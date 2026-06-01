Rusia permite firmelor private să achiziționeze armament greu pentru apărarea obiectivelor împotriva atacurilor cu drone

Autoritățile ruse au aprobat un mecanism care permite companiilor private să achiziționeze armament greu pentru a apăra instalațiile industriale împotriva atacurilor cu drone, a informează joi site-ul de știri RBC, citând surse apropiate Ministerului Apărării.

Noul sistem va permite companiilor să achiziționeze sisteme de artilerie antiaeriană, turele, echipamente radar, vehicule specializate și sisteme de război electronic, scrie Moscow Times.

„Pentru a furniza prompt grupurilor mobile de foc nou formate tot ceea ce au nevoie, deciziile relevante au fost adoptate recent la nivel de stat”, a declarat o sursă pentru RBC.

Măsura subliniază îngrijorarea crescândă a autorităților ruse și a liderilor de afaceri cu privire la frecvența tot mai mare a atacurilor cu drone ucrainene care vizează rafinăriile de petrol, siturile industriale și alte infrastructuri strategice din Rusia europeană.

Problema a fost ridicată public luni, în cadrul unei întâlniri între președintele Vladimir Putin și Alexander Shokhin, șeful Uniunii Ruse a Industrialiștilor și Antreprenorilor (RSPP).

„Companiile mari iau cu siguranță măsuri — cel puțin toate companiile majore conștiincioase — pentru a-și proteja atât instalațiile, cât și zonele în care își desfășoară activitatea. Dar unele probleme trebuie încă rezolvate”, i-a spus Shokhin lui Putin, potrivit unei transcrieri a Kremlinului.

„Printre acestea se numără mecanisme de aprovizionare cu arme — nu doar arme de foc ușoare de calibru 7,62 mm, ci și sisteme de armament mai grele. Aici se includ diverse sisteme de război electronic, instalații laser și alte tipuri de armament”, a declarat el.

De asemenea, el a solicitat autorităților să repartizeze definitiv rezerviștii la anumite unități industriale, plângându-se că personalul era deseori redistribuit în alte locuri.

RBC a raportat că majoritatea regiunilor din Rusia europeană formează deja noi grupuri mobile de pompieri formate din rezerviști, voluntari din unitățile regionale BARS și angajați ai companiilor private.

Pentru a accelera desfășurarea, armamentul achiziționat de firmele private va fi, potrivit unor surse, transferat direct către unitățile militare însărcinate cu protejarea infrastructurii industriale și civile.

Anterior, companiilor private li se permitea să achiziționeze doar sisteme de apărare pasivă prin intermediul pieței libere sau al Ministerului Industriei și Comerțului. Achiziționarea de arme de foc ușoare pentru personalul de securitate privat era gestionată prin intermediul Gărzii Naționale a Rusiei.

Clădiri de birouri, protejate de armament greu

Separat, un sistem de apărare aeriană Panțir-SMD-E a fost instalat pe acoperișul zgârie-norului Nordstar Tower din Moscova, cu 42 de etaje. Un videoclip publicat joi de analistul militar Yan Matveiev a arătat un elicopter care cobora sistemul pe acoperiș.

Canalul Telegram pro-război „Voenny Osvedomitel” a afirmat că sistemul este conceput special pentru a combate dronele. Modulul său de luptă poate transporta până la 48 de rachete Gvozd de dimensiuni reduse, cu o rază de acțiune de 7 kilometri, sau rachete standard 95Ya6, cu o rază de acțiune de până la 20 de kilometri.

Nordstar Tower se numără printre cele mai înalte clădiri de birouri din Moscova și găzduiește chiriași importanți, printre care gigantul petrolier de stat Rosneft, care închiriază aproape jumătate din spațiul clădirii.

