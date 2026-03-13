Rusia o declară „agent străin” pe strănepoata liderului sovietic Nikita Hruşciov

nina hrusciova
Nina Hrușciova. Foto X

Ministerul rus al Justiţiei a declarat-o vineri „agent străin” pe Nina Hruşciova, profesoară la o universitate americană şi strănepoată a liderului sovietic Nikita Hruşciov, relatează EFE.

Potrivit unui comunicat oficial al ministerului, Nina Hruşciova ar fi difuzat informaţii false despre acţiunile autorităţilor ruse, s-a pronunţat împotriva „operaţiunii militare speciale” în Ucraina (aşa cum numeşte Kremlinul războiul declanşat în 2022 în ţara vecină) şi a colaborat cu alţi „agenţi străini”, participând la realizarea materialelor informative ale acestora.

Hruşciova, născută la Moscova la două săptămâni după ce străbunicul ei a părăsit puterea în octombrie 1964, a criticat dur războiul declanşat de Rusia în Ucraina şi pe preşedintele rus Vladimir Putin.

Rezidentă în SUA din 1991, anul dezintegrării Uniunii Sovietice, este în prezent profesoară de relaţii internaţionale la o universitate din New York, notează EFE, citată de Agerpres.

În 2024, ea a publicat în limba rusă volumul „Nikita Hruşciov. Un lider în afara sistemului”, referindu-se la străbunicul său care a iniţiat dezgheţul politic atât în ţară, cât şi în relaţia cu Occidentul, şi a denunţat cultul personalităţii predecesorului său, Iosif Stalin.

Hruşciov, care a ocupat funcţia de secretar general al URSS de la moartea lui Stalin în 1953 până la înlăturarea sa de la putere în 1964, este acuzat de ultranaţionalişti că ar fi cedat ilegal, în 1954, Peninsula Crimeea către Republică Socialistă Sovietică Ucraineană, cum era denumită Ucraina în acea perioadă.

Editor : Liviu Cojan

