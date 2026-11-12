Rusia, lider mondial în construcția de reactoare nucleare: Rosatom domină piața globală, în ciuda sancțiunilor

Rusia domină construcția de reactoare nucleare la nivel mondial prin intermediul corporației sale de stat Rosatom, potrivit unui raport de expertiză prezentat marți la Berlin, informează DPA.

Se pare că Rosatom, cel mai mare furnizor mondial de tehnologie nucleară, construiește 28 din cele 73 de reactoare nucleare care erau în construcție în întreaga lume la 1 iulie. Dintre acestea, 21 sunt construite în afara Rusiei, potrivit Raportului privind starea industriei nucleare mondiale.

Studiul a constatat că Rosatom sau una dintre filialele sale a avut un rol major în proiecte nucleare din Bangladesh, China, Egipt, Ungaria, India, Iran, Turcia și Uzbekistan. De asemenea, a constatat că veniturile din afacerile sale internaționale au scăzut din cauza sancțiunilor occidentale impuse Rusiei în urma invaziei Ucrainei.

Cu toate acestea, Rosatom menține relații de colaborare strânse cu unele companii occidentale, în special în Franța.

Conform raportului, China continuă să impulsioneze extinderea globală a capacității de energie nucleară.

La 1 iulie, în întreaga lume funcționau 411 reactoare nucleare cu o capacitate totală de 374,7 gigawați (GW).

Vârsta medie a reactoarelor din primele cinci țări nucleare ale lumii - Statele Unite, Franța, Rusia, Coreea de Sud și China - a depășit acum 32 de ani, potrivit raportului.

Studiul a constatat că ponderea energiei nucleare în producția globală de electricitate este în scădere și a ajuns la 8,8% anul trecut, fiind urmată de cărbune cu 32,6% și gaze naturale cu 21,9%.

Sursele de energie regenerabilă au reprezentat împreună peste o treime din producția globală de energie electrică. Energia hidroelectrică a jucat un rol deosebit de important, contribuind cu 13,9%.

Electricitatea generată combinat din energia eoliană și solară este acum la un nivel similar cu cea produsă de energia nucleară.

Ministerul Federal al Mediului din Germania a descris raportul ca o dovadă suplimentară a faptului că decizia țării de a elimina treptat energia nucleară în 2023 a fost justificată. „Energia nucleară nu a fost niciodată viabilă din punct de vedere economic și nu va fi niciodată”, a declarat secretarul de stat Rita Schwarzelühr-Sutter.

„Există o altă problemă serioasă: energia nucleară creează dependențe de țări individuale precum Rusia, ceea ce este extrem de problematic în situația geopolitică actuală”, a adăugat Schwarzelühr-Sutter.

Raportul privind starea industriei nucleare mondiale este publicat anual de o echipă internațională de oameni de știință, jurnaliști și alți experți. Acesta beneficiază de sprijin din partea Oficiului pentru Siguranța Gestionării Deșeurilor Nucleare din Germania, printre alte surse.

Editor : Ș.R.