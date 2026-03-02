Rusia pariază pe submarine și „asimetrie nucleară”, pentru că nu poate egala NATO convențional. Comandant: „Nu-i subestimăm”

Rusia mizează pe submarinele și pe armele sale nucleare experimentale pentru a compensa forța militară mai mică pe care o desfășoară în comparație cu NATO, a declarat un oficial militar norvegian de rang înalt pentru Business Insider.

Această „asimetrie inerentă” dintre forțele armate ruse și armatele alianței NATO, formate din 32 de membri, care se bucură de o forță convențională mult mai mare, a împins Moscova să acorde prioritate unor capabilități mai neconvenționale, a declarat viceamiralul Rune Andersen, șeful Cartierului General Întrunit al Norvegiei.

„Este o gamă largă de provocări cu care ne confruntăm”, a spus el într-un interviu acordat săptămâna trecută publicației citate.

Rusia, estimată la peste 1,1 milioane de soldați activi, mai puțini decât SUA, care au 1,3 milioane de soldați, suferă pierderi mari în Ucraina, care nu pot fi ușor compensate. Serviciile secrete britanice au declarat că Moscova a suferit 1,2 milioane de victime în război. Estimările occidentale spun că abia își atinge pragul de rentabilitate după adăugarea de noi trupe.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că 65.000 de soldați au fost uciși între decembrie și ianuarie, iar evaluările SUA plasează numărul de recrutări al Moscovei la 30.000-40.000 pe lună. Rutte a spus că aceste pierderi nu sunt sustenabile.

Pierderile de echipamente rusești au fost, de asemenea, uriașe. Ucraina a avariat sau distrus zeci de nave de război, sute de aeronave și mii de vehicule blindate.

Deși Rusia nu se ridică la nivelul forței convenționale a NATO, mai ales având în vedere pierderile continue din Ucraina, liderii militari ai alianței încă văd Moscova ca pe o amenințare, în special capacitățile sale asimetrice. Un astfel de domeniu este forța sa submarină, a spus Andersen.

Rusia are una dintre cele mai mari flote de submarine din lume, cu peste 60 de ambarcațiuni, dintre care unele sunt capabile să lanseze rachete balistice și cu focos nuclear.

Andersen a declarat că Rusia nu poate concura cu flota de suprafață integrată a NATO, echipată cu nave de război și portavioane avansate, așa că țara acordă prioritate capacităților subacvatice ca o modalitate de a obține un avantaj față de Occident.

„Submarinele sunt în mod inerent asimetrice. Sub apă este ultimul loc de pe Pământ unde te poți ascunde”, a spus Andersen, adăugând că forțele NATO sunt extrem de concentrate pe asigurarea controlului asupra domeniului subteran.

Comandantul Arlo Abrahamson, purtător de cuvânt al Comandamentului Maritim Aliat al NATO, a declarat pentru Business Insider că Rusia desfășoară în mod regulat submarine în Arctica și Nordul Îndepărtat.

El a afirmat că NATO urmărește îndeaproape această activitate; 14 state membre își operează propriile submarine, iar alianța se concentrează în mod colectiv pe consolidarea capacităților sale antisubmarine.

Totuși, deși NATO „are capacități semnificative și extinse în ceea ce privește submarinele”, Abrahamson a subliniat că „nu subestimăm capacitățile adversarilor noștri”.

Concentrare pe armele nucleare

Rusia dezvoltă, de asemenea, sisteme de armament, dintre care unele sunt testate în Arctica, ca parte a investițiilor sale în războiul asimetric. Două muniții experimentale pe care Andersen le-a identificat în interviu sunt o rachetă de croazieră și o torpilă nucleară.

Oficialii ruși au dezvăluit în octombrie că Moscova a testat racheta de croazieră cu propulsie nucleară 9M730 Burevestnik și torpila autonomă Poseidon, ambele fiind concepute ca capabilități de a doua lovitură.

Rusia a declarat că racheta Burevestnik, pe care NATO o identifică drept SSC-X-9 Skyfall, a zburat 8.700 de mile (14.000 de km) și a călătorit în aer timp de 15 ore, în timp ce Poseidon a fost lansată de pe un submarin folosind un motor de supraalimentare și și-a activat unitatea de energie nucleară pentru a o propulsa.

Armele sunt două dintre cele șase „superarme” experimentale dezvăluite în 2018 de președintele rus Vladimir Putin. Moscova a lăudat racheta și torpila ca având o rază de acțiune nelimitată și capabile să ocolească apărarea.

Celelalte arme din grup includ racheta balistică Kinjal, lansată de pe apă, racheta de croazieră hipersonică Zircon, vehiculul de alunecare hipersonică Avangard și racheta balistică intercontinentală Sarmat. Toate pot transporta un focos nuclear.

Unele dintre aceste arme au fost deja folosite împotriva Ucrainei, adesea nefiind la înălțimea așteptărilor. Cu toate acestea, dezvoltarea lor reprezintă o investiție continuă în capacitățile nucleare ale Moscovei.

„Ai putea argumenta, având în vedere că Rusia este în mod convențional blocată în Ucraina și ar putea ieși slăbită după războiul din Ucraina, că armele nucleare sunt relativ mai importante pentru Rusia, ca element central al oricăror ambiții de mare putere pe care le-ar putea avea”, a explicat Andersen.

