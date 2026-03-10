Live TV

Rusia își va păstra ambițiile de superputere și după războiul din Ucraina, avertizează serviciile de informații finlandeze

Data publicării:
soldați și rachete în ucraina
Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: REUTERS/Anatolii Stepanov

Serviciul de Securitate şi Informaţii al Finlandei (SUPO) a avertizat marţi că Rusia va încerca să îşi sporească capacităţile de informaţii în ţara nordică odată ce războiul din Ucraina se va încheia şi a indicat că ambiţiile de superputereale Kremlinului vor rămâne neschimbate, informează EFE, citată de Agerpres.

SUPO, care şi-a prezentat marţi raportul anual, a avertizat că situaţia de securitate din Finlanda s-ar putea deteriora şi mai mult odată ce războiul din Ucraina se va încheia şi Rusia va dispune de toate capacităţile militare şi de spionaj.

Resursele de informaţii şi influenţă ruseşti legate în prezent de Ucraina vor fi disponibile pentru utilizare în altă parte după război, iar interesul continuu al Rusiei pentru Finlanda este garantat de poziţia sa (n.r. a Finlandei) de membru al NATO între Marea Baltică şi regiunea arctică, a apreciat SUPO.

Raportul a afirmat, de asemenea, că Moscova se pregăteşte să îşi restabilească capacităţile de informaţii în Europa, care au fost slăbite de războiul din Ucraina, în special în domeniul informaţiilor provenite de la surse umane.

Conform raportului, Rusia este ţara cea mai interesată să spioneze Finlanda, încercând să adune informaţii sensibile despre politica sa externă, schimbările aduse de apartenenţa sa la NATO, politicile sale de frontieră şi infrastructurile critice şi militare.

Raportul a indicat că, deşi războiul din Ucraina pare că va continua în viitorul previzibil, ţările occidentale, inclusiv Finlanda, vor trebui să decidă cum să restabilească relaţiile economice şi politice cu Rusia postbelică.

Cu toate acestea, raportul a avertizat că potenţiala disponibilitate a Rusiei de a coopera odată ce războiul se va termina nu va modifica postura de confruntare pe care Moscova a adoptat-o faţă de Occident şi nici aspiraţiile sale de a-şi recâştiga poziţia în culegerea de informaţii şi influenţa politică şi economică.

Dacă relaţiile sunt restabilite, chiar şi parţial, ameninţarea pe care o reprezintă serviciile de informaţii ruseşti pentru Finlanda se va diversifica, iar metodele operaţionale anterioare vor fi completate de altele care s-au dovedit eficiente în contextul actual. Acestea includ utilizarea extensivă a actorilor intermediari şi colectarea de informaţii de la baze situate pe teritoriul rusesc, a declarat directorul SUPO, Juha Martelius.

Citește și:

Germania și aliații își întăresc sprijinul pentru Kiev: 35 de rachete Patriot pregătite pentru Ucraina

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
erdogan
1
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
potra georgescu
2
Decizie în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și...
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
3
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în...
profgaze rusia europa vladimir putin
4
Putin spune că Rusia poate furniza din nou petrol și gaze Europei, dar cere ceva în schimb
camera deputatilor in sedinta
5
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc...
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
Digi Sport
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Military Drone Systems Demonstration In Zielonka Training Grounds, Poland - 19 Feb 2026
Primul scut anti-drone din Europa. Ce este sistemul polonez SAN și când va fi lansat: „Concept nou, dar bazat pe experiența Ucrainei”
Explozie în războiul din Orientul Mijlociu.
Avertisment dur de la preşedintele Consiliului European: Rusia este „singurul câştigător” al războiului din Orientul Mijlociu
Donald Trump / Vladimir Putin
Trump spune că vrea să relaxeze sancțiunile legate de petrol pentru anumite țări, în urma discuției telefonice cu Putin
Bulgarian border police personnel stand near the fence, built across the Bulgarian-Turkish border
Natura, arma naturală pentru descurajarea invaziilor. Comisarul UE pentru mediu: „Este o situație avantajoasă pentru toate părțile”
vladimir putin si donald trump
Ușakov: Trump l-a sunat pe Putin. Ce au vorbit cei doi lideri o oră la telefon
Recomandările redacţiei
CONSTANTA - CEREMONIE SI DEMONSTRATIE - MILITARI SUA - 31 MAR 20
România, punct strategic pentru SUA: avioane de luptă și militari...
ID234047_INQUAM_Photos_Eduard_Vinatoru
Volodimir Zelenski vine joi, 12 martie, în România. Președintele...
ilie bolojan guvern
DOCUMENT Guvernul a publicat bugetul pentru 2026: Pensiile rămân...
Pete Hegseth
„Zdrobim inamicul”. Șeful Pentagonului anunță „cea mai intensă” zi de...
Ultimele știri
Cum a ajuns Donald Trump la mâna lui Volodimir Zelenski: „A fost cea mai mare greșeală tactică”
Coaliția intră din nou în ședință, după publicarea bugetului. Liderii PSD sunt nemulțumiți. Când va ajunge proiectul la votul final
Podul Prieteniei va fi închis joi timp de cinci ore pentru efectuarea unor lucrări de reparaţii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul săptămânii. Berbecii se confruntă cu secrete care ies la iveală, Leii își revizuiesc planurile...
Cancan
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia...
Fanatik.ro
Sora Andreei Anița rupe tăcerea la o săptămână de la moartea ei: „Eu nu ascund adevărul”. Dezvăluiri...
editiadedimineata.ro
Hackerii ruși sparg conturile de WhatsApp și Signal ale oficialilor și jurnaliștilor, avertizează Olanda
Fanatik.ro
Peste 90 de milioane de lei ajutor de stat pentru o firmă din Grupul Țiriac, ca să construiască un combinat...
Adevărul
Cum s-au separat interesele SUA și ale Israelului în conflictul din Iran. Explicațiile profesorului Radu Carp
Playtech
Cetățeană sau cetățeancă: care este varianta corectă
Digi FM
Kylie Minogue are 57 de ani, dar nu pare că a trecut de 30. Tonică, șic și misterioasă, la Paris
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Nu știam cât e de scurtă sau de transparentă!" Eugenie Bouchard a apărut la un eveniment cu o rochie pe care...
Pro FM
Giulia Anghelescu, sinceră despre intervențiile estetice: „Multă lume mă întreabă ce mi-am făcut la față”
Film Now
Margot Robbie și-a schimbat complet look-ul. Actrița este de nerecunoscut cu un bob scurt și breton
Adevarul
Misterele unuia dintre cele mai controversate evenimente ale secolului XX. Moartea lui Kennedy, încă o...
Newsweek
900.000 pensionari rămân fără 600 lei la pensie. Alți 1.350.000 pensionari pierd 200 lei. Cum s-a luat decizia
Digi FM
„Nu înțelegem ce s-a întâmplat”. Tragedie fără margini într-o familie, după ce o mamă și-a ucis copiii și s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu organismul tău dacă mănânci sardine la conservă în mod regulat. Iată ce spun nutriționiștii
Digi Animal World
Un semn rău? Doi misterioşi „peşti ai apocalipsei”, descoperiţi de turişti pe o plajă din Mexic
Film Now
Fiica lui James Van Der Beek, mesaj înțelept și sfâșietor în ziua în care el ar fi împlinit 49 de ani: "Îi...
UTV
Dakota Johnson pozează aproape fără haine într-o nouă campanie de modă pentru primăvara lui 2026