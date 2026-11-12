Live TV

Rusia, lider mondial în construcția de reactoare nucleare: Rosatom domină piața globală, în ciuda sancțiunilor

Data publicării:
centrala nucleară din Bangladesh
Centrala nucleară din Rooppur, Bangladesh, construită de Rosatom. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Rusia domină construcția de reactoare nucleare la nivel mondial prin intermediul corporației sale de stat Rosatom, potrivit unui raport de expertiză prezentat marți la Berlin, informează DPA.

Se pare că Rosatom, cel mai mare furnizor mondial de tehnologie nucleară, construiește 28 din cele 73 de reactoare nucleare care erau în construcție în întreaga lume la 1 iulie. Dintre acestea, 21 sunt construite în afara Rusiei, potrivit Raportului privind starea industriei nucleare mondiale.

Studiul a constatat că Rosatom sau una dintre filialele sale a avut un rol major în proiecte nucleare din Bangladesh, China, Egipt, Ungaria, India, Iran, Turcia și Uzbekistan. De asemenea, a constatat că veniturile din afacerile sale internaționale au scăzut din cauza sancțiunilor occidentale impuse Rusiei în urma invaziei Ucrainei.

Cu toate acestea, Rosatom menține relații de colaborare strânse cu unele companii occidentale, în special în Franța.

Conform raportului, China continuă să impulsioneze extinderea globală a capacității de energie nucleară.

La 1 iulie, în întreaga lume funcționau 411 reactoare nucleare cu o capacitate totală de 374,7 gigawați (GW).

Vârsta medie a reactoarelor din primele cinci țări nucleare ale lumii - Statele Unite, Franța, Rusia, Coreea de Sud și China - a depășit acum 32 de ani, potrivit raportului.

Studiul a constatat că ponderea energiei nucleare în producția globală de electricitate este în scădere și a ajuns la 8,8% anul trecut, fiind urmată de cărbune cu 32,6% și gaze naturale cu 21,9%.

Sursele de energie regenerabilă au reprezentat împreună peste o treime din producția globală de energie electrică. Energia hidroelectrică a jucat un rol deosebit de important, contribuind cu 13,9%.

Electricitatea generată combinat din energia eoliană și solară este acum la un nivel similar cu cea produsă de energia nucleară.

Ministerul Federal al Mediului din Germania a descris raportul ca o dovadă suplimentară a faptului că decizia țării de a elimina treptat energia nucleară în 2023 a fost justificată. „Energia nucleară nu a fost niciodată viabilă din punct de vedere economic și nu va fi niciodată”, a declarat secretarul de stat Rita Schwarzelühr-Sutter.

„Există o altă problemă serioasă: energia nucleară creează dependențe de țări individuale precum Rusia, ceea ce este extrem de problematic în situația geopolitică actuală”, a adăugat Schwarzelühr-Sutter.

Raportul privind starea industriei nucleare mondiale este publicat anual de o echipă internațională de oameni de știință, jurnaliști și alți experți. Acesta beneficiază de sprijin din partea Oficiului pentru Siguranța Gestionării Deșeurilor Nucleare din Germania, printre alte surse.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Remus Ștefureac, director INSCOP, la In Fața ta FOTO Captură video
1
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe...
nicusor dan si maia sandu isi strang mainile
2
Prima reacție a UE la planul de unire dintre România și Republica Moldova. Marta Kos...
harta romaniei pe judete si regiuni
3
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile...
ovidiu vanghele
4
Nicușor Dan i-a interzis jurnalistului Ovidiu Vanghele să mai participe în viitor la...
Price of Water Set To Rise
5
Orașele cu cea mai scumpă apă din România. Unde plătesc oamenii cele mai mari tarife și...
Lovitură de proporții pentru candidatul la președinție care a ajuns la 22% în sondaje: ”S-a convenit suspendarea sa”
Digi Sport
Lovitură de proporții pentru candidatul la președinție care a ajuns la 22% în sondaje: ”S-a convenit suspendarea sa”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Industrial gas storage tank. LNG or liquefied natural gas storage tank. Energy price crisis. Gas tank in petroleum refinery. Energy crisis. Natural gas storage industry and global market consumption.
Ministrul Energiei : România este în top cinci în Europa la stocarea gazelor. „Prioritatea zero este să trecem iarna cu bine”
Centrala nucleară de la Cernavodă.
Starea de alertă la Centrala de la Cernavodă a fost prelungită: reactoarele 1 și 2 rămân oprite și în noiembrie
Dumitru Chisăliță.
Când va reporni Centrala de la Cernavodă: anunțul lui Dumitru Chisăliță, pe baza celor mai noi evaluări
ilustrație cu o centrală nucleară cu reactoare modulare mici construite de companiile Hitachi și GE Vernova
Un „moment de tip Proiectul Manhattan” în energie? Planul susținut de SUA pentru a construi zeci de mini-reactoare nucleare în Europa
energie electrica investitii sector energetic voltaj
Companiile elene au investit peste 5,5 miliarde de euro în energia din România. Ce proiecte sunt în dezvoltare
Recomandările redacţiei
Bucharest, Romania, March 1, 2025, Calin Georgescu, George Simion(AUR) and Ana Maria Gavrila(POT) at the protest against the government.
Scandal între suveraniști: „Simion este un politician expirat, fără...
Ireland Europe Summit
Europa vrea un rol la masa negocierilor pentru pace în Ucraina...
BUCURESTI - CEXN - PALATUL PARLAMENTULUI
Un lider PSD din teritoriu respinge ideea comasării județelor: „Acum...
Jensen Huang profimedia-1146729385
Șeful Nvidia și-a dat demisia după scandalul de spionaj. Cine va...
Ultimele știri
„Nu este nevoie să reinventăm roata”. Liderii europeni resping eforturile Rusiei de a reforma arhitectura de securitate a continentului
Avertismentul lui Kelemen Hunor: „Dacă reforma administrativă afectează drepturile maghiarilor, UDMR va reacționa dur”
Ministrul de externe a vorbit cu rudele Alinei Apostol, aflată de 9 ani într-o închisoare din China. Marius Balo face greva foamei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Te-ai născut într-una dintre aceste zile? Numerologia spune că ești protejat de karmă și atragi norocul
Cancan
S-a aflat cauza morții femeii din Galați, care a decedat la doar 10 minute după ce a ajuns acasă. Așteptase 6...
Fanatik.ro
Cei 5 tineri fotbaliști care pot salva naționala României! Unul joacă la Real Madrid, iar altul valorează...
editiadedimineata.ro
Protestele din Franța, amplificate de rețele de dezinformare pro-ruse, MAGA și israeliene
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu a vorbit despre strategia de transferuri a lui Dinamo din iarnă! Asta se întâmplă cu haita...
Adevărul
Titi Aur: „Șoferii de camion din România distrug cel mai mult în Europa”. Cum funcționează efectul de turmă...
Digieconomic
Cum poți primi indemnizația pentru creșterea copilului chiar dacă nu ai avut contract de muncă în ultimul an
Digi FM
Vineri, 13, superstiții, legende și un nume special pentru frica de această zi. Cum a ajuns să fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Marele Jardel: ”Viața mea s-a sfârșit: alcool, depresie, cocaină”
Pro FM
"M-a sărutat pasional, mi-au căzut foile din mână. Nu știam cine era". Un actor de top, surprins de Madonna...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Moment uriaș pentru fiul actorilor Ethan Hawke și Uma Thurman: primul său rol principal. Va juca alături de...
Adevarul
Ucraina pregătește noua armă care ar putea lăsa Rusia „fără dinți”
Newsweek
Șefa Casei de Pensii a vorbit despre indexarea pensiilor. Suntem pregătiți să le creștem!
Digi FM
India va construi unul dintre „cele mai mari” muzee din lume. La cât este estimat costul
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Sub ce temperatură devine periculoasă plimbarea câinelui. Greșeala pe care o fac mulți stăpâni iarna
Film Now
Test crucial pentru Johnny Depp. Ce salariu a primit actorul pentru filmul care l-ar putea readuce în elita...
UTV
Ariana Grande a apărut pentru prima dată pe covorul roșu alături de fostul iubit, la aproape 10 ani de la...