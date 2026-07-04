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Rusia promite să riposteze după atacurile Ucrainei: „Tentativa de a avaria infrastructuri civile nu va rămâne fără un răspuns”

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Armata rusă a promis sâmbătă să riposteze la atacurile masive cu drone şi rachete ucrainene care au vizat Rusia în cursul nopţii şi în special regiunea Sankt-Petersburg, relatează AFP.

„Tentativa (preşedintelui ucrainean) V. Zelenski de a avaria infrastructuri civile ale Federaţiei Ruse nu va rămâne fără un răspuns adecvat din partea forţelor armate ruse”, a declarat Ministerul rus al Apărării într-un comunicat, dând asigurări că a doborât în timpul acestui atac 494 de drone şi rachete ucrainene cu rază lungă de acţiune „Flamingo”, precum şi nouă muniţii de lansatoare de rachete multiple HIMARS, furnizate Kievului de Washington.

Aceste bombardamente nu s-au soldat nici cu victime, nici cu pagube majore, potrivit autorităţilor ruse. Aceste lovituri care au vizat al doilea oraş din Rusia, de unde este originar preşedintele rus Vladimir Putin, intervin după un atac rusesc asupra Kievului care s-a soldat cu 30 de morţi în această săptămână.

Circa 70 de drone ucrainene au fost neutralizate deasupra Sankt-Petersburg, a anunţat guvernatorului oraşului, Aleksandr Beglov. Potrivit lui, o dronă a lovit zona unui terminal petrolier, provocând probleme „tehnice”, care au fost „rezolvate”, şi nu au existat victime.

O dronă doborâtă s-a prăbuşit pe situl complexului istoric al palatului Peterhof, din apropiere de Sankt-Petersburg, fără a face nici pagube, nici victime, potrivit aceleiaşi surse.

Resturi de drone au căzut de asemenea în portul rus Vîsoţk, în apropiere de frontiera cu Finlanda, a declarat Aleksandr Drozdenko, guvernatorul regiunii Leningrad.

Potrivit armatei ruse, loviturile ucrainene au vizat o duzină de regiuni, între care cea a Moscovei, provocând în acelaşi timp pene de curent şi sistarea alimentării cu apă în regiunea frontalieră Belgorod.

La rândul său, Volodimir Zelenski a afirmat că baza navală Kronstadt de la Sankt-Petersburg a fost lovită.

„Forţele de apărare ale Ucrainei au lovit infrastructuri petroliere portuare care generează venituri pentru războiul purtat de Rusia şi au avut loc de asemenea lovituri reuşite asupra Kronstadt, o ţintă militară importantă”, a declarat liderul ucrainean.

Aceste atacuri au antrenat închiderea timp de mai multe ore a trei aeroporturi din nord-vestul Rusiei - Kaliningrad, Pskov şi Sankt-Petersburg, a anunţat agenţia rusă a aviaţiei civile.

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Editor : A.M.G.

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