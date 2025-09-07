Rusia își propune să producă aproape 2.500 de rachete de înaltă precizie în 2025, anunță serviciile de informații ucrainene

Rusia ar urma să producă aproape 2.500 de rachete de înaltă precizie în 2025, incluzând rachete de croazieră, balistice și hipersonice, a declarat Vadim Skibițki, adjunctul șefului agenției de informații militare a Ucrainei, într-un interviu acordat agenției Ukrinform și publicat pe 7 septembrie. Moscova a intensificat producția de armament și atacurile aeriene în ultimele luni, în ciuda eforturilor conduse de SUA de a negocia încetarea ostilităților, arată Kyiv Independent.

Pe lângă producția de rachete, Rusia intenționează să fabrice o serie de echipamente militare moderne până la sfârșitul anului 2025, inclusiv 57 de avioane de luptă precum Su-57, Su-35, Su-34 și Su-30.

Aproape 250 de tancuri T-90M, 1.100 de transportoare blindate de personal BTR-3 și BTR-82A și 365 de sisteme de artilerie se află, de asemenea, pe listă, potrivit lui Skibițki. Acesta a spus că Rusia intensifică atât dezvoltarea de noi arme, cât și modernizarea arsenalului său existent.

Producția rusă de drone, inclusiv modele precum Geran (n.r. o adaptare a dronei Shahed, proiectată de Iran), Garpiya și diverse drone cu vedere la persoana întâi (FPV), crește, de asemenea, în mod semnificativ, a adăugat el.

Rusia își concentrează eforturile de dezvoltare a rachetelor în trei domenii: extinderea razei de acțiune, îmbunătățirea preciziei și sporirea eficacității ogivelor, a spus Skibițki.

Aceste eforturi nu vizează exclusiv războiul în curs din Ucraina, ci fac parte și din pregătirile pe termen lung pentru un potențial conflict cu NATO până în 2030.

