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Rusia lovește puternic industria siderurgică a Ucrainei, într-un „război economic de uzură”. Trei mari combinate au fost atacate

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Fumul se ridică deasupra unei zone industriale din Rusia
În primele două luni de război în Ucraina, UE a rămas „de departe” cel mai important client pentru exporturile de combustibili fosili rusești Foto: Profimedia Images
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Din articol
Depozitele și infrastructura logistică, afectate Presiuni economice pe întreg teritoriul Ucrainei Un conflict care se mută tot mai mult în economie

Atacurile rusești asupra infrastructurii economice s-au extins în ultimele săptămâni pe întreg teritoriul Ucrainei. Trei mari uzine siderurgice au fost lovite de rachete balistice, blocând aproape întreaga producție de oțel a țării, în timp ce depozitele, căile ferate, porturile și alte obiective logistice sunt, de asemenea, vizate, anunță TVP World.

Rusia a blocat complet producția de oțel din Ucraina, ca parte a unei campanii aparent mai ample menite să paralizeze economia ucraineană. În această lună, trei mari uzine siderurgice au fost lovite de rachete balistice, una dintre ele, situată în Zaporijia, fiind ținta a patru atacuri în tot atâtea săptămâni. Împreună, aceste uzine reprezentau aproximativ 90% din producția de oțel a Ucrainei.

Într-un interviu acordat ziarului Financial Times, un director din industria siderurgică a declarat: „Începând de astăzi, [Ucraina] nu mai are o industrie siderurgică.”

Atacurile au paralizat sectorul siderurgic și au afectat 15.000 de muncitori.

„În acest moment nu știm cât timp va dura repararea: zile, săptămâni, luni sau ani”, a declarat directorul pentru ziar.

Depozitele și infrastructura logistică, afectate

Necazurile țării nu se opresc aici. Potrivit surselor ziarului Financial Times, 2,1 milioane de metri pătrați din cele 5 milioane de metri pătrați de spații moderne de depozitare din Ucraina au fost, de asemenea, distruse. Peste o treime din aceste pagube — 900.000 de metri pătrați — au fost înregistrate în ultimele câteva luni.

În plus, atacurile rusești s-au extins spre vest în ultimele săptămâni, aducând războiul direct într-o regiune care, până acum, scăpase relativ ușor de conflict.

Într-un atac recent, un roi de 800 de drone a fost lansat spre vestul Ucrainei într-un interval de doar 24 de ore. În special, benzinăriile au devenit acum o țintă frecventă. Atacurile asupra infrastructurii feroviare și a altor puncte logistice au afectat, de asemenea, transportul și distribuția mărfurilor.

Presiuni economice pe întreg teritoriul Ucrainei

Au apărut puncte de presiune pe toată harta, iar blocada continuă a Mării Negre și atacurile asupra principalului port din Odesa ar putea costa Ucraina până la 1,5% din PIB-ul său, potrivit unor surse guvernamentale citate de Financial Times.

Restricționarea rutelor de export afectează în special agricultura. Potrivit autorităților ucrainene citate de Financial Times, rutele alternative permit exportarea unei părți mult mai mici din volumele agricole obișnuite, iar unele companii sunt nevoite să depoziteze cerealele în spații improvizate.

În același timp, atacurile asupra depozitelor și centrelor de distribuție pun presiune asupra companiilor și a lanțurilor de aprovizionare. Financial Times relatează că unele dintre marile companii ucrainene au fost nevoite să își regândească modelele logistice după distrugerea unor centre de depozitare.

În ansamblu, perspectivele economice ale Ucrainei sunt sumbre, prim-ministrul Sergii Koretskyi estimând că țara s-ar putea confrunta cu un deficit bugetar de 27 de miliarde de dolari în acest an.

Guvernul ucrainean estimează, de asemenea, că atacurile rusești ar putea provoca pierderi de aproximativ 1,5 miliarde de dolari din veniturile fiscale.

Un conflict care se mută tot mai mult în economie

Într-un interviu acordat Financial Times, Olena Bilan, economist-șef la banca de investiții Dragon Capital din Kiev, a declarat că conflictul a evoluat de la un război militar de uzură la unul economic, ambele părți încercând să slăbească capacitatea celeilalte de a susține lupta.

„Este un război de uzură, iar acum un război economic de uzură - Rusia încearcă să afecteze cât mai mult posibil economia Ucrainei și Ucraina face același lucru”, a declarat Bilan.

Atacurile asupra infrastructurii economice ucrainene au loc în paralel cu loviturile Ucrainei asupra infrastructurii rusești, în special asupra rafinăriilor, depozitelor și altor obiective despre care Kievul susține că generează venituri pentru susținerea efortului de război.

Economiștii citați de Financial Times avertizează că firmele afectate de distrugerea depozitelor și de perturbarea lanțurilor de aprovizionare ar putea transfera costurile suplimentare către consumatori. În același timp, blocarea rutelor comerciale și reducerea activității industriale pun presiune suplimentară asupra economiei ucrainene.

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Pentru industria siderurgică, efectele sunt deosebit de severe. Cele trei mari combinate vizate de atacuri reprezentau împreună aproximativ 90% din producția de oțel a țării și aveau peste 15.000 de angajați. Atacurile au oprit activitatea fabricilor, iar durata necesară pentru repararea infrastructurii rămâne incertă.

Astfel, atacurile rusești nu mai vizează doar obiective aflate în apropierea liniei frontului, ci afectează tot mai direct infrastructura industrială, logistică și comercială de care depinde funcționarea economiei ucrainene.

Editor : C.A.

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