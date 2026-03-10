Rusia își va păstra ambițiile de superputere și după războiul din Ucraina, avertizează serviciile de informații finlandeze

Serviciul de Securitate şi Informaţii al Finlandei (SUPO) a avertizat marţi că Rusia va încerca să îşi sporească capacităţile de informaţii în ţara nordică odată ce războiul din Ucraina se va încheia şi a indicat că „ambiţiile de superputere” ale Kremlinului vor rămâne neschimbate, informează EFE, citată de Agerpres.



SUPO, care şi-a prezentat marţi raportul anual, a avertizat că situaţia de securitate din Finlanda s-ar putea deteriora şi mai mult odată ce războiul din Ucraina se va încheia şi Rusia va dispune de toate capacităţile militare şi de spionaj.

„Resursele de informaţii şi influenţă ruseşti legate în prezent de Ucraina vor fi disponibile pentru utilizare în altă parte după război, iar interesul continuu al Rusiei pentru Finlanda este garantat de poziţia sa (n.r. a Finlandei) de membru al NATO între Marea Baltică şi regiunea arctică”, a apreciat SUPO.



Raportul a afirmat, de asemenea, că Moscova se pregăteşte să îşi restabilească capacităţile de informaţii în Europa, care au fost slăbite de războiul din Ucraina, în special în domeniul informaţiilor provenite de la surse umane.



Conform raportului, Rusia este ţara cea mai interesată să spioneze Finlanda, încercând să adune informaţii sensibile despre politica sa externă, schimbările aduse de apartenenţa sa la NATO, politicile sale de frontieră şi infrastructurile critice şi militare.



Raportul a indicat că, deşi războiul din Ucraina pare că va continua în viitorul previzibil, ţările occidentale, inclusiv Finlanda, vor trebui să decidă cum să restabilească relaţiile economice şi politice cu Rusia postbelică.



Cu toate acestea, raportul a avertizat că potenţiala disponibilitate a Rusiei de a coopera odată ce războiul se va termina nu va modifica postura de confruntare pe care Moscova a adoptat-o faţă de Occident şi nici aspiraţiile sale de a-şi recâştiga poziţia în culegerea de informaţii şi influenţa politică şi economică.

„Dacă relaţiile sunt restabilite, chiar şi parţial, ameninţarea pe care o reprezintă serviciile de informaţii ruseşti pentru Finlanda se va diversifica, iar metodele operaţionale anterioare vor fi completate de altele care s-au dovedit eficiente în contextul actual. Acestea includ utilizarea extensivă a actorilor intermediari şi colectarea de informaţii de la baze situate pe teritoriul rusesc”, a declarat directorul SUPO, Juha Martelius.

Citește și:

Germania și aliații își întăresc sprijinul pentru Kiev: 35 de rachete Patriot pregătite pentru Ucraina

Editor : C.A.