectil miercuri, potrivit Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA).

Directorul AIEA, Rafael Grossi, care a cerut "o reţinere maximă în conflict pentru a preveni riscul unui accident nuclear", a confirmat că "centrala nu a fost afectată, niciunul dintre reactoare nu a fost afectat şi nu există victime sau alte incidente notabile".

În acest sens, Lihacev a afirmat că "în acest moment, situaţia privind radioactivitatea este normală" şi că nici specialiştii ruşi, nici cei internaţionali nu au detectat "scurgeri".

Centrala Bushehr nu fusese atacată până acum, spre deosebire de centralele de îmbogăţire a uraniului din Natanz şi Isfahan.

În urmă cu o săptămână, Lihacev a declarat că "atât timp cât putem, vom fi prezenţi şi vom face tot posibilul pentru a ne asigura că Bushehr-1 funcţionează normal şi, bineînţeles, pentru a ne asigura că proiectul de construcţie poate fi reluat rapid".

La începutul acestei luni, Grossi a insistat că AIEA nu a avut niciodată dovezi că Iranul ar fi avut un plan structurat pentru a construi o bombă atomică.

Statele Unite şi Israelul şi-au justificat atacurile, în parte, argumentând că Teheranul încearcă să fabrice arme atomice, o acuzaţie negată de Republica Islamică.

Editor : A.R.