Live TV

Rusia permite firmelor private să achiziționeze armament greu pentru apărarea obiectivelor împotriva atacurilor cu drone

Data publicării:
depozit combustibili lugansk
Obiectivele industriale din Rusia sunt deseori lipsite de apărare în fața atacurilor cu drone. Foto via Euromaidan press / X
Din articol
Clădiri de birouri, protejate de armament greu

Autoritățile ruse au aprobat un mecanism care permite companiilor private să achiziționeze armament greu pentru a apăra instalațiile industriale împotriva atacurilor cu drone, a informează joi site-ul de știri RBC, citând surse apropiate Ministerului Apărării.

Noul sistem va permite companiilor să achiziționeze sisteme de artilerie antiaeriană, turele, echipamente radar, vehicule specializate și sisteme de război electronic, scrie Moscow Times.

„Pentru a furniza prompt grupurilor mobile de foc nou formate tot ceea ce au nevoie, deciziile relevante au fost adoptate recent la nivel de stat”, a declarat o sursă pentru RBC.

Măsura subliniază îngrijorarea crescândă a autorităților ruse și a liderilor de afaceri cu privire la frecvența tot mai mare a atacurilor cu drone ucrainene care vizează rafinăriile de petrol, siturile industriale și alte infrastructuri strategice din Rusia europeană.

Problema a fost ridicată public luni, în cadrul unei întâlniri între președintele Vladimir Putin și Alexander Shokhin, șeful Uniunii Ruse a Industrialiștilor și Antreprenorilor (RSPP).

„Companiile mari iau cu siguranță măsuri — cel puțin toate companiile majore conștiincioase — pentru a-și proteja atât instalațiile, cât și zonele în care își desfășoară activitatea. Dar unele probleme trebuie încă rezolvate”, i-a spus Shokhin lui Putin, potrivit unei transcrieri a Kremlinului.

„Printre acestea se numără mecanisme de aprovizionare cu arme — nu doar arme de foc ușoare de calibru 7,62 mm, ci și sisteme de armament mai grele. Aici se includ diverse sisteme de război electronic, instalații laser și alte tipuri de armament”, a declarat el.

De asemenea, el a solicitat autorităților să repartizeze definitiv rezerviștii la anumite unități industriale, plângându-se că personalul era deseori redistribuit în alte locuri.

RBC a raportat că majoritatea regiunilor din Rusia europeană formează deja noi grupuri mobile de pompieri formate din rezerviști, voluntari din unitățile regionale BARS și angajați ai companiilor private.

Pentru a accelera desfășurarea, armamentul achiziționat de firmele private va fi, potrivit unor surse, transferat direct către unitățile militare însărcinate cu protejarea infrastructurii industriale și civile.

Anterior, companiilor private li se permitea să achiziționeze doar sisteme de apărare pasivă prin intermediul pieței libere sau al Ministerului Industriei și Comerțului. Achiziționarea de arme de foc ușoare pentru personalul de securitate privat era gestionată prin intermediul Gărzii Naționale a Rusiei.

Clădiri de birouri, protejate de armament greu

Separat, un sistem de apărare aeriană Panțir-SMD-E a fost instalat pe acoperișul zgârie-norului Nordstar Tower din Moscova, cu 42 de etaje. Un videoclip publicat joi de analistul militar Yan Matveiev a arătat un elicopter care cobora sistemul pe acoperiș.

Canalul Telegram pro-război „Voenny Osvedomitel” a afirmat că sistemul este conceput special pentru a combate dronele. Modulul său de luptă poate transporta până la 48 de rachete Gvozd de dimensiuni reduse, cu o rază de acțiune de 7 kilometri, sau rachete standard 95Ya6, cu o rază de acțiune de până la 20 de kilometri.

Nordstar Tower se numără printre cele mai înalte clădiri de birouri din Moscova și găzduiește chiriași importanți, printre care gigantul petrolier de stat Rosneft, care închiriază aproape jumătate din spațiul clădirii.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
World Childhood cancer Day. Girl patient listening to a doctor in medical office.
1
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care...
Vladimir Putin se uită prin binoclu în timpul unui exercițiu militar în Rusia
2
Fost analist CIA: „Sunt absolut sigur că Putin a aprobat ideea ca dronele rusești să...
Radoslaw Sikorski's Press Conference With Oana-Silvia Toiu In Warsaw, Poland - 03 Mar 2026
3
Oana Țoiu, despre originea dronei din Galați: „Știm clar că e rusească. Și am un mesaj...
soldati americani
4
Fără perioadă de grație: SUA vor să-și reducă rapid prezența militară în Europa. Este...
Senatorul jim risch
5
Senator american, despre drona de la Galați: „Încălcarea spațiului aerian românesc de...
Cum a numit-o rusoaica Mirra Andreeva pe Sorana Cîrstea, înaintea marelui meci de la Roland Garros
Digi Sport
Cum a numit-o rusoaica Mirra Andreeva pe Sorana Cîrstea, înaintea marelui meci de la Roland Garros
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
soldat rus militar rus rusia
Avertismentul unui oficial al Opoziției din Belarus: Rușii și regimul Lukașenko pregătesc o escaladare a conflictului
volodimir zelenski
Zelenski îl acuză pe Putin că răpește copii și îi antrenează să lupte. „Avem dovezi. Imaginaţi-vă tineri ucraineni care ucid ucraineni”
Xenia Fedorova
Vocea lui Putin în urechile francezilor. Cum reușește fosta șefă a RT France să continue propaganda rusă la Paris: „E ca Darth Vader”
INSTANT_COTROCENI_ZELENSKYY_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Zelenski, după ce România a prezentat datele despre drona de la Galaţi: „Faptele sunt cel mai bun leac împotriva minciunilor lui Putin”
Vladimir Putin intră în apa rece de Bobotează în 2018
Crioterapie, porci „pitici” și organe imprimate 3D: Culisele misiunii de 26 de miliarde de dolari a lui Putin pentru a trăi veșnic
Recomandările redacţiei
Iceland flag reykjavik
Una din cele mai puternice democrații ale lumii redeschide problema...
photo-collage.png - 2026-05-31T195822.720
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra...
photo-collage.png - 2026-06-01T005240.556
Criză politică la Budapesta. Președintele Tamas Sulyok refuză să...
Politisti si anchetatori la blocul lovit de drona in Galati, 29 mai 2026.
Drona de la Galați nu a putut fi doborâtă de avioane, însă există un...
Ultimele știri
Se spală sau nu rufe în a doua zi de Rusalii 2026. Când pot fi reluate treburile casnice, potrivit tradiției ortodoxe
Iranul, la limita unei crize majore a apei: experții cer schimbări structurale urgente. „Situația se va prăbuși”
O companie obscură, care are legături cu Trump, este pe punctul de a câștiga contracte de peste un miliard de dolari în Balcani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu, între singurătate și cea mai mare bucurie a vieții lui. Fiica sa i-a făcut o surpriză...
Cancan
ULTIMELE clipe din viața Sandei Țăranu. Cine i-a fost alături până la final: 'Nu avea nicio durere'
Fanatik.ro
Biserica-minune a lui Gigi Becali e aproape gata! Când va avea loc sfinţirea: “O să fie mii de oameni!”
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Când joacă Universitatea Craiova primul meci în UEFA Champions League. S-au stabilit toţi posibilii adversari...
Adevărul
Cum își pun românii panouri fotovoltaice pe cont propriu și în câți ani se amortizează investiția. Ce...
Playtech
Ai cumpărat teren ieftin lângă oraș? Problema ascunsă care poate bloca orice construcție
Digi FM
Apariție rară pe covorul roșu: Keanu Reeves și iubita sa au strălucit la o gală în LA. Secretul din spatele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina, ”la CINCI secunde de moarte”! Prietenul său a sărit în aer: ”Văduva lui m-a...
Pro FM
Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit! Cântăreața a fost imaginea eleganței la cununia civilă din Londra
Film Now
Katie Holmes, apariție rară alături de mama ei pe covorul roșu. „Sunt atât de norocoasă să fiu iubită de...
Adevarul
Cele mai ieftine locuri din Europa unde poți ieși la pensie în 2026. Trăiești decent cu 1.000 de dolari pe...
Newsweek
Avocat: 5 erori făcute de Casa de Pensie care lasă pensionarii cu mai puțini bani. Cum știi că ai fost păcălit
Digi FM
„Dansez chiar şi în visele mele”. Povestea uimitoare a unei foste balerine care dă lecţii de dans și la 100...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Sunt cei mai mari fani ai lui, iar el îi adoră. Brendan Fraser, emoționat lângă băieții săi la premiera...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”