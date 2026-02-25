Rusia poate susține războiul în Ucraina pe tot parcursul anului, spune un grup de experți militari: „Își intensifică atacurile”

Rusia va putea susține invazia Ucrainei pe tot parcursul anului 2026, chiar și în contextul presiunilor economice și de forță de muncă emergente, în timp ce amenințarea rachetelor și dronelor sale asupra Europei este în creștere, potrivit unui important grup de reflecție militar, relatează The Guardian.

Bastian Giegerich, directorul general al Institutului Internațional pentru Studii Strategice, a declarat că există „puține indicii” conform cărora „capacitatea Rusiei de a continua războiul împotriva Ucrainei pentru al cincilea an consecutiv ar fi diminuată”.

Potrivit grupului de reflecție, Kremlinul a cheltuit cel puțin 186 de miliarde de dolari pentru apărare în 2025, o creștere de 3% în termeni reali, reprezentând 7,3% din PIB-ul țării – mai mult decât dublul proporției cheltuite de SUA și de aproximativ trei ori nivelul Regatului Unit.

Fenella McGerty, expert în finanțe din domeniul apărării în cadrul grupului de reflecție, a afirmat că, deși economia Rusiei înregistrează o încetinire, ceea ce ar putea duce la „o potențială scădere” a cheltuielilor militare reale în 2026, aceasta trebuie pusă în balanță cu câțiva ani de creștere puternică.

Cheltuielile militare „s-au dublat în termeni reali din 2021”, a subliniat ea, permițând Rusiei să cheltuiască mai mult pentru echipamente militare și recrutare, pentru a susține atacuri terestre și aeriene neîncetate împotriva Ucrainei în viitorul imediat.

Acum patru ani, Vladimir Putin a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei. Deși vecinul mai mic al Rusiei nu s-a prăbușit, Kremlinul s-a reorientat către o economie de război și a continuat să lupte cu intensitate ridicată, în ciuda faptului că a suferit peste 1,2 milioane de victime, morți și răniți.

„În ciuda discuțiilor occidentale privind un acord de încetare a focului durabil, Rusia își intensifică atacurile asupra infrastructurii critice și a centrelor populaționale din Ucraina, folosind o combinație de rachete de croazieră și balistice și drone de atac unidirecționale”, a adăugat Giegerich.

Nigel Gould Davies, expert în Rusia la think tank, a declarat că există „semne tot mai clare că rata de recrutare a Rusiei a început să scadă sub nivelul pierderilor lunare” pe câmpul de luptă, deși Moscova are capacitatea de a reduce rata victimelor prin diminuarea ritmului ofensivei sale pe frontul ucrainean.

Gould Davies, fost ambasador al Regatului Unit în Belarus, a declarat că, dacă această tendință va continua, Kremlinul ar putea fi forțat să ajungă la „momentul adevărului”, în care ar trebui să riște o a doua mobilizare forțată și să se expună riscului de tulburări sociale de amploarea celor înregistrate în timpul recrutării din septembrie 2022.

Rusia recrutează aproximativ 30.000-35.000 de persoane pe lună, deși Gould Davies a declarat că, în opinia sa, calitatea forțelor sale militare este în scădere, deoarece recrutorii sunt nevoiți să apeleze la „alcoolici, dependenți de droguri și, sincer, bolnavi”.

Estimările privind numărul victimelor rusești sunt variabile. Cifrele publicate de Ministerul Apărării britanic la începutul acestei luni sugerează că Rusia a înregistrat 35.030 de victime în decembrie și 31.713 în ianuarie, un număr ceva mai mic decât „aproape 40.000 pe lună” menționat de oficialii occidentali într-o ședință informativă luni.

Moscova folosește războiul și pentru a dezvolta noi tactici de luptă, rachete și drone de atac, a afirmat grupul de reflecție, inclusiv o versiune modernizată a dronei Shahed-136, care ar putea lovi ținte din întreaga Europă la o distanță de 2.000 km, ca parte a unui proces general de modernizare militară.

Giegerich a afirmat că acest lucru subliniază necesitatea ca NATO „să crească investițiile în sisteme de apărare antirachetă și antidronă”, necesitatea acestora fiind demonstrată atunci când 21 de drone rusești au traversat granița cu Polonia în septembrie anul trecut, determinând închiderea mai multor aeroporturi și obligând populația din trei regiuni să se adăpostească în interior.

Aliații europeni ai NATO și Canada au promis vara trecută că vor crește bugetele de apărare la 3,5% până în 2035, ca răspuns la amenințarea crescândă din partea Rusiei și la cererile administrației Trump ca continentul să își asume responsabilitatea principală pentru propria securitate.

Însă IISS, în raportul său anual, The Military Balance, a avertizat că acest lucru ar necesita „investiții susținute și semnificative” pe care mulți aliați NATO le-ar considera greu de realizat, având în vedere că ar putea fi necesare reduceri de cheltuieli și compromisuri în alte domenii.

Europa ar avea nevoie de „mult timp până în anii 2030” pentru a-și reduce dependența militară de SUA, a afirmat Giegerich, deoarece rămâne dependentă de o Casa Albă imprevizibilă în ceea ce privește informațiile militare, cloud computing și resursele spațiale. Îmbunătățirea apărării aeriene este, de asemenea, o prioritate, a adăugat el.

