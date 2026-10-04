Rusia limitează tot mai mult libertatea bărbaților tineri, alimentând temerile legate de mobilizare

Rusia a impus restricții stricte asupra libertății tinerilor, într-o măsură care pregătește terenul pentru o mobilizare militară în masă, sugerează un document scurs în presă și care a fost văzut de jurnaliștii The Times. Legile privind recrutarea obligă bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani să se înregistreze la birourile de recrutare, astfel încât să poată fi chemați la arme dacă este necesar.

De la invazia pe scară largă a Ucrainei din 2022, președintele Putin a extins recrutarea și a înăsprit legile care îi împiedică pe tinerii bărbați să se sustragă de la recrutare, de exemplu prin vânzarea bunurilor și părăsirea țării. O scrisoare transmisă ziarului „The Sunday Times” arată că potențialii recruți se confruntă cu restricții care îi obligă să prezinte documentele de recrutare înainte de a putea contracta un credit ipotecar, de a cumpăra sau vinde proprietăți imobiliare sau de a fi înregistrați ca proprietari de afaceri - ceea ce îi exclude efectiv pe cei care se sustrag de la recrutare de la participarea pe deplin la viața publică.

Kremlinul intensifică recrutarea în fața numărului tot mai mare de victime: armata a pierdut mai mulți soldați decât a reușit să recruteze de la începutul anului. Luna trecută, se estimează că peste 46.000 de soldați ruși au fost uciși sau răniți grav, ceea ce a dus numărul total al victimelor la peste 1,5 milioane din 2022. Deși Rusia organizează campanii de recrutare bianuale, acestea se limitează de obicei la aproximativ 100.000 de noi recruți.

Oficialii militari au anunțat că intenționează să recruteze 120.000 de soldați în această toamnă. Scrisoarea, trimisă de către Consiliul Federal al Notarilor către camerele regionale de notari pe 15 septembrie, precizează că „se pot aplica măsuri temporare cetățenilor” pentru a „asigura prezentarea acestora la comisariatul militar la primirea unei citații”.

Semnată de Konstantin Korsik, vicepreședintele consiliului, scrisoarea adaugă:

„Vă informez, de asemenea, că articolul 22 din Legea privind serviciul militar prevede că cetățenii de sex masculin cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, care sunt înregistrați pentru serviciul militar sau nu sunt înregistrați, dar sunt obligați să fie înregistrați pentru serviciul militar și nu fac parte din rezervă, sunt supuși recrutării pentru serviciul militar.”

Deși consiliul notarilor este clasificat din punct de vedere legal ca organizație neguvernamentală, acesta se află sub supravegherea Ministerului Justiției.

Până în prezent, Putin a evitat mobilizarea în masă a trupelor din teama că aceasta ar fi nepopulară, în special în rândul clasei de mijloc urbane. Cu toate acestea, analiștii spun că ar putea fi încurajat de alegerile federale de luna trecută, în care partidul său a obținut 349 din cele 450 de locuri din Duma de Stat.

Serghei Guliaev, locotenent-colonel în rezervă al armatelor sovietice și ruse și membru al parlamentului rus în exil, a declarat: „Scrisoarea arată că statul are nevoie disperată de noi recruți. Se impun restricții asupra vieții oamenilor pentru a-i împiedica să părăsească țara și pentru a-i forța să se înroleze în serviciul militar.”

Se pare că scrisoarea a fost trimisă către fiecare consiliu regional al notarilor din Rusia. Cu toate acestea, ziarul „The Sunday Times” nu a reușit să verifice în mod independent dacă aceasta a fost primită și în afara Kaliningradului, o exclavă rusă situată între Polonia și Lituania.

Tensiunile dintre Rusia și alianța militară NATO s-au intensificat, în special în Kaliningrad. Săptămâna trecută, Moscova a acuzat NATO că intenționează să blocheze exclava și a amenințat că va folosi arme nucleare ca represalii.

În Kaliningrad nu a avut loc încă o recrutare pe scară largă. Totuși, în iulie, oficialii militari ruși au efectuat acolo un test al procedurilor de recrutare, supraveghind exerciții de pregătire militară, inclusiv în domeniul logisticii, potrivit unor evaluări ale serviciilor de informații consultate de The Wall Street Journal.

Relatări din interiorul Rusiei sugerează că noile restricții impuse tinerilor ar fi putut fi deja puse în aplicare. Săptămâna trecută, două organizații pentru drepturile omului au declarat că notarii din Moscova și din regiunea Samara au refuzat să certifice transferul procurilor pentru bărbații aflați la vârsta de recrutare, ceea ce ar putea, de exemplu, să permită unei alte persoane să le administreze bunurile în cazul în care aceștia ar părăsi țara.

„Conscript School” și „Mișcarea Obiecției de Conștiință”, care se opun războiului din interiorul Rusiei, au declarat pentru „Moscow Times” că un notar din oraș a cerut unui bărbat care solicita modificarea unei procuri să se autentifice într-un registru online de recrutare pentru a dovedi că nu i s-a emis nicio convocare militară.

Un alt bărbat și mama unui potențial recrut au raportat cazuri similare în Samara, un oraș din sud-vestul Rusiei.

Azeem Ibrahim, profesor de cercetare la Institutul de Studii Strategice al Colegiului de Război al Armatei SUA, a declarat: „Până în prezent, recrutarea s-a limitat la familiile de fermieri din clasa muncitoare și la minoritățile etnice, pentru a proteja clasa de mijloc de război. Dar dacă Rusia începe să recruteze din rândul populației urbane înstărite, acest lucru sugerează că se pregătește pentru un asalt final.”

Editor : B.E.