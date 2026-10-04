Live TV

Rusia limitează tot mai mult libertatea bărbaților tineri, alimentând temerile legate de mobilizare

Data publicării:
Recruți Rusia
Recruți ruși urcă în tren. Următoarea stație: Ucraina. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Rusia a impus restricții stricte asupra libertății tinerilor, într-o măsură care pregătește terenul pentru o mobilizare militară în masă, sugerează un document scurs în presă și care a fost văzut de jurnaliștii The Times. Legile privind recrutarea obligă bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani să se înregistreze la birourile de recrutare, astfel încât să poată fi chemați la arme dacă este necesar.

De la invazia pe scară largă a Ucrainei din 2022, președintele Putin a extins recrutarea și a înăsprit legile care îi împiedică pe tinerii bărbați să se sustragă de la recrutare, de exemplu prin vânzarea bunurilor și părăsirea țării. O scrisoare transmisă ziarului „The Sunday Times” arată că potențialii recruți se confruntă cu restricții care îi obligă să prezinte documentele de recrutare înainte de a putea contracta un credit ipotecar, de a cumpăra sau vinde proprietăți imobiliare sau de a fi înregistrați ca proprietari de afaceri - ceea ce îi exclude efectiv pe cei care se sustrag de la recrutare de la participarea pe deplin la viața publică.

Kremlinul intensifică recrutarea în fața numărului tot mai mare de victime: armata a pierdut mai mulți soldați decât a reușit să recruteze de la începutul anului. Luna trecută, se estimează că peste 46.000 de soldați ruși au fost uciși sau răniți grav, ceea ce a dus numărul total al victimelor la peste 1,5 milioane din 2022. Deși Rusia organizează campanii de recrutare bianuale, acestea se limitează de obicei la aproximativ 100.000 de noi recruți.

Oficialii militari au anunțat că intenționează să recruteze 120.000 de soldați în această toamnă. Scrisoarea, trimisă de către Consiliul Federal al Notarilor către camerele regionale de notari pe 15 septembrie, precizează că „se pot aplica măsuri temporare cetățenilor” pentru a „asigura prezentarea acestora la comisariatul militar la primirea unei citații”.

Semnată de Konstantin Korsik, vicepreședintele consiliului, scrisoarea adaugă:

„Vă informez, de asemenea, că articolul 22 din Legea privind serviciul militar prevede că cetățenii de sex masculin cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, care sunt înregistrați pentru serviciul militar sau nu sunt înregistrați, dar sunt obligați să fie înregistrați pentru serviciul militar și nu fac parte din rezervă, sunt supuși recrutării pentru serviciul militar.”

Deși consiliul notarilor este clasificat din punct de vedere legal ca organizație neguvernamentală, acesta se află sub supravegherea Ministerului Justiției.

Până în prezent, Putin a evitat mobilizarea în masă a trupelor din teama că aceasta ar fi nepopulară, în special în rândul clasei de mijloc urbane. Cu toate acestea, analiștii spun că ar putea fi încurajat de alegerile federale de luna trecută, în care partidul său a obținut 349 din cele 450 de locuri din Duma de Stat.

Serghei Guliaev, locotenent-colonel în rezervă al armatelor sovietice și ruse și membru al parlamentului rus în exil, a declarat: „Scrisoarea arată că statul are nevoie disperată de noi recruți. Se impun restricții asupra vieții oamenilor pentru a-i împiedica să părăsească țara și pentru a-i forța să se înroleze în serviciul militar.”

Se pare că scrisoarea a fost trimisă către fiecare consiliu regional al notarilor din Rusia. Cu toate acestea, ziarul „The Sunday Times” nu a reușit să verifice în mod independent dacă aceasta a fost primită și în afara Kaliningradului, o exclavă rusă situată între Polonia și Lituania.

Tensiunile dintre Rusia și alianța militară NATO s-au intensificat, în special în Kaliningrad. Săptămâna trecută, Moscova a acuzat NATO că intenționează să blocheze exclava și a amenințat că va folosi arme nucleare ca represalii.

În Kaliningrad nu a avut loc încă o recrutare pe scară largă. Totuși, în iulie, oficialii militari ruși au efectuat acolo un test al procedurilor de recrutare, supraveghind exerciții de pregătire militară, inclusiv în domeniul logisticii, potrivit unor evaluări ale serviciilor de informații consultate de The Wall Street Journal.

Relatări din interiorul Rusiei sugerează că noile restricții impuse tinerilor ar fi putut fi deja puse în aplicare. Săptămâna trecută, două organizații pentru drepturile omului au declarat că notarii din Moscova și din regiunea Samara au refuzat să certifice transferul procurilor pentru bărbații aflați la vârsta de recrutare, ceea ce ar putea, de exemplu, să permită unei alte persoane să le administreze bunurile în cazul în care aceștia ar părăsi țara.

„Conscript School” și „Mișcarea Obiecției de Conștiință”, care se opun războiului din interiorul Rusiei, au declarat pentru „Moscow Times” că un notar din oraș a cerut unui bărbat care solicita modificarea unei procuri să se autentifice într-un registru online de recrutare pentru a dovedi că nu i s-a emis nicio convocare militară.

Un alt bărbat și mama unui potențial recrut au raportat cazuri similare în Samara, un oraș din sud-vestul Rusiei.

Azeem Ibrahim, profesor de cercetare la Institutul de Studii Strategice al Colegiului de Război al Armatei SUA, a declarat: „Până în prezent, recrutarea s-a limitat la familiile de fermieri din clasa muncitoare și la minoritățile etnice, pentru a proteja clasa de mijloc de război. Dar dacă Rusia începe să recruteze din rândul populației urbane înstărite, acest lucru sugerează că se pregătește pentru un asalt final.”

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan profimedia
1
Surse: Nicușor Dan are doi favoriți pentru funcția de premier. Planul președintelui...
ciuma
2
Ciuma a revenit în Rusia. Sute de persoane au fost spitalizate după ce medicul trimis să...
INSTANT_CONSULTARI_usr_90_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
USR a decis mandatul cu care merge la consultările de la Cotroceni. Fritz: Soluția pentru...
cnas sigla
4
CNAS permite utilizarea cardului de sănătate și a cărții de identitate în luna octombrie...
Sediul central al PSD din București.
5
Tensiuni în PSD Buzău. Liderul filialei îi cere edilului să termine proiectele începute...
Decizia luată de UEFA în privința arbitrului meciului Polonia - România, după controversa cauzată de eliminarea lui Drăgușin
Digi Sport
Decizia luată de UEFA în privința arbitrului meciului Polonia - România, după controversa cauzată de eliminarea lui Drăgușin
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Volodimir Zelenski
Ucraina a aflat „noua doctrină de atac” a Rusiei: cum vrea Zelenski să-i răspundă lui Putin. „Nu vom riposta la fel ca ei”
profimedia-1136733256
Rușii, despre războiul cu Ucraina: În SUA, eroii sunt Batman și Spider Man. Vrem ca soldații ruși să fie văzuți la fel de copiii noștri
edi raa albania
Premierul Albaniei califică drept „o minciună” promisiunile privind aderarea Ucrainei la UE
Russia Ukraine War
Atacuri masive promise de Rusia asupra Ucrainei: Kremlinul avertizează diplomații și străinii să părăsească Kievul
SARULESTI - CALARASI - GARDA DE MEDIU - DESCINDERE - 22 SEPT 202
Exercițiu de amploare în România. Jandarmii au simulat proteste violente și intervenții sub foc de armă
Recomandările redacţiei
scrt
Dosarul „Socrate”. Nichita Stănescu, prin ochii Securității: o...
symbolic black padlock stands in the narrow Strait of Hormuz on a map of Iran. Conceptual image representing oil transit blockage, geopolitical tensio
Strâmtoarea Ormuz, între ambițiile Iranului și supravegherea SUA: Cât...
politia-masina-nou-inscriptionata
Cetățean albanez, atacat de doi bărbați la Târgu Jiu: a fost lovit cu...
sua versus canada
„Teama faţă de Statele Unite stă la baza proiectului politic numit...
Ultimele știri
Siegfried Mureșan, avertisment privind ratingul României: „Mai puține locuri de muncă, dobânzi mai mari. Populismul costă"
Zelenski: Ucraina își va acoperi deficitul bugetar până la finalul anului. Kievul vrea să acceseze în avans fonduri europene
Bosnia Herțegovina votează duminică în cadrul unor alegeri care ar putea influența procesul de aderare la UE
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii care atrag norocul. Secretul succesului lor stă în bucuria pentru ceilalți
Cancan
Vine iarna în România! Meteorologii anunță ninsori începând cu 13 octombrie
Fanatik.ro
Gheorghe Mustață, atac devastator la adresa antrenorilor de la FCSB: „Să plece urgent, să dispară din club”
editiadedimineata.ro
Președintele Argentinei a publicat peste 35 de mesaje pe zi împotriva presei
Fanatik.ro
Revenire de senzație în echipa FCSB: “A jucat 60 de minute în amical!”
Adevărul
Când echipa socială bate la ușa beneficiarului. „Va duce o viață aproape normală, în timp. Dar asta presupune...
Playtech
Oraşul din România care s-a golit! Cum s-a schimbat populația în ultimii ani, unde pleacă locuitorii
Digi FM
Actorul Michael Vartan, aproape de nerecunoscut la 25 de ani de la premiera serialului „Alias”. Imaginea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Dan Șucu a rupt tăcerea, în Gazzetta dello Sport, după ce dosarul său de la Securitate a fost făcut public
Pro FM
De ce au lăsat Dragoș Bucur și Dana Nălbaru Bucureștiul pentru un sat din Argeș. Și-au întrebat copiii...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ce ar schimba Sylvester Stallone în căsnicia sa cu Jennifer Flavin: „Îmi doresc să fi făcut asta cu opt ani...
Adevarul
Un lac superb din vestul României își recapătă strălucirea. Cum îl readuce la viață o șosea spectaculoasă...
Newsweek
Cum poți continua să lucrezi după pensionare? Ce condiții trebuie să îndeplinești? Ce poate decide angajatorul
Digi FM
Romanița Iovan, la 62 de ani. Dublă sărbătoare în familie și o formă fizică impresionantă. Se antrenează la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Exerciţiile fizice regulate remodelează sistemul imunitar. Ce au găsit cercetătorii în sângele celor care fac...
Digi Animal World
Misterul aripilor de fluture. Cercetătorii au aflat cum reușesc aceste insecte să scape de păsări în ultima...
Film Now
Îndrăgostiți ca în prima zi după 29 de ani de căsnicie. Sarah Jessica Parker și Matthew Broderick, gesturi...
UTV
Un bărbat a cumpărat o sculptură cu 350 de euro dintr-un depozit. Descoperirea ar putea fi vândută cu peste...