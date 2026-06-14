La peste 1.570 de zile de la declanșarea invaziei pe scară largă, războiul din Ucraina a devenit cel mai lung conflict purtat de Rusia în Europa după Al Doilea Război Mondial. Deși Moscova continuă să controleze teritorii importante și să mențină presiunea pe front, tot mai multe indicii sugerează că timpul nu mai lucrează exclusiv în favoarea Kremlinului. De la probleme logistice și economice până la dificultăți militare și de recrutare, cinci semnale de alarmă conturează provocările cu care se confruntă Vladimir Putin în această etapă a războiului, arată Newsweek, într-o analiză.

Când președintele rus Vladimir Putin a trimis trupe în Ucraina în februarie 2022, a făcut-o crezând că țara va cădea în câteva zile. Însă Ucraina, beneficiind de un sprijin puternic din partea Occidentului, a opus o rezistență acerbă și a organizat o apărare impresionantă de atunci încoace.

Este tentant să credem că durata conflictului este în favoarea Rusiei, puterea mai mare, cu o toleranță mai mare la eforturi și pierderi, precum și cu un arsenal intern mai vast și mai puternic. Dar aceasta este o falsă consolare pentru Moscova. De fapt, timpul joacă împotriva lui Putin, arată analiza realizată de Newsweek.

Ucraina nu a câștigat. Rusia nu s-a prăbușit - încă. Dar există cinci semnale de alarmă pentru Putin în ceea ce privește evoluția războiului său.

1. Ceasul războiului ticăie

Durata este considerată un atu al Rusiei, deoarece se crede că Kremlinul poate aștepta să treacă timpul, absorbind sancțiunile, sprijinindu-se pe partenerii strategici China și Coreea de Nord, reciclând sloganuri naționaliste pe plan intern și trimițând valuri de soldați pe linia frontului.

Dar pariul inițial al Rusiei a fost viteza, nu răbdarea, iar faptul că acest război s-a prelungit mai mult decât Primul Război Mondial arată cât de mult s-au îndepărtat lucrurile de planul inițial. Un război lung poate fi totuși câștigat de puterea mai mare, iar istoria oferă prea multe exemple urâte pentru a pretinde contrariul.

Semnalul de alarmă pentru Putin este mai concret. Timpul a permis Ucrainei să învețe, să-și diversifice și să-și internaționalizeze lanțul de aprovizionare și să schimbe configurația câmpului de luptă cu ajutorul dronelor, în timp ce își dezvoltă o capacitate tot mai mare de lovire la distanță prin producția internă de rachete.

Vladimir Putin în poligon. Foto: Proofimedia

Același război care a început ca o încercare de cucerire rapidă s-a transformat într-o luptă pentru a vedea dacă Rusia poate continua să transforme efectivele militare și rachetele în rezultate. Randamentul este în scădere.

Umilința este atât strategică, cât și simbolică. Fiecare an în plus face ca povestea să se îndepărteze de ideea că Rusia corectează istoria, așa cum o vede Putin, și să se concentreze mai mult pe eșecul acesteia de a învinge un vecin mai mic suficient de repede pentru a păstra mitul inevitabilității, arată analiștii Newsweek.

2. Harta a încetat să-i mai aducă beneficii lui Putin

Cel mai important semnal de avertizare este de natură teritorială.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a evaluat la 1 iunie că forțele ruse au preluat controlul sau s-au infiltrat pe aproximativ 41 de kilometri pătrați din Ucraina între decembrie 2025 și mai 2026, pierzând în același timp controlul asupra a aproximativ 281 de kilometri pătrați, dacă se iau în calcul doar zonele pe care le controlau în totalitate.

În aceeași perioadă a anului trecut, forțele ruse au avansat pe un teritoriu de aproximativ 516 kilometri pătrați, ceea ce înseamnă că cifra din acest an reprezintă mai puțin de 8% din ritmul anterior, se arată în evaluarea ISW.

Foto: Profimedia Images

Trebuie să fim clari: ISW a precizat că cifra privind pierderea controlului nu înseamnă neapărat că Ucraina a eliberat întreg teritoriul respectiv, deoarece unele zone au fost reclasificate ca zone de infiltrare rusească, în loc de teritoriu controlat de Rusia. Cu toate acestea, tendința este clară și confirmată. Grupul ucrainean de monitorizare DeepState a estimat că luna mai a marcat prima scădere netă lunară a avansului rus din 2023, arată Newsweek.

Comandantul-șef al Ucrainei, Oleksandr Syrskyi, a afirmat separat că forțele ucrainene au recucerit cu aproape 100 de kilometri pătrați mai mult decât au pierdut în luna mai și au câștigat peste 600 de kilometri pătrați de la începutul anului 2026.

Privită cu atenție, imaginea este defavorabilă pentru Moscova. Putin poate încă să ucidă și să distrugă, dar harta războiului nu-i mai oferă în mod evident satisfacții pentru asta.

3. Flancul rus devine frontul

Campania de lovituri în adâncime a Ucrainei este un alt semn că războiul pe care Putin a încercat să-l limiteze la vecinul său continuă să se extindă înapoi în Rusia.

O serie de atacuri ucrainene de lungă distanță au lovit miercuri ținte militare și energetice din adâncul Rusiei, ca parte a eforturilor Kievului de a crește costul războiului pentru Kremlin.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că rachetele ucrainene FP-5 Flamingo au lovit o instalație din Cheboksary, situată la peste 900 de kilometri de linia frontului. Zelenski a mai spus că forțele ucrainene au lovit o rafinărie din regiunea Samara a Rusiei și două instalații de infrastructură petrolieră din regiunea Vladimir, la aproximativ 700 de kilometri de front.

Dacă ritmul înaintării trupelor ruse de anul acesta va rămâne neschimbat, armata lui Putin ar avea nevoie de mai mult de trei decenii ca să ocupe și restul regiunii Donbas. Foto: Profimedia Images

Cheboksary este detaliul care spune povestea mai largă a războiului: un oraș situat la sute de mile de Ucraina a devenit parte a hărții de război.

Atacurile nu trebuie să paralizeze mașina de război a Rusiei peste noapte pentru a avea importanță. Ele trebuie doar să facă spatele frontului mai puțin previzibil, mai costisitor și mai vizibil pentru publicul rus, încurajat de mult timp să perceapă războiul ca pe o operațiune îndepărtată.

Războiul lui Putin se bazează pe asimetrie. Ucraina ar trebui să trăiască sub o amenințare constantă, în timp ce teritoriul propriu-zis al Rusiei rămâne izolat din punct de vedere psihologic.

Atacurile în adâncime subminează acest echilibru și sporesc presiunea internă asupra lui Putin.

4. Podul terestru se transformă într-o capcană pentru drone

Rusia a construit un pod terestru către Crimeea. Acum, Ucraina încearcă să-l transforme într-o autostradă cu taxă, plătită cu camioane.

Traseul R-280, pe care autoritățile de ocupație ruse l-au redenumit traseul „Novorossiya”, leagă Rostov-pe-Don de Crimeea prin orașele ocupate Mariupol, Berdiansk și Melitopol.

Unitățile ucrainene de drone au preluat controlul asupra drumului, lovind vehiculele militare rusești de pe autostradă și urmărind cele care încearcă să se strecoare pe drumuri de țară și poteci, a declarat Brigada 412 „Nemesis” a Ucrainei.

Rusia a blocat ruta la sfârșitul lunii mai din cauza atacurilor cu drone, a precizat brigada, iar traficul pe Podul Chonhar, care asigură coridorul către Crimeea, a fost suspendat după noi lovituri ucrainene în luna iunie.

Vladimir Putin Sursa foto: Profimedia Images

Robert Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot din Ucraina, a declarat că traficul de marfă militară de-a lungul a ceea ce el a descris ca fiind linia de viață a forței de ocupație a scăzut cu 71% în două săptămâni, de la aproximativ 3.800 de vehicule pe zi la aproximativ 1.100.

Cifra este o afirmație ucraineană și ar trebui tratată ca atare, dar logica operațională este totuși clară.

Ucraina atacă structura de bază a ocupației: drumuri, poduri, convoaie, echipe de reparații, cisterne și legături feroviare. O armată poate deține un teritoriu pe hartă, dar totuși să se confrunte cu dificultăți în a-și hrăni, alimenta cu combustibil și roti forțele staționate acolo.

5. Putin reciclează efectivele, nu generează un avânt

Cel mai sumbru semn de avertizare este calitatea efectivelor rusești. Guvernul britanic a declarat pe 3 iunie că informațiile GCHQ indicau faptul că aproape 500.000 de soldați ruși au fost uciși de la începutul invaziei pe scară largă.

Acesta a citat o evaluare conform căreia armata rusă „se retrage pe câmpul de luptă”, cu pierderi lunare încă extrem de mari și câștiguri teritoriale care încetinesc brusc în 2026. Aceeași declarație menționa că ritmul de avansare al Rusiei, deja lent, s-a redus la jumătate în 2026.

Există din ce în ce mai multe dovezi că soldații ruși cu răni grave au fost trimiși înapoi pe front, inclusiv cazuri de bărbați cu leziuni grave la cap, probleme de vedere, fracturi și diagnostice medicale care îi declarau inapți pentru luptă.

Mii de luptători străini s-au alăturat trupelor ruse în Ucraina. Sursa foto: Profimedia Images

Într-un articol pentru Carnegie Politika, analistul Dmitri Kuznets a afirmat că rapoartele privind cheltuielile bugetare federale și regionale arată că Rusia a recrutat între 30.000 și 40.000 de soldați contractuali pe lună în ultimii doi ani, dar că recrutarea devine din ce în ce mai costisitoare, iar numărul bărbaților dispuși să meargă la război pentru bani este în scădere.

Rusia nu rămâne fără bărbați. Rămâne fără opțiuni bune și ieftine. Desigur, Rusia încă ocupă teritoriul ucrainean, încă lansează atacuri în masă și încă pune la încercare apărarea aeriană a Ucrainei.

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Liderii Regatului Unit, Ucrainei, Franței și Germaniei au declarat duminică că există o „nevoie urgentă” de a intensifica producția de interceptori și capacitățile antirachetă, după ce au condamnat utilizarea repetată de către Rusia a rachetelor hipersonice Oreshnik împotriva orașelor ucrainene și victimele pe care aceste atacuri le-au făcut în rândul civililor.

De aceea, acestea sunt semne de avertizare, nu un moment de triumf. Un stat care poate lansa rachete asupra orașelor și poate suporta pierderi catastrofale rămâne periculos. Dar pericolul și succesul sunt lucruri diferite.

Dacă Rusia cheltuiește mai mulți oameni pentru mai puțin teritoriu, vede cum spatele său devine o zonă țintă și cum podul său terestru devine o povară, atunci ceasul războiului devine un registru contabil.

Putin poate menține războiul în desfășurare. Întrebarea este dacă menținerea acestuia dovedește încă o forță câștigătoare – sau expune din ce în ce mai mult costul eșecului său de a-l încheia.

Editor : C.A.