Autoritatea rusă de monitorizare financiară, Rosfinmonitoring, propune extinderea regulilor care permit înghețarea conturilor bancare. Potrivit proiectului, băncile ar putea suspenda tranzacțiile timp de cinci zile lucrătoare atunci când datele unui client corespund doar parțial cu informațiile unei persoane aflate pe lista „teroriștilor și extremiștilor”, anunță Meduza.

Modificările aduse legii ruse privind combaterea spălării banilor proveniți din activități infracționale au fost publicate pe portalul guvernamental dedicat proiectelor de reglementări. Publicația Frank Media a atras atenția asupra acestui document.

În prezent, băncile sunt obligate să înghețe, în termen de 24 de ore, conturile persoanelor aflate pe lista „teroriștilor și extremiștilor” întocmită de Rosfinmonitoring.

Lista include peste 15.000 de persoane, printre care se numără fondatorul Telegram, Pavel Durov, scriitorul Boris Akunin și politologul Ekaterina Schulmann.

Dacă amendamentele vor fi adoptate, băncile vor suspenda tranzacțiile timp de cinci zile lucrătoare în cazul unei corespondențe parțiale între datele clientului și cele ale unei persoane de pe listă.

Înghețarea ar urma să fie ridicată la expirarea acestui termen, cu excepția cazului în care, în această perioadă, este emisă o decizie separată de prelungire a măsurii.

Rosfinmonitoring ar urma să stabilească inclusiv criteriile exacte pe baza cărora va fi determinat ceea ce constituie o potrivire parțială a datelor.

Potrivit documentului, la 1 februarie 2026, peste 800 de persoane de pe lista Rosfinmonitoring aveau înregistrate mai multe variante ale numelui, prenumelui sau ale altor informații de identificare.

Modificările propuse au ca obiectiv eliminarea unei lacune legislative care, potrivit autorităților ruse, permite persoanelor vizate de restricții să le eludeze prin utilizarea unor variante diferite ale datelor de identificare.

Citește și: „Rusia a pierdut deja războiul din Ucraina”, susține președintele unei țări NATO și UE

Editor : C.A.