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Rusia își schimbă strategia în Marea Neagră după „atacurile ostile cu drone”. Ce plan are Moscova pentru transportul mărfurilor

Data publicării:
Novorossiysk, Russia 08.18.2024 large sea vessel sailing cargo transportation Black Sea, port, Krasnodar Territory, Novorossiysk.
Navă de transport în Marea Neagră, în apropierea portului Novorossiisk, regiunea Krasnodar, Rusia. Sursa foto: Profimedia Images
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Atacurile tot mai intense din Marea Neagră încep să afecteze una dintre arterele comerciale importante ale Rusiei. Moscova a anunţat luni că intensifică protecţia navelor în bazinul Azov-Marea Neagră, dezvoltând totodată rute alternative de transport marfă, o decizie care vine în urma unei escaladări accentuate a atacurilor pe mare de către ambele părţi în războiul din Ucraina, relatează Reuters.

Ministerul Transporturilor rus a precizat că, drept răspuns la „situaţia tensionată din Marea Azov, cauzată de atacurile ostile cu drone asupra navelor maritime”, a înfiinţat un grup de lucru pentru a găsi noi rute şi a schimba fluxurile de marfă către alte moduri de transport.

„O serie de companii de transport marfă şi-au exprimat deja disponibilitatea de a gestiona volume suplimentare de marfă şi de a accelera ratele de transport la terminalele lor, în limitele capacităţilor lor operaţionale”, a precizat ministerul într-un comunicat.

Împreună cu Ministerul Apărării, „se implementează măsuri suplimentare pentru a garanta siguranţa navigaţiei şi pentru a proteja navele maritime din bazinul Azov-Marea Neagră”.

Rusia, cel mai mare exportator de grâu din lume, şi Ucraina, de asemenea un important exportator agricol, şi-au atacat reciproc instalaţiile agricole de export şi navele comerciale din zona Mării Negre în ultimele săptămâni, ceea ce a dus la creşterea preţurilor grâului pe pieţele globale.

Principalul grup de lobby pentru cereale din Rusia a avertizat vineri că atacurile cu drone ucrainene asupra navelor şi porturilor ruseşti ar putea opri exporturile de cereale prin Marea Neagră în viitorul apropiat, ducând la creşterea preţurilor şi provocând foamete în Africa şi Orientul Mijlociu.

Cel mai mare sindicat agricol din Ucraina, UAC, a avertizat, de asemenea, în ultimele săptămâni că atacurile ruseşti asupra navelor maritime din apropierea portului sudic Odesa restricţionează exporturile ucrainene în perioada cheie de recoltare şi ar putea afecta aprovizionarea cu alimente la nivel mondial.

Editor : M.I.

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