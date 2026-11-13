Kremlinul elaborează un proiect de lege care va stabili o ierarhie a „valorilor tradiționale”, a declarat Alexander Kharichev, șeful departamentului de monitorizare și analiză a proceselor sociale din cadrul Administrației Prezidențiale a Rusiei, conform Meduza.

Kharichev a afirmat că această ierarhie va fi inclusă într-un proiect de lege privind educația patriotică și educația civică. El a făcut aceste declarații în cadrul unei sesiuni intitulată „Valorile viitorului: de la definiție la punerea în practică”, care a avut loc în cadrul simpozionului „Crearea viitorului”.

„Valorile suveranității sunt recunoscute ca fiind esențiale — patriotismul, continuitatea generațiilor și, de fapt, responsabilitatea față de soarta patriei, și așa mai departe”, a afirmat el, potrivit agenției de știri de stat ruse TASS.

„Acest ansamblu de valori legate de patriotism este recunoscut ca fiind fundamental în această ierarhie a valorilor”, a subliniat Kharichev.

Kharichev a declarat că proiectul de lege este „aproape gata” și că va fi înaintat în curând Dumei de Stat, camera inferioară a parlamentului rus.

Lista „valorilor tradiționale” este prevăzută într-un decret prezidențial din noiembrie 2022. Documentul enumeră „valorile tradiționale” în următoarea ordine: Viața, demnitatea, drepturile și libertățile omului, patriotismul, conștiința civică, devotamentul față de Patrie și responsabilitatea față de soarta acesteia, idealurile morale înalte, o familie puternică, munca creativă, prioritatea spiritualului față de material, umanismul, compasiunea, dreptatea, colectivismul, ajutorul reciproc și respectul reciproc, memoria istorică și continuitatea generațiilor, unitatea popoarelor Rusiei.

În noiembrie 2026, o comisie competentă a Dumei de Stat, camera inferioară a parlamentului rus, a aprobat un proiect de lege care prevede amenzi „pentru discreditarea valorilor tradiționale”. Proiectul de lege introduce sancțiuni administrative pentru încălcarea interdicțiilor existente privind distribuirea de materiale care „discreditează valorile spirituale și morale tradiționale sau promovează respingerea acestora”. Amenzile s-ar aplica, printre altele, și cetățenilor, dar, așa cum subliniază autorii proiectului de lege, numai „proprietarilor de rețele sociale, nu utilizatorilor”.

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Editor : A.M.G.