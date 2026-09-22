Rusia își pregătește buncărele din Moscova și Sankt Petersburg fără anunțuri publice. Ce dezvăluie achizițiile autorităților

Rusia investește milioane de ruble în modernizarea adăposturilor antiaeriene din Moscova și Sankt Petersburg, fără ca lucrările să fi fost anunțate public. Investițiile, dezvăluite de datele privind achizițiile publice, vin în contextul intensificării atacurilor ucrainene pe teritoriul rus.

Zeci de milioane de ruble au fost alocate pentru repararea adăposturilor din mai multe districte ale Moscovei și din stațiile de metrou din Sankt Petersburg, în timp ce drone ucrainene au lovit duminică o altă rafinărie rusă, iar războiul declanșat de Kremlin în Ucraina a intrat deja în al cincilea an.

Registrele achizițiilor publice, citate de presa independentă rusă, arată că, la începutul lunii septembrie, au fost alocate 39 de milioane de ruble (aproximativ 400.000 de euro) pentru reabilitarea a nouă obiective din trei districte ale regiunii administrative de sud-vest a Moscovei, zonă în care se află zeci de institute de cercetare și contractori din industria de apărare.

Lucrările ar urma să fie finalizate până la 30 noiembrie și vizează intrările, compartimentările interioare, ușile și sistemele de utilități, inclusiv alimentarea cu apă și energie electrică, canalizarea, ventilația și comunicațiile, relatează Euronews.

Alte fonduri au fost alocate pentru adăposturi din districtul Novogireyevo, în estul Moscovei, iar în zona cunoscută drept Noua Moscovă este planificată renovarea amplă a unui adăpost construit în 1971, care dispune inclusiv de propria centrală electrică pe motorină.

La începutul verii au fost publicate licitații în valoare de 200 de milioane de ruble (aproximativ 2 milioane de euro) pentru repararea unor adăposturi din 17 districte, majoritatea situate în estul Moscovei.

La Sankt Petersburg, operatorul metroului a lansat la începutul lunii septembrie o procedură pentru găsirea unui contractor care să amenajeze adăposturi antiaeriene în nouă stații, patru compartimente și pe 35 de kilometri de cale ferată.

Proiectul presupune adaptarea la scară largă, la cerințele de apărare civilă, atât a stațiilor aflate în exploatare, cât și a celor nefinalizate, inclusiv prin instalarea unor sisteme de filtrare a aerului și de alimentare cu aer sub presiune.

Atacurile ucrainene ajung tot mai aproape de Moscova

Kremlinul resimte tot mai puternic efectele atacurilor Ucrainei asupra sectoarelor energetic și economic ale Rusiei, în cadrul eforturilor Kievului de a reduce cât mai mult posibil sursele de finanțare ale mașinăriei de război ruse.

În noaptea de duminică, drone ucrainene au lovit rafinăria din Kapotnya, Moscova, iar activitatea acesteia a fost oprită în urma incendiilor izbucnite la unitățile primare de procesare a petrolului, potrivit relatărilor din presă.

În august, compania ucraineană FirePoint, care dezvoltă rachete, și fostul ministru al Apărării Mihailo Fedorov au declarat că forțele armate ucrainene ar putea începe să lovească Moscova cu noi rachete balistice până la sfârșitul anului.

„Moscova nu ar trebui să construiască inele succesive de apărare antiaeriană în detrimentul altor regiuni, ci să pună capăt războiului său brutal și să aleagă pacea”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Există pe masă măsuri pentru dezescaladare: în domeniul energiei și al securității alimentare. Este nevoie de voință politică.”

Cum sunt folosite adăposturile antiaeriene în Rusia și Ucraina

Infrastructura de apărare civilă din Moscova și Sankt Petersburg datează, în mare parte, din secolul al XX-lea și cuprinde buncăre de comandă destinate comunicațiilor guvernamentale și militare, precum și adăposturi de mari dimensiuni pentru populația civilă, inclusiv în rețeaua de metrou.

Inventarierile recente efectuate la Sankt Petersburg au arătat că numeroase adăposturi necesită reparații, iar o parte importantă a spațiilor de la subsolul clădirilor rezidențiale a ajuns în proprietate privată.

Sistemele de metrou din Ucraina, în special cele din Kiev, Harkov și Dnipro, funcționează permanent ca adăposturi antiaeriene de la începutul invaziei ruse pe scară largă, în 2022. În timpul atacurilor aeriene rusești, zeci de mii de persoane se pot adăposti simultan în aceste spații.

În regiunile din apropierea frontului care nu dispun de metrou au fost construite școli subterane special amenajate, astfel încât copiii să poată participa la cursuri. Sistemul public de educație din Ucraina a trecut, de asemenea, în numeroase cazuri la forme de învățământ la distanță, din cauza amenințării persistente reprezentate de atacurile aeriene rusești.

Editor : M.I.