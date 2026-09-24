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Rusia pregătește noi majorări de taxe pentru a finanța cheltuielile militare. Guvernul anunță măsuri pentru următorii trei ani

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Vladimir Putin la o paradă militară
O analiză recent publicată în una dintre cele mai importante reviste rusești de politică externă a arătat că obiectivele de război prezentate de Putin sunt acum imposibil de atins. Foto: Profimedia Images
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Guvernul rus prognozează că în următorii trei ani deficitul bugetar va fi egal cu 2% din Produsul Intern Brut şi a propus o serie de majorări de taxe pentru a susţine cheltuielile militare, potrivit documentelor prezentate joi de Ministerul de Finanţe, transmite Reuters.

Ministerul de Finanţe a anunţat că a transmis proiectul de buget Guvernului, care îl va analiza înainte de 1 octombrie şi îl va trimite Parlamentului. Instituţia a precizat că necesităţile legate de apărare şi securitate reprezintă o prioritate strategicăîn noul buget.

Resursele planificate vor permite dotarea forţelor armate cu armamentul şi echipamentele militare necesare, modernizarea întreprinderilor din sectorul apărării şi plata indemnizaţiilor pentru personalul militar, a comunicat Ministerul de Finanţe.

Costul războiului din Ucraina, care durează de patru ani şi jumătate, a crescut pentru Rusia; economia a încetinit brusc anul trecut, iar Guvernul de la Moscova a fost nevoit să majoreze taxele şi să recurgă la împrumuturi suplimentare pentru a finanţa efortul de război.

Ministerul de Finanţe a propus majorarea impozitelor pentru ceea ce a descris drept profituri excesive în sectoarele metalurgiei şi producţiei de îngrăşăminte, generate de preţurile ridicate la nivel mondial, precum şi taxe asupra comerţului electronic transfrontalier.

De asemenea, Ministerul de Finanţe a propus creşterea cotelor de impozitare pentru aşa-numitele venituri personale pasive, provenite din investiţii în titluri de valoare, vânzări de proprietăţi şi dobânzi la depozitele bancare. Ministerul de Finanţe a estimat că această măsură ar urma să afecteze aproximativ 4 milioane de persoane.

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Editor : C.A.

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