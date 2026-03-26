Video Rusia livrează drone, medicamente şi hrană Iranului, potrivit FT

Inside Putin’s drone death plant: On state-run military TV, Russia flaunts its mass production of Geran-2 drones at Alabuga — proudly presenting its version of Iran’s Shahed-136 used in attacks on Ukraine.
Linie de producție într-o fabrică de drone kamikaze de tip Shahed, în Rusia. Foto: Profimedia Images

După ce a primit drone iraniene la începutul războiului din Ucraina, este acum rândul Rusiei să ajute Teheranul. Moscova este pe cale să finalizeze o livrare de drone, medicamente şi hrană în Iran, potrivit unor surse din spionajul occidental, dezvăluie Financial Times.

Potrivit serviciilor de informații occidentale, citate de Financial Times, Moscova este pe punctul de a finaliza o livrare de arme letale, alimente și medicamente către Teheran. Înalți oficiali iranieni și ruși au început să discute în secret despre aceste livrări la câteva zile după ce Israelul și Statele Unite au atacat.

Moscova a oferit Teheranului inclusiv informații, imagini din satelit și date pentru țintire, precum și sprijin pentru a menține stabilitatea regimului.

China este celălalt partener de cursă lungă care ajută în liniște regimul iranian să supraviețuiască. De-a lungul anilor l-a sprijinit cumpărându-i petrolul sancționat, furnizându-i drone și rachete și tehnologie sofisticată cu dublă utilizare pe care le-a putut folosi pentru înarmare - un ajutor critic în acest război.

