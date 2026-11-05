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Rusia neagă implicarea în atacurile cibernetice asupra frigiderelor din supermarketuri: „O tendință persistentă în țările europene”

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dmitri peskov profimedia
Dmitri Peskov. Foto: Profimedia
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Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a negat joi că Rusia ar fi implicată în atacurile cibernetice care au afectat frigiderele din supermarketuri, calificând acuzațiile drept „absurde”, relatează Politico.

Dmitri Peskov a declarat că acuzațiile privind implicarea Rusiei în atacuri sunt „nefondate”, potrivit relatărilor din presa rusă. Aceste acuzații „devin o tendință persistentă în țările europene”, a adăugat el.

În ultimele săptămâni, frigiderele din supermarketuri au fost ținta unor atacuri cibernetice în mai multe țări europene, obligând comercianții să arunce produsele alimentare proaspete și congelate care începuseră să se dezghețe. Atacurile au vizat și băncile de sânge din Franța, deși serviciul național de colectare a sângelui a declarat că stocurile sale nu au fost afectate.

Deși grupurile de hackeri pro-ruși și-au asumat responsabilitatea pentru atacurile de miercuri, este extrem de dificil să se atribuie în mod definitiv un atac cibernetic unui actor anume, iar aceste grupuri și-au șters rapid declarațiile, potrivit BBC.

Unii experți în securitate cibernetică afirmă că Rusia este unul dintre principalii suspecți. Xavier Bellekens, directorul general al firmei de securitate cibernetică Lupovis, a declarat pentru Politico că indiciile indică „un actor de amenințare susținut de statul rus”. Cu toate acestea, un raport al firmei de apărare cibernetică Sekoia a subliniat că „actorii aliniați Iranului au un istoric bine cunoscut” de atacuri asupra supermarketurilor, de exemplu în SUA și Israel.

Autoritățile responsabile cu securitatea cibernetică din țările afectate nu au atribuit public responsabilitatea pentru atacuri.

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Editor : A.M.G.

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