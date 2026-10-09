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Video Rusia promite să ajute Iranul să iasă din criză. Vladimir Putin: „Conflictul a izbucnit fără ca Teheranul să aibă vreo vină”

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Masoud Pezeshkian, Vladimir Putin profimedia-1129949684
Masoud Pezeshkian și Vladimir Putin. Foto: Profimedia
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Președintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului său iranian, Masoud Pezeshkian, că Rusia este pregătită să facă tot ce poate pentru a ajuta Iranul să depășească situația generată de război. Întâlnirea a avut loc în Turkmenistan, în marja unei reuniuni regionale. Putin a susținut că Teheranul depune eforturi pentru încheierea conflictului și că acesta a izbucnit fără ca Iranul să aibă vreo vină, potrivit declarațiilor citate de presa rusă, anunță Reuters.

„Ne cunoașteți poziția. În ceea ce ne privește, suntem pregătiți să facem tot ceea ce putem pentru a vă ajuta să rezolvați această situație”, i-a spus Putin președintelui iranian, potrivit agenției ruse Interfax, citată de Reuters.

Liderul de la Kremlin a susținut că Iranul depune eforturi pentru încheierea conflictului și a afirmat că Teheranul nu poartă nicio vină pentru izbucnirea acestuia.

„Știm că Iranul face eforturi reale pentru a pune capăt conflictului, care a izbucnit fără să fi existat vreo greșeală din partea sa, fără ca Iranul să aibă vreo vină”, a declarat Putin.

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Afirmațiile reprezintă o nouă exprimare publică a sprijinului politic al Moscovei pentru Teheran, în contextul conflictului și al tensiunilor regionale.

Rusia și Iranul și-au consolidat relațiile în ultimii ani, inclusiv printr-un tratat de parteneriat strategic semnat de Vladimir Putin și Masoud Pezeshkian la Moscova, în ianuarie 2025. Acordul, conceput pentru o perioadă de 20 de ani, prevede aprofundarea cooperării în domeniile securității, apărării, energiei și comerțului, precum și coordonarea în fața amenințărilor militare.

Tratatul nu instituie însă o obligație de apărare militară reciprocă în cazul în care unul dintre cele două state este atacat. Documentul prevede că niciuna dintre părți nu va sprijini agresorul celeilalte și încurajează dezvoltarea cooperării militare și tehnice. 

În iunie 2025, după atacurile americane și israeliene asupra unor obiective nucleare iraniene, Kremlinul a respins criticile potrivit cărora Rusia nu ar fi făcut suficient pentru a-și sprijini partenerul. Moscova și-a reafirmat atunci condamnarea atacurilor, fără să anunțe măsuri concrete de intervenție militară în sprijinul Iranului. 

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Deocamdată, declarațiile făcute de Putin în Turkmenistan nu precizează ce măsuri concrete ar putea lua Rusia pentru a contribui la încheierea conflictului. Liderul rus și-a reafirmat disponibilitatea de a sprijini Teheranul, dar nu a anunțat un angajament militar specific.

Editor : C.A.

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