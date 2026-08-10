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Rusia nu vrea o „înghețare” a războiului din Ucraina și lansează acuzații la adresa lui Zelenski: „Încearcă să agraveze conflictul”

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Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
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Rusia nu va accepta o „înghețare” a războiului său împotriva Ucrainei decât dacă vor fi abordate ceea ce Moscova numește „cauzele profunde” ale conflictului, a declarat Mihail Galuzin, viceministrul rus al Afacerilor Externe, relatează Kyiv Post.

„Așa cum a afirmat în repetate rânduri președintele rus Vladimir Putin, nu este posibilă nicio «înghețare» fără eliminarea cauzelor profunde ale acestei crize”, a declarat Galuzin pentru agenția de știri de stat TASS.

Comentariile sugerează că Moscova nu este dispusă să susțină o simplă încetare a luptelor fără a-și asigura îndeplinirea cererilor sale politice și teritoriale mai ample.

Galuzin l-a acuzat, de asemenea, pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski că „și-a pierdut complet contactul cu realitatea” și că „încearcă să agraveze conflictul”. 

Declarațiile sale au fost făcute pe fondul criticilor continue ale Moscovei la adresa atacurilor ucrainene împotriva unor ținte situate pe teritoriul Rusiei, inclusiv infrastructura energetică și instalațiile legate de Caspian Pipeline Consortium (CPC).

Galuzin a calificat loviturile drept atacuri „teroriste” și a îndemnat comunitatea internațională să reacționeze, menționând în mod special Statele Unite și țările europene ale căror companii energetice sunt acționari ai CPC.

De asemenea, el a criticat sprijinul continuu acordat de SUA Ucrainei în domeniul militar și al serviciilor de informații, calificând abordarea Washingtonului drept „contradictorie”.

„Furnizarea continuă de arme americane către regimul de la Kiev, punerea la dispoziție de informații și alte forme de asistență vorbesc de la sine”, a afirmat Galuzin, susținând că un astfel de sprijin este incompatibil cu eforturile de a ajunge la pace.

Galuzin a făcut referire la recentele declarații ale secretarului de stat american Marco Rubio, potrivit cărora Washingtonul nu este un „mediator imparțial”, precizând că Moscova abordează această chestiune în cadrul contactelor actuale cu Statele Unite.

În ciuda faptului că a respins propunerea de înghețare, Moscova continuă să afirme că este deschisă la dialogul diplomatic.

Galuzin a declarat că Rusia este pregătită să-și urmărească obiectivele ținând seama de „înțelegerile de la Anchorage” și a susținut că o soluționare diplomatică rămâne posibilă dacă există suficientă voință politică.

Însă alte declarații recente ale unor înalți oficiali ruși au evidențiat cât de departe se află încă Moscova de a accepta un armistițiu clar și fără echivoc.

Trimisul special al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Rodion Miroshnik, a declarat recent că Rusia ar trebui să se pregătească pentru o continuare îndelungată a războiului, susținând că este puțin probabil ca luptele să ia sfârșit în viitorul apropiat.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat, de asemenea, în luna iunie că Moscova nu va accepta încetarea luptelor de-a lungul liniei actuale de front ca o condiție prealabilă pentru negocierile de pace cu Ucraina, susținând că Rusia a fost deja „înșelată” o dată în cadrul negocierilor eșuate din 2022.

În cadrul unui eventual acord de pace, Kievul a propus în repetate rânduri înghețarea conflictului de-a lungul liniilor actuale de front.

Președintele rus Vladimir Putin a insistat, în schimb, că orice soluție ar presupune ca Ucraina să cedeze întreaga regiune Donețk, inclusiv zonele pe care forțele ruse nu au reușit să le cucerească, în ciuda a peste un deceniu de lupte.

Zelenski a insistat în repetate rânduri pentru discuții directe cu Putin, inclusiv într-o scrisoare deschisă din 4 iunie, în care solicita o întâlnire față în față și o invitație de a se întâlni în marja summitului G7 pentru a discuta despre încetarea războiului.

Liderul de la Kremlin a respins ideea unor discuții imediate, afirmând în cadrul Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg că o astfel de întâlnire ar fi „inutilă”.

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Editor : A.M.G.

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